Импортозамещенный самолет презентовали делегациям из 10 стран мира.

Автор фото: ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех

На выставке достижений «Сделано в Татарстане» в рамках саммита АСЕАН, который прошел в столице республики с 17 по 19 июня, Казанский авиационный завод представил самолет Ту-214 потенциальным иностранным партнерам, продемонстрировав готовность к заключению международных контрактов. Об этом сообщает ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.

Стенд с отечественным воздушным судном посетили делегации из Лаоса, Филиппин, Камбоджи, Индии, Таиланда, Вьетнама, Брунея, Малайзии, Мьянмы и Восточного Тимора, а также раис Татарстана Рустам Минниханов и замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

Всего в выставке поучаствовали около ста компаний промышленного, научно-технологического и социально-гуманитарного секторов республики.

Ранее сообщалось, что власти республики закупит Саха закупят пять SJ-100 и три самолета Ту-214. Глава региона Саха Айсен Николаев и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заключили договор о партнерстве в развитии воздушного сообщения в Якутии, на Дальнем Востоке и в Арктике.

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