Впервые форум «Новамед» вышел за пределы Москвы - и сразу приехал в татарстанскую столицу. Город стал площадкой для обсуждения будущего фармацевтического производства. Россия нацелена на полное импортозамещение медизделий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столице Татарстана дали шанс первой после Москвы провести форум

Казань впервые принимает всероссийский форум с международным участием «Новамед». До этого пять раз мероприятие проходило в Москве. На этот раз организаторы решили сменить город — выбор пал на Казань. Всего в форуме участвуют представители фармкомпаний и надзорных ведомств 11 стран. Основная цель мероприятия — обеспечить диалог между фармацевтическими компаниями и надзорными ведомствами. Татарстан на форуме представлял премьер-министр республики Алексей Песошин.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан последовательно развивает фармацевтическую и медицинскую промышленность как приоритетное направление стратегического развития. Мы заинтересованы в расширении производства, — рассказал спикер.

По словам министра здравоохранения Альмира Абашева, в республике работает около 70 медицинских производителей. Предприятия выпускают хирургические инструменты, ультразвуковую технику и другую продукцию, что вносит весомый вклад в укрепление технологического суверенитета. Сегодня для дооснащения татарстанских больниц, к примеру, используется 80 процентов отечественной медицинской техники.

Один из самых крупных производителей в Татарстане – АО «Татхимфармпрепараты». На сегодняшний день это единственный в России изготовитель шовных нитей полного цикла. Помимо этого, компания изготавливает большое количество оригинальных лекарственных препаратов и дженериков.

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова отметила республику, как один из регионов с высоким уровнем работы здравоохранения. Она напомнила, что Татарстан стал одним из лауреатов премии «Признание» благодаря спасению беременной женщины с крайне редкой патологией сердца. Чудо совершили команды врачей из больниц Набережных Челнов и Москвы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ситуация была критической — за пять дней у пациентки случилось три инфаркта. Акушеры-гинекологи из Татарстана приняли роды и спасли недоношенного ребёнка. После стабилизации пациентку экстренно транспортировали на вертолёте с современным оборудованием в одну из профильных клиник Москвы для продолжения лечения.

Ключевую роль в спасении женщины сыграла система менеджмента качества, которую челнинская больница внедрила ещё в 2007–2008 годах, став первым медучреждением в стране с таким подходом. В итоге, по словам спикера, система за эти годы полностью себя оправдала.

Число отечественных изделий растёт вместе с количеством незаконной продукции

Всего в реестре медицинских изделий сегодня числится 42 тысячи медицинских изделий, 16 тысяч из которых – отечественного производства. По словам Самойловой, в последние годы наблюдается активность со стороны российских компаний. Например, только в этом году прогнозируется регистрация ещё более тысячи новых медизделий.

- Сегодня наблюдается рост активности российских производителей различных медицинских изделий, в том числе сложных, которые, увы, имеют высокий класс риска. Если мы будем сравнивать с аналогичным периодом прошлого года 2025 год, то количество зарегистрированных медизделий российского производства увеличилось на треть. Коллеги, это колоссальный прирост, – рассказала руководитель Росздравнадзора.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в прошлом году в общем было зарегистрировано 3,5 тысячи медизделий, изменения внесены более чем в 7 тысячи регистрационных досье. Более 85 процентов продукции для экстренной помощи производится в России. Особенно властей радует внедрение ИИ в медизделия. Однако, по словам министра, этого недостаточно. На сегодняшний день создано 57 изделий с элементами искусственного интеллекта.

Ещё одна проблема сферы – большое количество некачественных или незарегистрированных товаров. К примеру, за прошлый год в результате 380 проверок выявлено 1,9 миллиона таких изделий. На данный момент один из способов борьбы с незаконным оборотом – обязательная маркировка товаров. Пока изготовители обязаны маркировать 13 видов медизделий, в будущем планируется увеличить их число до 26.

При этом Росздравнадзор планирует сократить количество контрольно-надзорных мероприятий и уделить внимание профилактическим мерам. Только за пять месяцев этого года ведомство провело 9325 мероприятий. Для сравнения — за весь прошлый год их было менее полутора тысяч. Например, через профилактические меры ведомство активно борется с незаконной продажей на маркетплейсах. Уже было верифицировано четыре миллиона карточек товара более чем 60 видов медицинских изделий. Сейчас разрабатывается механизм блокировки интернет-сайтов, занимающихся незаконным оборотом медизделий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Один из главных вопросов со стороны производителей – скорость вывода продукции на рынок. Самойлова напомнила, что сейчас процедура регистрации изделия может быть сокращена до пяти дней. Со своей стороны регулятор делает всё для упрощения процедуры, однако скорость вывода не должна идти в ущерб качеству, поскольку контроль остаётся безусловным приоритетом. Впрочем, у компаний ещё будет шанс высказаться по этому поводу. Форум разделён на два дня, чтобы каждая сторона смогла выступить со своим мнением.