Власти Татарстана объяснили дефицит горючего желанием автомобилистов купить его про запас. Изучаем неочевидные причины кризиса — и то, что о них думают сами жители Казани.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Казань, полдень 15 июля. Большинство городских заправок в центре закрыто в ожидании бензовозов, купить можно лишь выросший почти на 10% за месяц дизель. На АЗС Татнефти у одноименной арены скопилась очередь из авто в два километра — как и везде отпускают только 30 литров топлива, при этом заправка оказалась единственной в городе, где есть «сотый». Канистры под запретом. Спецтехнику заправляют вне очереди.

Для властей эта ситуация из ряда вон. Как отмечает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова, из-за «панического спроса» казанцы разбирают суточную норму бензина за шесть (!) часов. Причем спрос этот подкреплен не столько объективной нехваткой топлива в баке, сколько желанием запастись им впрок.

«Каждая канистра — это прямая причина того, что топлива не хватает другим. В этой связи жителям рекомендуется заправляться по потребности и не поддаваться панике. Рустам Минниханов дал поручение всем службам, ответственным за топливный сектор, проводить регулярные проверки на АЗС и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры. На сегодняшний день поставки топлива на АЗС идут по графику. Запасов достаточно», — заявила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

О том, что действительно движет людьми из очереди на бензоколонку, и какие причины — помимо прилетов по НПЗ — спровоцировали нехватку топлива, — в этом материале.

Триггеры автовладельцев

Журналисты «Вечерней Казани» обошли пять заправок в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. Первой оказалась АЗС «ТАИФ-НК» на перекрестке Чистопольской и Бондаренко. В разгар дня 15 июля АЗС оказалась перекрыта огораживающий лентами, но тем не менее зайти внутрь можно. Сотрудники бензоколонки рассказали нашему изданию, что бензин перестали отпускать примерно с полтора часа, поставка же топлива ожидается вечером.

Несмотря на отсутствие топлива на точке, автовладельцы уже начинают занимать очередь. Первой в ней оказалась беременная девушка Юлия.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

— Я недавно подъехала. Просто видела, что вчера здесь с вечера занимали очередь. Сейчас подожду, а потом оставлю машину и пойду гулять с ребенком, буду периодически наблюдать. Бензовоз подъедет, я подойду, заправлюсь. Если нет, то уже вечером. По информации в пабликах, сегодня вечером в полдвенадцатого должны привезти бензин, — рассказала молодая мама «Вечерней Казани».



На часах к моменту разговора, напомним, был полдень. И отслеживать бензовоз, который, по прогнозам должен подъехать чуть меньше, чем через 12 часов девушка планировала из окна дома, или гуляя неподалеку с ребенком. В машине же тем временем осталась бы записка с номером телефона: «Стою в очереди. Беременная. Гуляю с ребенком, скоро вернусь».



— Искусственный ажиотаж есть конечно. У меня, например, тоже полбака, но уже триггерит. Я уже переживаю, думаю, надо заправиться. И что делать дальше — непонятно, потому что с каждым днем все хуже и хуже обстановка. Даже просто едешь, нагнетает обстановка, когда видишь какая пробка стоит, — отметила собеседница.



Вторым на порцию топлива за Юлией оказался Латиф — мужчина работает в доставке, поэтому топливо для него необходимость, а не прихоть. В баке его «Лады» было практически пусто, что подтвердила стрелка приборной панели.



По словам Латифа, на этой заправке бензин бывает каждый день — лишь сегодня топливо вдруг перестали отпускать. О причинах мужчина высказался двояко: отметил «прилеты» и «канистры» недобросовестных автовладельцев.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Следующей АЗС для нашей редакции оказалась заправка Татнефти у «Татнефть Арены». Очередь к этой бензоколонке растянулась аж за два квартала. Кто-то из автомобилистов при этом хитрил, и вклинивался в поток, выезжая со двора. А один из водителей при нас заправил бензин в канистру, впрочем, небольшую — мужчина достал ее из багажника, обернутую в пакет, поставил в салон через заднюю дверь, а после пронес туда заправочный пистолет.

— Мне кажется цены на бензин просто поднимают так. Говорят, что НПЗ повредили, но если посмотреть по новостям, то мы поймем, что 10-15% мощностей только взорвали, а бензина вообще во всей стране нет. Я считаю, что это просто ажиотаж для того, чтобы цены поднять, — рассказал владелец BMW Герман.

