В городе растёт количество мероприятий, а вот подходящих площадок мало. Организаторы назвали типы пространств, которых особенно недостаёт третьей столице России, — а мы постараемся разобраться, почему так вышло.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина выступила с инициативой построить концертную площадку на воде — к слову, в одном из самых живописных мест в городе, на Казанке, вблизи Национальной библиотеки Татарстана. Пространство, по её мнению, могло бы использоваться как площадка для крупных событий, в том числе фестиваля «Новая Волна», который сейчас не имеет в столице РТ постоянной локации. Как и в прошлом году, специально для мероприятия будет строиться специальный New Wave Hall у стадиона «Ак Барс Арена». Как только фестиваль завершится, площадку снесут.

Всё это следствие нехватки событийных площадок в городе. Об этой проблеме уже не первый год говорят организаторы мероприятий. По словам руководителя event-группы Nazmutdinov Рамиля Назмутдинова, если сопоставлять Казань и другие города-миллионники (не считая Москвы), то столице республики есть чем гордится. Хороших площадок с сильной кухней и хорошим сервисом много, однако возникают проблемы при поиске интересных территорий с необычной концепцией.

Выбирать не из чего

В ивент-агентстве ADDMO нам рассказали, что в Казани мало площадок с грамотным и правильным зонированием, которые могли бы трансформироваться на разное количество гостей. Особенно в городе мало площадок от 1000 гостей и выше. По этой причине агентства и организаторы арендуют неприспособленные для ивентов территории, такие как ипподром или стадионы, где сложно создать световую архитектуру здания и настроить хороший звук.

Также считают и в Laser Group SP. Руководитель агентства, коммерческий директор Ольга Прохорова отметила, что площадок для массовых мероприятий можно пересчитать по пальцам. Одна из них – «Корстон», который уже морально «устарел». Далее идут КРК «Пирамида» и отель «Кристалл», но они вмещают не более 500 человек. «Казань Экспо» многих не устраивает из-за удаленности от города.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

И даже с камерными площадками, которых в принципе как будто бы много, очень мало таких, которые бы подходили под ивент-проекты. Причин много: здесь и сильная зонированность, например, где-то кухня не устраивает, кому-то в принципе неинтересно закрывать заведение под ивент, и поэтому выставляют очень высокий депозит. Я уж не говорю, что многие залы неудобные для работы артистов, – поделилась Прохорова.

Текущие площадки в Казани достаточно примитивные: либо это старый фонд со специфической архитектурой, либо это какие-то типовые классические банкетные залы, подытоживает организатор мероприятий Алина Ахметзянова. При этом мероприятий с яркой и необычной концепцией становится всё больше, и, конечно же, для них требуются такие же необычные площадки.

Площадки-трансформеры особенно востребованы

По мнению многих организаторов, Казани крайне необходимы площадки, которые легко перестроить и под массовое мероприятие, и под камерное, – так называемые площадки-трансформеры.

- Нужны концертные площадки с посадкой и с трансформируемыми стульями, чтобы можно было сделать комфортную банкетную зону либо танцпол. В этом есть, конечно, острая необходимость. Например, в Москве есть такие площадки, где зал для пяти тысяч гостей может трансформироваться до зала для трёх тысяч, а потом и до тысячи без потери в пространстве и без каких-либо заметных стенок, колонн и так далее. Вот такая площадка очень нужна и в Казани, – рассказали в ADDMO.

Основатель агентства «Weekend Event» Игорь Посухов отметил нехватку по-настоящему продуманных лофтов. По его словам, сегодня многие пространства, которые называют лофтами, сводятся к отделке из красного кирпича — при этом в них не продумана инженерная составляющая.

Особенно также востребован формат уединённых городских площадок с закрытой озеленённой территорией и собственным рестораном. На них есть большой спрос в летнее время. Особенно популярны загородные локации в радиусе получаса езды от города, чтобы удобно было добираться и гостям, и подрядчикам. При этом обязательным условием считается наличие комфортной крытой части. По словам Назмутдинова, непредсказуемая погода и жара делают шатры уже неактуальными — к тому же в жару они могут иметь неприятный запах из‑за материалов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Зимой с площадками ситуация ещё хуже. Вариантов, где можно совместить уличные активности и комфортную банкетную часть практически нет. Для корпоративных мероприятий важно, чтобы после уличной программы (с глинтвейном, зимними забавами) гости могли продолжить вечер в тёплом зале, а также привести себя в порядок — для этого нужны отдельные домики или помещения. При этом спрос на такие площадки очень высок - особенно на новогодние мероприятия. Залы на 100–2000 человек разбирают за год вперёд. Назмутдинов отметил, что сейчас его агентство ищет ресторан на 19 декабря на 150 человек, и уже свободных вариантов нет.

По словам Ахметзяновой, осенью и зимой начинается пик корпоративов и юбилеев на 100–300 человек, и выбор качественных крытых городских площадок под этот формат сужается до 3–4 ресторанов, что очень мало для города-миллионника.

Важна также локация

Наиболее перспективными локациями для размещения новых площадок считаются центр города, берега Казанки и прибрежные территории Волги, районы на выезде из города, а также площадки «на воде».

Центр города привлекателен максимальной доступностью для гостей, однако его потенциал раскрывается только при условии качественного паркинга и удобной логистики. Берега Казанки и прибрежные зоны Волги пользуются высоким спросом благодаря особой атмосфере и возможностям для водных активностей.

- Самый недооценённый ресурс – это берега Казанки: место, вид, воздух, готовая атмосфера. Для массовых форматов логичнее ближе к выезду из города, но с транспортом и стоянкой. Квартал при наличии парковок тоже всегда был неплохим вариантом – уже повидавшая виды «Ривьера» и новый «Миллениум Дион» вполне удобны, – поделился Игорь Посухов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Площадки «на воде» вызывают отдельный интерес, но только если они будут работать круглый год и не зависеть от погоды. Организаторы считают, что при таких условиях локация способна стать городской визитной карточкой. При этом важно, чтобы их строительство не наносило вреда экологии.

Чтобы площадка была удобной и востребованной, необходимо собрать информацию от организаторов со стажем, считает Ольга Прохорова. По её словам, при проектировании очень часто не учитываются элементарные вещи: подъездные пути для грузового транспорта для разгрузки, технический вход, лифт, закулисное пространство и наличие удобных гримерных комнат.