Из Татарстана выехали три фуры с бытовой химией и подсолнечным маслом.

Благотворительный фонд «Нэфис» отправил экстренную гуманитарную помощь в Иран, где на протяжении нескольких недель длится острый военный конфликт. Три фуры выехали из Татарстана и доставят мирным жителям товары первой необходимости – бытовую химию и подсолнечное масло. Общий вес груза превышает 51 тонну.

Гуманитарная акция инициирована депутатом Государственной думы РФ, учредителем БФ «Нэфис» Иреком Богуславским. Она реализована совместно с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и Генеральным консульством Исламской Республики Иран в Казани.

- Мирные жители Ирана столкнулись с настоящей бедой – постоянными бомбардировками жилых домов и социальных объектов. Отправляя фуры с гуманитарной помощью пострадавшим, мы выражаем им свою искреннюю поддержку, – говорит депутат Государственной думы РФ, учредитель БФ «Нэфис» Ирек Богуславский.

В состав гуманитарной помощи фонда «Нэфис», отправленной в Иран, вошли:

– 43,2 тыс. бутылок подсолнечного масла (свыше 35,6 т),

– 4 тыс. упаковок стирального порошка (свыше 5,6 т),

– 10 тыс. шт. туалетного мыла (свыше 1,4 т),

– 10 тыс. шт. хозяйственного мыла (свыше 1,4 т),

– 10 тыс. упаковок жидких средств для мытья посуды (4,5 т),

– 3 тыс. упаковок сухих чистящих средств (свыше 1,6 т),

– 5 тыс. флаконов шампуня (свыше 1,6 т).

В отправке гуманитарной помощи приняли участие консул Генерального консульства Исламской Республики Иран в г. Казани Мансур Хоссейни, директор БФ «Нэфис» Роза Гильмурова и генеральный директор БФ «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов.

Содействие в оформлении международного груза оказывает благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ.

