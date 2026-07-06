Слухи о высоких ценах в городе преувеличены. Отели не стали дороже московских, а громкий инфоповод возник из-за случайной выборки. Однако эксперты предупреждают, что рост цен на 5–6% может быть только началом влияния инфляции.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Трудности перевода: откуда взялись цифры?

Информационное пространство всколыхнула новость: этим летом отели Казани обогнали по стоимости гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга. Однако официальный ответ Ассоциации туроператоров России (АТОР) заставляет взглянуть на ситуацию совершенно иначе. Оказалось, что громкий инфоповод вырос из банальной ошибки интерпретации данных, а реальная картина на туристическом рынке Татарстана выглядит по-другому.

Широко растиражированная в СМИ статистика гласила, что средняя стоимость ночи на двоих с завтраком в казанских четырехзвездочных отелях взлетела до 9,4–10,3 тысячи рублей, оставив позади две столицы. Первоисточником этих цифр посчитали АТОР, но в самой ассоциации поспешили опровергнуть рождение новой «сверхдорогой туристической аномалии». В АТОР пояснили, что цитируемый диапазон цен вообще не являлся результатом комплексного анализа рынка или выведения «среднего чека» по Казани.

- Это были лишь точечные примеры востребованных и удобных гостиниц, расположенных преимущественно в центре города, которые автор одной из статей выбрал в качестве ориентира для планирования бюджета путешественников. Более того, указанная сумма в 9,4–10,3 тысячи рублей относится к отелям категории 4 звезды сразу трех разных направлений — Казани, Петрозаводска и Мурманска вместе взятых. Мы считаем, что большей части самого инфоповода просто нет: нет никакой «особой дороговизны» Казани, — подчеркивают в Ассоциации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Москве и Петербурге в силу масштабов мегаполисов выбор гостиниц кратно больше, как и конкуренции, поэтому там легче найти варианты с чуть меньшими суммами в центральных локациях. Разница в условную тысячу рублей в сутки — это стандартная рыночная погрешность, которая фиксировалась и в прошлые годы.

Реальная экономическая ситуация в туристическом секторе Казани этим летом оказалась далека от «перегрева». Вопреки слухам об остром дефиците мест, туроператоры не наблюдают нехватки номеров в сегменте 3 и 4 звезд . Напротив, местные отельеры сейчас открыто заявляют о невысокой загрузке номеров.

По оценкам вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, летний организованный турпоток в Казань просел примерно на 9–10 процентов по сравнению с прошлым годом. Это не локальная проблема Татарстана, а общий тренд для всего внутреннего туризма страны, за редким исключением вроде Анапы.

- Например, в соседнем Нижнем Новгороде количество бронирований через туроператоров тоже снизилось на 6 процентов. Рост цен на поездки в столицу Татарстана за год оказался более чем умеренным и составил всего 5-6 процентов, что едва покрывает уровень инфляции. Сегодня классический экскурсионный тур в Казань на 3-4 дня обходится туристу в 35-40 тысяч рублей на человека, включая проживание, экскурсии и питание на маршруте, но без стоимости дороги, - заметил Ромашкин.

Уходят ли туристы в частный сектор?

Еще один популярный миф — массовое бегство путешественников из отелей в квартиры и апартаменты из-за дороговизны. Общий тренд на популярность апартаментов действительно заметен по всей России, так как такое размещение экономически доступнее. Однако никакого аномального или взрывного всплеска в этом секторе именно в Казани эксперт не фиксирует, предполагая, что показатели остаются на уровне прошлого года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Не подтверждаются и опасения, что из-за цен туристы начали выбирать другие поволжские города. Экскурсионный туризм держится на уникальных достопримечательностях и конкретных программах — люди едут ради Казанского Кремля или Свияжска, и их невозможно автоматически переманить более дешевым отелем в условной Самаре.

- Летний сезон подтверждает, что Казань остаётся привлекательным и удобным местом для отдыха. Сенсационные новости о «заоблачных ценах» не оправдали себя. В городе представлено достаточное количество отелей, а умеренное повышение цен сохраняет Казань доступной для туристов, - уточнили в АТОР.

По мнению источника, работающего в туристическом бизнесе, парадоксальным драйвером роста цен на посуточное жилье стала доступность авиабилетов. По данным аналитиков, перелет из Москвы в Казань и обратно с багажом этим летом обходится в среднем в 11,3 тысячи рублей на человека. Это делает Казань вторым по доступности направлением в России после Санкт-Петербурга. И одной из причин этого являются частые задержки рейсов из-за беспилотной и ракетной угрозы.

- Низкая стоимость дороги манит самостоятельных путешественников. Сэкономив на перелете, туристы готовы тратить больше непосредственно внутри региона. Отели чутко реагируют на эту готовность, перетягивая освободившийся бюджет путешественников в свой карман, - считает эксперт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Он добавил, что Казань давно закрепила за собой статус главного регионального хаба для проведения крупнейших международных форумов, спортивных соревнований и саммитов. Каждое такое мероприятие полностью парализует свободный рынок аренды: делегации выкупают номерные фонды целиком за месяцы до старта, а где-то и студентов из казанских общежитий выселяют раньше времени. При этом, оставшиеся в розничной продаже номера взлетают в цене в несколько раз.

По словам доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России Андрея Жуковского, строительство отелей требует значительных инвестиций на долгий срок. Сегодня главная проблема для инвесторов — высокая макроэкономическая неопределенность. Бизнес не может предсказать, как долго продлится текущая геополитическая и экономическая ситуация. Для успешного планирования ему нужны четкие перспективы.

