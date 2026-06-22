Эксперты уверены - чаще всего побережья развиваются по двум сценариям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России только сейчас начинают задумываться о комплексном подходе к развитию набережных. Об этом рассказала градостроитель, маркетолог, глава урбанистического консорциума «Лабти» и автор канала о развитии прибрежных территорий России и мира «Берег» Виктория Рожок.

По словам эксперта, чаще всего побережья развиваются по двум сценариям: через создание кластеров по принципу «одним всё, другим ничего», либо посредством точечной застройки у воды. Второй вариант особенно невыгоден, поскольку без развития сопредельных территорий и самого города, такие проекты превращаются в анклавы и тормозят развитие вместо того, чтобы его стимулировать. Аналогичная ситуация наблюдается и с речными побережьями.

- Одной набережной недостаточно. Одной первой линии, даже качественно сделанной, недостаточно, если не развивается вся связанная с ней городская система, — подчёркивает Виктория Рожок.

В ходе двухлетнего исследования эксперт и её команда изучили опыт более ста городов в пяти странах Средиземноморья. Ключевым фактором успеха оказалась комплексность. Чтобы прибрежная территория стала полноценной частью города, а не просто красивой линией у воды, необходимо развивать улицы второго и третьего порядка. Именно благодаря им набережные интегрируются в город. Также важно уделять внимание озеленению и создавать «ядра притяжения» каждые 80–100 метров — зелёные карманы, объекты паблик‑арта, малые площади.

Сильный бренд прибрежной территории не возникает из визуальной айдентики или маркетинга. Он формируется как следствие правильно выстроенного пользовательского опыта. Ещё на этапе проектирования авторы должны продумать «путь клиента», чтобы понимать, как он по ней перемещается, какие сценарии ему доступны и сколько времени он там проводит.

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