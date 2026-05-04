Какие меры поддержки организуют для ветеранов в Татарстане
В республике на сегодняшний день проживает более 5,5 тысячи ветеранов ВОВ.
С каждым годом количество ветеранов в Татарстане сокращается - сейчас их 5 534, а десять лет назад насчитывалось в десять раз больше, отметила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.
В Татарстане проживают также 92 фронтовика, 64 жителя блокадного Ленинграда, 77 узников концлагерей и 5301 труженик тыла. Многие из них перешагнули «столетний рубеж» - 310 ветеранов Великой Отечественной войны.
В апреле им предоставили ежегодную выплату. Также для ветеранов есть специальные программы: медицинское лечение, бесплатное обеспечение медпрепаратами, бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и обеспечение техническими средствами реабилитации. Также можно воспользоваться социальными услугами, ветеранам могут сделать ремонт в квартире, а при необходимости — и обеспечить жильем. Помимо прочего для них действует скидка в 50 процентов на оплату ЖКУ, бесплатные протезы, проезд на водном виде транспорта. Труженикам тыла полагается ежемесячная выплата за счет республиканского бюджета, можно бесплатно сделать зубы и слуховые протезы.
В целом с 2008 года 19 148 ветеранов ВОВ улучшили жилищные условия. Из федерального бюджета на это потрачено 20,2 миллиарда рублей. Ремонт сделан 1722 жилых помещениях. Услуги на дому сейчас получают 913 ветеранов. 35 из них были поставлены на надомное социальное обслуживание в этом году.