- На данный момент нет твердой уверенности, что нынешняя сверхвысокая доходность внутреннего туризма сохранится в неизменном виде хотя бы на протяжении ближайших трех лет. Инвесторов больше всего тормозит туманность в плане возврата вложенных средств, подкрепленная сильными инфляционными ожиданиями. Рисковать «долгими деньгами» в условиях турбулентности готовы немногие, - считает эксперт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Спрос на Казань, по мнению эксперта, продолжает расти. На туристическом рынке России сейчас сложная ситуация. В Казани не хватает гостиниц, и это ограничивает количество туристов, которые могут остановиться в городе в пиковые периоды. Однако город обладает мощным преимуществом — уникальным историческим и культурным потенциалом. Столица Татарстана внесла значительный вклад в общероссийскую культуру, что делает её привлекательным местом для туристов из разных регионов страны.

- Здесь отлично работают законы поведенческой экономики. Первичным триггером для массового туриста выступает стоимость дороги. Относительно дешевые на фоне других направлений авиабилеты существенно стимулируют спрос на отдых и путешествия в Татарстане. В этом контексте я бы подчеркнул исключительно слаженную, системную работу Минтранса, профильных авиакомпаний и самого международного аэропорта «Казань». Это очень достойная работа и наглядный позитивный результат. Доступная логистика дает кратный мультипликационный эффект для всей экономики региона, - сказал Жуковский.

Экономист отмечает, что назвать точные цифры «ценового потолка» сложно, поскольку внутренний туристический рынок России сейчас очень динамичен и изменчив. Однако этот потолок строго регулируется конкуренцией между регионами. Казани нельзя замыкаться в себе. Местным игрокам и властям необходимо внимательно следить за конкурентами из ближайших городов, таких как Самара, Ульяновск и Саратов, которые активно борются за туристов. В борьбу также вступают сильные федеральные игроки из других регионов, включая Калининград, Екатеринбург и другие крупные города. Как только Казань превысит разумный ценовой порог, турпоток мгновенно переключится на эти направления.

- Город, безусловно, выигрывает, причем масштабно. Ошибочно думать, что доходы от туризма оседают только в карманах отельеров или владельцев музеев. Происходит глубокая диффузия капитала. Приезжая в Казань, туристы активно тратят деньги внутри городской инфраструктуры: они покупают еду в ресторанах и супермаркетах, приобретают одежду, массово пользуются общественным транспортом, такси и сервисами быстрой доставки еды. Сюда же добавим огромный оборот сувенирной продукции и сопутствующих товарных групп, — подчеркнул Жуковский.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В конечном итоге, он напомнил, что этот потребительский спрос максимально положительно сказывается на устойчивости и диверсификации экономики всего региона.

По теме высказались и эксперты экономического телеграм-канала «Брошка Эльвиры: экономика и финансы». По их мнению, Казань наглядно демонстрирует ситуацию, когда классический рыночный механизм «дефицит рождает инвестиции» не срабатывает из-за структурного перекоса стимулов. Гостиничный номер – это капиталоемкий актив с окупаемостью 10–15 лет, и в условиях высокой ключевой ставки инвестор просто сравнивает альтернативы: вложение в квартиру под посуточную аренду окупается кратно быстрее и требует минимум регуляторных согласований, тогда как классифицированный отель обязан соответствовать звездности, нормам пожарной безопасности и налоговой отчетности в полном объеме.

- Дефицит земли в историческом центре только усиливает этот перекос – там, где можно строить, выгоднее строить апартаменты и продавать их поштучно, а не держать актив как отель. Поэтому сверхприбыль отельеров в моменте – это плата рынка за риск и неопределенность, а не сигнал для массового строительства: инвестор реагирует не на текущую цену ночи, а на горизонт окупаемости, который в гостиничном сегменте остается непривлекательным на фоне более гибких форматов размещения, - сказали эксперты.

Парадокс конкуренции с Москвой и Петербургом объясняется тем, что Казань конкурирует не ценой, а уникальностью впечатления, а это принципиально другая модель рынка. Когда турист выбирает между Москвой и Казанью, он сравнивает не квадратные метры номера, а разные продуктовые предложения – мегаполис против компактного города с национальным колоритом, Кремлем и Свияжском, – и в такой логике ценовая эластичность спроса резко падает: потребитель готов переплатить за редкий опыт, который невозможно получить в другом месте.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для города, по их мнению, ситуация неоднозначная. В краткосрочной перспективе республика получает выгоду от налогов и рабочих мест в гостиничном секторе. Однако в долгосрочной перспективе агрессивный рост цен снижает главный актив туристического бренда — частоту визитов. Без этого любой турпоток начинает истощать ресурсы региона, а не способствовать его устойчивому развитию. Проще говоря, отельеры сейчас извлекают выгоду из репутации города быстрее, чем сам город успевает создавать новые ценности взамен потраченных.

Это объясняет и поведенческую аномалию с дешевыми авиабилетами: у туриста есть психологический «бюджет на отпуск» как единая ментальная категория, и экономия на перелете действительно ощущается как освободившийся ресурс, который не жалко потратить на отель – классический эффект мысленной бухгалтерии, когда деньги из разных «карманов» оцениваются по-разному, хотя формально это один и тот же кошелек. Но у такой модели есть предел, и, судя по замедлению турпотока в республику и снижению доли повторных визитов, Казань уже приближается к этому потолку. Как только премия за бренд начинает восприниматься не как «уникальный опыт», а как банальная переплата, рациональная часть выбора туриста берет верх, и он начинает сравнивать не впечатления, а деньги – именно тогда начинается переток в соседние регионы или в зарубежные направления, которые дорожают медленнее, добавили эксперты.