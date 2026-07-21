У каждого европейского города есть свои особенные улицы. Не самые широкие и туристические, а те, куда приходят за атмосферой.

Автор фото: пресс-служба GloraX

Rue d'Antibes в Каннах с витринами бутиков, небольшими кафе и неспешным ритмом курортного города. Парижская Rue Montorgueil, где утро начинается с чашки эспрессо и свежего багета. Уютные пешеходные кварталы Копенгагена, где жители встречаются после работы, неспешно гуляют и проводят вечера на открытых террасах.

Их объединяет не архитектура и даже не набор заведений. Главное здесь — сценарий городской жизни. Спуститься утром за кофе, купить свежую выпечку по дороге домой, встретиться с друзьями без долгих сборов и поездок через весь город. Именно такие простые привычки делают район живым и создают ощущение настоящего города.

Сегодня этот принцип все чаще становится ориентиром для современных жилых проектов. Девелоперы создают не просто дома, а среду, где жизнь продолжается за пределами квартиры. Именно такой подход лег в основу проекта «Московский» федерального девелопера GloraX в Казани.

Автор фото: пресс-служба GloraX

Его главным общественным пространством станет пешеходный бульвар — новая городская улица, полностью закрытая для автомобилей. Это будет не транзитный проход между домами, а место, куда захочется прийти без особого повода. Бульвар обрамит современная архитектура, а на первых этажах разместятся коммерческие помещения общей площадью около 3,3 тыс. кв. м. Здесь откроются кафе, пекарни, небольшие магазины и сервисы повседневного спроса. Именно они создадут ту самую атмосферу европейской улицы, где утро начинается с чашки кофе и свежей выпечки, днем можно встретиться с соседями или друзьями, а вечером — прогуляться, поужинать на открытой террасе или просто провести время на свежем воздухе.

Для Московского района Казани появление такого пространства особенно важно. Это один из самых обжитых районов города с развитой социальной и транспортной инфраструктурой, однако новых общественных пространств, где жители могли бы проводить свободное время рядом с домом, здесь пока немного. Поэтому пешеходный бульвар задуман как точка притяжения не только для жителей «Московского», но и для всего района.

При этом бульвар — лишь часть общей концепции проекта. «Московский» создается как квартал, в котором общественные пространства становятся естественным продолжением дома. Общая площадь благоустроенной территории превысит 8 тыс. кв. м. Здесь появятся прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и озелененные пространства для повседневного досуга.

Автор фото: Пресс-служба GloraX

Проект «Московский» строится в Московском районе Казани, рядом с крупным транспортным узлом «Северный вокзал». В его состав войдут три блока переменной этажности, объединяющие семь секций и 543 квартиры различных форматов — от компактных студий до просторных семейных планировок. Но главной ценностью проекта становятся не только современные дома, а новая городская среда, где привычные сценарии европейских улиц — утренний кофе, прогулки, встречи с друзьями и жизнь на первых этажах — становятся частью повседневности всего района.

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