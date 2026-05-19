Гости «КазаньФорума» попробовали почти тонну мороженого и 380 килограмм чак-чака
Участники форума в основном приезжали в столицу республики с долларами и турецкими лирами.
Во время проведения международного экономического форума «Россия — Исламский мир» во избежание трудностей банк-партнер предоставил дополнительные сервисы и услуги на площадках. Общая сумма не оглашается, однако шесть разных видов валют были задействованы в обороте. В основном это были доллары, турецкие лиры и евро. С ними участники приезжали в столицу республики, рассказал Максим Денисов, гендиректор Дирекции спортивных и социальных проектов.
Оперативный штаб из представителей 34 организаций республики в круглосуточном режиме отслеживал все события форума, рассказал спикер. Также во время «КазаньФорума» было задействовано более 385 единиц транспорта. Гости размещались в 20 отелях, руководство которых адаптировало условия под стандарты халяль: скорректировало меню и установило дополнительное оборудование в номерах.
— В завершение также все-таки обозначу: не дотянули мы до тонны. На площадке «КазаньЭкспо» 920 килограмм мороженого было нашими гостями продегустировано и 380 килограммов чак-чака. Это то, что просто предоставлялось для участников на три дня проведения форума, — подытожил Денисов на позитивной ноте.
Ранее мы писали, что казанский ЦУМ в этом году принял 38 тысяч гостей и провел 434 мастер-класса за время экономического форума. Все прибывшие на «КазаньФорум» 13 министров культуры и представители зарубежных ведомств посетили эту площадку и приготовили национальное блюдо. Именно в рамках визита в этот центр была достигнута договоренность о направлении зарубежных мастеров в Татарстан для обучения.
