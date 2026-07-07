Спрос на поездки в европейские страны остаётся устойчивым. Однако среди заявителей преобладает категория повторных поездок. Остальные смотрят в сторону азиатских направлений - они выгоднее и доступнее.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Консульство Венгрии в Казани вновь принимает документы для визы спустя пару дней перерыва. Это значит, что для туристов снова доступен самый легкий способ попасть в Европу. Ложку дегтя в эту ситуацию добавляют лишь новости о возможном введении полного запрета российским туристам на выдачу виз в страны Евросоюза, но информация пока не подтверждена. Однако ещё в июне Польша и другие десять стран обратились к Еврокомиссии с требованием ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам. В заявлении отмечалось, что россиянам только в 2026 году было выдано около 500 тысяч виз в туристических целях, что может расцениваться как несоблюдение рекомендаций Еврокомиссии о более строгом подходе к заявителям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, что даже сейчас ситуация с оформлением шенгенских виз остаётся непростой: ещё в 2022 году ряд стран (Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Эстония, Литва, Латвия) прекратили выдачу виз россиянам, а ЕС отменил упрощённый визовый режим с Россией. Это привело к росту консульских сборов и увеличению сроков рассмотрения заявлений. Кроме того, в ноябре прошлого года Еврокомиссия полностью ограничила выдачу многократных шенгенских виз.

Несмотря на всё это, желающих поехать в страны Шенгенской зоны всё ещё много. Эту информацию «Вечерней Казани» подтвердили в одном из казанских визовых центров. Консультант сообщила, что визы оформляют также часто. Но большинство из желающих отправиться в Европу, по словам татарстанских турагентств, либо бывалые путешественники с печатями Евросоюза в заграничных паспортах, либо те, кто морально и финансово готов к рискам.

Венгрия – самый проверенный путь в Европу

По словам директора компании AVT Азамата Сабирова, если необходимо быстро получить визу, то лучше подавать документы в консульство Венгрии. Тогда есть шанс получить загранник с заветной визой всего через неделю или десять дней. При этом вероятность одобрения выше, чем при подаче в визовые центры других стран, а принцип «получил визу в Венгрию - въехал в Италию» по-прежнему работает. Однако есть риск, что не посетив страну, давшую визу – получить печать впоследствии через неё будет сложнее.

Кстати, даже во время приостановления приёма документов через консульство Венгрии в Казани – подача через Москву всё равно была быстрее, чем в других визовых центрах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Также охотно сейчас выдают шенгенские визы такие страны, как Франция, Италия, Греция и Испания, отметил президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. По его словам, Греция оформляет документы примерно за три недели. А вот с визами Испании, Франции и Италии ситуация сложнее, поскольку рассмотрение может затянуться до трёх месяцев. Тем, кто планирует путешествие в Италию и Испанию летом спикер рекомендует подавать документы ещё в феврале, чтобы точно успеть поймать слот в визовый центр и получить визу до предполагаемого дня выезда.

Самый невыгодный способ – виза во Францию. «Держать» документы могут вплоть до 45 дней, но бывает и дольше. К тому же, по словам спикера, она оказывается самой дорогой. Поскольку поймать слот на запись в визовый центр практически невозможно, многие решают покупать их. С учётом этого и других сборов стоимость визы для одного человека может достигать 50 тысяч рублей. Для семьи из трёх человек расходы на визы сопоставимы со стоимостью трёх авиабилетов в Европу — именно это нередко становится решающим фактором при выборе направления.

Правильный пакет документов – и виза в кармане?

Сейчас все выдаваемые визы — однократные и рассчитаны строго на срок поездки. Но есть важный нюанс. Даже при полном и корректном пакете документов нет гарантии одобрения, а уплаченные сборы в случае отказа не возвращаются. Поэтому, по словам Сабирова, весь этот процесс – лотерея, к которой готовы не все.

- В общем, тут визу сейчас получать, как, знаете, играть в казино. То дадут, то не дадут. И самое интересное, что тем, кто мало ездит, часто дают быстрее, чем тем, кто часто ездил, – заметил спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При этом процент одобрений остаётся достаточно высоким, отметил президент Ассоциации турагентств. Вероятность получения высока при условии, что документы прозрачны: есть справки о доходах, выписка со счёта и другие подтверждающие бумаги о том, что вы не собираетесь оставаться в стране и имеете хороший доход. По словам спикера, стоит учитывать, что требования к пакету документов постепенно ужесточаются. Например, некоторые консульства запрашивают не только справку о зарплате, но и справку 2‑НДФЛ, а также распечатку трудовой книжки с Госуслуг для подтверждения занятости. Среди всех стран относительно простой пакет документов требуется для венгерской визы.

Отдельная ситуация с Кипром. Южный Кипр требует оформления визы через консульские центры, тогда как на Северный Кипр можно попасть без визы.

Сабиров также затронул тему поездок в США. По его информации, ситуация остаётся нестабильной. В Великобритании, напротив, система выдачи чуть проще, – по крайней мере, потому что виза может быть одобрена на длительный срок – на два года, пять или десять лет.

Собирать документы самостоятельно всё же решаются не все. Часть обращается в визовые центры. Самыми популярными направлениями, по данным казанских визовых центров, являются Франция и Италия. «Посредники» гарантируют оформление от 30 и от 7 дней, соответственно. Стоимость услуг за помощь в сборе документов стартует от семи тысяч рублей.

Татарстанцы смотрят в другую сторону

Конечно, из‑за высокой стоимости, длительных сроков рассмотрения, риска отказа и усложняющихся требований всё больше туристов предпочитают выбирать невизовые направления, рассказала директор туристического агентства Bounty Tours Елена Мугинова.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поездки в Европу сегодня планируют в первую очередь те, кто заранее готов к бюрократическим сложностям и финансовым затратам. Остальные выбирают направления проще и дешевле, среди которых особенно выделяются Турция, Египет, Вьетнам и российские города. Главное, по словам Сабирова, всегда оформлять страховку.