Мужчина приехал на эту заправку, поскольку через специальные чаты узнал, что только на этой АЗС Казани есть «сотый» бензин. Он необходим для авто Германа, поскольку на машине установлена специальная прошивка, которая не позволяет использовать топливо худшего качества.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Мы также побывали на заправках «Teboil» и «Ирбис», находящихся вокруг ТЦ «Тандем» — бензина нет, но есть дизель. На первой АЗС просто перестали приезжать бензовозы «Лукойла», на второй — бензин перестали отпускать потому что «ТАИФ» и «Танеко» не продают его «Ирбису», о чем «Вечерней Казани» рассказали сотрудники заправок.

При этом если бы на «Ирбис» подъехала спецтехник, вроде скорой помощи, заправить ее бензином смогли бы, сообщили нам те же сотрудники — все дело в специальных договорах ведомств и топливных компаний. Но для «простых людей» доступен лишь дизель. Интересно, что на заправке «ТАИФа» при этом бензин также отпускался только «по документам», чему был свидетель журналист нашего издания.

Почему бензин скупают, как гречку в пандемию?

Дефицит бензина на топливном рынке Татарстана, как считают власти, связан с теми, кто закупает топливо впрок, а не текущей нужде. По официальным заявлениям, запасы топлива на рынке есть, но их просто слишком быстро раскупают.

— Я бы назвала это коллективным проявлением тревоги, которое в данном случае, является каким-то защитным феноменом, который позволяет преодолеть неуверенность, пусть и в краткосрочной перспективе. Люди будут знать, что хотя бы на день они защищены. Я не могу сказать, что это советская или не советская ментальность, но в ситуации неопределенности большинство, наверное, так и действует, — рассказала «Вечерней Казани» психотерапевт Светлана Кузнецова.

С другой точки зрения ситуацию прокомментировал экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он отметил, что дефицит топлива на российском рынке сегодня действительно имеет место — и спровоцирован он не одними лишь «прилетами по НПЗ», но и действиями самих граждан, которые из-за недоверия к власти стараются запастись впрок.

Главная же опасность для населения от этого кризиса состоит в том, что для ликвидации дефицита топлива власти дали «зеленый свет» менее качественному бензину стандарта ЕВРО-3, что в долгосрочной перспективе обернется для россиян большими вложениями в ремонт авто, считает Лысаков.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Экономист Александр Разуваев в разговоре с нашим изданием также отметил, что хотя удары дронов по НПЗ и нанесли урон топливному рынку страны, острой нехватки топлива России все же получится избежать за счет поставок из Казахстана и Белоруссии. При этом «пик» ситуации, по его словам, пройден — нехватка топлива на бензоколонках сегодня может держаться из-за паники потребителей.

А политолог Юрий Алаев отметил в этой ситуации другую деталь — реальную кризисную ситуацию, по словам эксперта, сегодня могут раздувать крупные игроки топливного рынка, чтобы вытеснить конкурентов, которые сами топливо не производят, а лишь покупают его у заводов: создается дефицит, цены идут вверх, конкуренты остаются в невыигрышном положении, а государство получает больше дохода, поскольку топливо — это акцизный товар, продавать который для казны выгоднее по завышенным ценам.



А пополнение казны, как известно, это один из главных приоритетов республики — только за первый квартал этого года республика недополучила шесть миллиардов рублей налогов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



— Рыбка, по поговорке, лучше ловится в мутной воде. Конечно, удары укродронов и ракет по НПЗ наносят урон, в некоторых случаях — солидный, но всегда есть соблазн воспользоваться фактом, чтобы преувеличить этот урон и выбить допсубсидии или сохранить льготы, а попутно и поднять цены, особенно в преддверии уборочной страды, — поделился мнение с изданием «Вечерняя Казань» Юрий Алаев.



В подтверждение своих слов эксперт также привел данные Минфина — в июне правительство выплатило нефтепереработчикам 210,6 млрд рублей в качестве частичной компенсации разницы между внутренними и экспортными ценами на топливо. Субсидии, по словам Алаева, должны стимулировать российских производителей оставлять больше нефтепродуктов внутри страны и продавать его потребителям по более низким ценам.



Так когда ждать завершения кризиса? Увы, пока никто из экспертов об этом не говорит — лишь отмечая улучшение ситуации. К примеру, политолог Илья Гращенков выделил три главных инструмента властей на пути к этому «улучшению». Среди них: дополнительные поставки топлива, повышение цен и административное распределением спроса.

- Главный вывод последних трех недель: бензиновый кризис из общероссийского постепенно превращается в регионально управляемый. В одних субъектах уже тушат последствия, в других только учатся делить нехватку. Однако важный момент, власть признала первопричину кризиса – вывод из строя НПЗ. И многое теперь будет зависеть от защиты объектов и возможных новых атак беспилотников, — считает Гращенкова.



Эксперты также отмечают, что 30-35 процентов мощностей НПЗ сегодня простаивают.