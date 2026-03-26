Выдающийся пианист современности на концерте Государственного академического симфонического оркестра Татарстана хвалил акустику БКЗ им. С. Сайдашева и дал ласковое имя роялю.

С феноменальным успехом прошел 25 марта в БКЗ им. С. Сайдашева концерт Государственного академического симфонического оркестра РТ под управлением профессора Александра Сладковского с участием выдающегося пианиста современности русско-китайского происхождения Энджела Вонга. Прозвучали «Четыре морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс» американского композитора Бенджамина Бриттена и Концерт для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича.



Аудитория в этот вечер испытала истинное наслаждение. О высоком культурном уровне публики можно было судить по ее деликатному поведению: она не бросалась аплодировать во время логических пауз во время исполнения произведений, и показателен такой факт, что ни разу не зазвенел ни один телефон (бич современности, увы).

Перед началом казанских меломанов со сцены приветствовал известный российский музыкальный критик Артем Варгафтик, который плотно сотрудничает с ГАСО РТ и Сладковским уже 18 лет.

- С самого начала хочу вас честно предупредить: концерт сегодня не большой, а очень большой. В этой программе у нас встречаются два молодых гения, которые друг друга хорошо знали, уважали, ценили и даже общались поверх языкового барьера, который их разделял. Но это потом. А в свои неполные тридцать лет они, должно быть, даже собственной смелости еще бояться не научились – это Бриттен и Шостакович. Но молодость - это недостаток, который быстро проходит, а музыка – остается. Именно та музыка, которая запечатлела эту молодость в самых удивительных и необычных проявлениях. И звучит она каждый раз как в первый: резко и дерзко. Бриттену не было и двадцати пяти, когда он первый раз сыграл в Лондоне с оркестром под управлением маститого дирижера Эргена Реуда свой фортепианный концерт. И это был тот самый уникальный опыт и уникальный момент, когда человек первый раз по-настоящему ощутил всю свою силу и как пианист, и как композитор, который может держать оркестр в руках. Плюс горячее, наивное немного желание поделиться всем, что ему так нравится, со взрослыми композиторами-современниками, а это и Стравинский, и Прокофьев, и тот же Рихард Штраус… Но его фортепианный концерт свой окончательный вид приобретет уже после Второй мировой войны, когда Бриттен после нескольких лет жизни в Америке вернется на родину, в Англию. Именно здесь 7 июня 1945 года состоится, пожалуй, главная премьера в его жизни – это день первого показа в Лондонском театре Center of Wales оперы «Питер Граймс».

А Четвертая симфония Шостаковича – вещь уникальная, хотя бы потому, что опоздала к слушателям на 25 лет (закончена композитором 20 мая 1936 года, впервые исполнена 30 декабря 1961 года, то есть спустя четверть века после рождения). По словам Артема Михайловича Варгафтика, она не запрещенная и не репрессированная. Она просто очень не вовремя была написана, но очень вовремя пришла к слушателю. Это история о том, как чудовищно несправедлива и жестока жизнь, и о том, какая нужна колоссальная внутренняя сила и твердость, чтобы в подобных обстоятельствах остаться человеком.

«Шостакович ни в каком возрасте, ни в 29, ни в 55, ни в судьбу, ни в предопределение, ни в бога не верил. Но это натурально Божье чудо, и слова-то другого здесь не подберешь, - рассказывает Варгафтик. - Он тогда все-таки забрал эти ноты из Ленинградской филармонии буквально после пары репетиций, и уже назначенная на декабрь 1936 года премьера не состоялась. Потому что ничего, кроме страшного скандала с непредсказуемыми последствиями, ждать там не приходилось».

Исполнение концерта Бриттена молодым пианистом Энджелом Вонгом, который в будущем году только закончит Московскую консерваторию, но уже широко известен во всем мире, принесло ему безоговорочную победу на Международном конкурсе имени Чайковского. Причем он оказался единственным за всю историю этого состязания, кто поставил в свою программу третьего финального тура именно Бриттена. Поставил и выиграл.

- Этот концерт заслуживает таких исполнителей и такое исполнение, которое вы сегодня услышите, - завершил свое выступление Артем Варгафтик. И под шквал аплодисментов на сцену БКЗ им. Сайдашева вышли маэстро Сладковский, музыканты ГАСО РТ и Энджел Вонг.

В коротком антракте музыкант ответил на вопросы редактора отдела культуры «Вечерней Казани».

- Энджел, родители дали вам удивительное имя - Ангел! Кажется, публика вас таким и считает – ангелом музыки.

- Да? Стараюсь им быть (смеется).

- Вы далеко не впервые выступаете с татарстанским симфоническим оркестром и маэстро Сладковским, как оцениваете казанский рояль? Какой у него характер?

- Инструмент у вас прекрасный. И да, я уже неоднократно приезжаю в Казань выступать в БКЗ имени Сайдашева, он один из моих любимых залов. Во-первых, из-за акустики. Совершенно уникально здесь все слышно, даже самые тихие нюансы. Например, пиано, пианиссимо, и это всё долетает до последних рядов. Для меня как пианиста это очень приятно. Когда я играю с оркестром, то иногда фортепиано и звук физически просто не может перекрыть звучание оркестра, когда он играет в полную мощность. А здесь, в Казани, я за это никогда не переживаю: великолепный инструмент позволяет, акустика позволяет, и будто все само собой очень гармонично получается. В Казани один из лучших роялей в стране – немецкий Steinway & Sons, и мне очень приятно на нем играть (кстати, в 2014-м его помог выбрать для ГАСО РТ Денис Мацуев, рояль обошелся в шесть миллионов рублей. – «ВК»). У этого конкретного рояля отличный, очень теплый звук, он позволяет мне играть объемно, круглым звучанием.

- Выступая на самых разных концертных площадках мира, вы со многими инструментами уже хорошо знакомы. Есть у вас какое-то личное к ним отношение, может быть, вы их как-то про себя даже называете?

- Неожиданный и интересный вопрос, меня никогда и нигде о таком не спрашивали! Надо подумать.

- А мы такие в Казани! Так на засыпку вопрос оказался?

- Нет, не на засыпку. Действительно, ведь я часто выступаю в Казани, и ваш замечательный рояль точно заслужил, чтобы иметь домашнее, ласковое имя. Просто хочется выбрать подходящее к его характеру (задумывается). Роза! Пусть будет имя его – Роза! Это цветок с сильным характером. Получается, ассоциирую его с прекрасным цветком и красивой женщиной.

- Энджел, вы родились в Лос-Анджелесе, а сейчас учитесь в Московской консерватории. Слышала, что в Москве вас опекает бабушка…

- Сейчас я на четвертом курсе консерватории, до этого учился в ЦМШ, а еще раньше – в десятилетке при училище Гнесиных. Мой папа Ли – пианист, он китаец, родился в Пекине, но семья давно переехала в США. А по маминой линии я русский, и вы правы, в Москве живу с бабушкой Татьяной Александровной Макаровой, она мне очень помогает во всем. А в данный момент еще и мама моя Елена Николаевна в гости прилетела.

А мы напомним, что ГАСО РТ продолжает свой феерический юбилейный 60-й сезон. Завтра, 27 марта, оркестр выступит в Москве в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Причем с той же программой, что и в Казани: «Четыре морские интермедии» и Концерт для фортепиано с оркестром Б. Бриттена (солист Энджел Вонг). Затем музыкантов с нетерпением ожидают в Санкт-Петербурге. ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского и с участием Энджела Вонга выступит в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. В программе: Симфония № 10 Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 10 Моцарта.