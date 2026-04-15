Депутат Госсовета республики попросил вернуться к обсуждению этого вопроса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госсовете Татарстана предложили провести референдум о переводе часовой стрелки на два часа вперёд относительно текущего времени. С докладом выступил депутат Государственного совета Татарстана седьмого созыва от фракции КПРФ Альберт Ягудин.

Один из аргументов в пользу перевода времени — экономия электроэнергии. По предварительным оценкам, республика может сэкономить до 140 миллионов киловатт‑часов в год. Такой эффект связывают с более рациональным использованием светового дня. Удлинение светлого времени вечером позволит сократить потребление электричества на освещение в пиковые вечерние часы.

Спикер также обратил внимание на положительное влияние смены часового пояса на здоровье населения. По его словам, это способствует уменьшению стресса из‑за несоответствия биологического ритма и социального графика.

Спикер предложил узнать мнение о переводе часов у народа, а именно вынести вопрос на референдум.

Два года назад этот вопрос уже поднимали. Тогда от перевода часов отказались, аргументируя это тем, что Татарстан имеет глубокие экономические связи с Москвой. Однако за два года, по словам спикера, ситуация не поменялась – люди испытывают сложности.

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов отметил, что это очень сложный вопрос.

Напомним, что в прошлом году тема перевода времени снова поднималась в Татарстане. Тогда инициаторами выступили сами жители республики, которые жаловались на неудобства, связанные с текущим временем, и предлагали перевести часы на 1–2 часа.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.