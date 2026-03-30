Российскую банковскую систему ждут новые правила платежей. Разбираемся, зачем это нужно государству и стоит ли обычным гражданам готовиться к тотальному контролю за переводами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Финансовый рентген

Новые требования Центробанка, которые вводятся в действие с 1 апреля, превращают обычную платежку в полноценный отчет. Теперь в реквизитах плательщика — только полное ФИО, а в графе «Назначение платежа» — детальная расшифровка: что купили, у кого, по какому договору и от какого числа. Официальная цель регулятора — прозрачность. На языке банкиров это означает борьбу с «серыми» схемами, обналичиванием и транзитными операциями. Раньше под размытыми формулировками вроде «за консультационные услуги» могли скрываться потоки сомнительного происхождения. Теперь искусственный интеллект банков будет автоматически «сверять» текст платежки с реальным профилем деятельности компании.

Но главный вопрос, который волнует миллионы: коснутся ли эти меры обычных переводов с карты на карту? По словам экономиста Арсения Кулескина, на данный момент — нет. Для системы быстрых платежей (СБП) и переводов по номеру телефона действуют иные протоколы. Однако эксперт предупреждает: «островок безопасности» для частных лиц сужается.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Если вы платите организации по полным реквизитам счета (например, за ремонт или обучение), банк уже сейчас вправе (и будет) требовать соблюдения новых стандартов. Более того, усиление контроля за бизнесом косвенно бьет по «самозанятым без статуса». Любой регулярный платеж от юрлица в адрес «физика» с неясным назначением теперь станет «красным флагом» для системы комплаенса. Эти изменения — не изолированная инициатива, а часть масштабного пазла, который собирает государство. В этот комплекс мер входит платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) — банковский «светофор», который делит бизнес на зоны риска, - отметил Кулескин.

Новые правила детализации, по его словам, — это «топливо» для алгоритмов этой платформы. Причем это главный проект будущего, где каждая единица валюты имеет свой уникальный код. В такой системе «назначение платежа» будет прошито в самой структуре денег.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Налоговая служба стремится к тому, чтобы видеть движение товара и движение денег по нему в режиме реального времени, исключая возможность налоговых разрывов. Что это значит для экономики? Для добросовестного бизнеса нагрузка вырастет незначительно — лишь добавится бумажной работы. Однако для тех, кто привык работать «в тени», стоимость операций резко возрастет. Финансовый сектор России осторожно берет курс на «цифровую прозрачность», где любая транзакция без четкого обоснования будет считаться подозрительной по умолчанию, - уточнил экономист.

Фискальные усилия государства

Бывший депутат Госдумы и автор телеграм-канала «ДУМАем Z» Вячеслав Лысаков констатирует, что государство заметно усиливает фискальные меры. Минфин активно ищет способы увеличить доходы бюджета.

- Все понимают, что надо компенсировать огромные расходы бюджета. К сожалению, легче всего это сделать, используя людей вместо нефти, которая перестала поддерживать бюджет, как это было раньше. Отсюда — повышение штрафов, включая штрафы за нарушения ПДД. Минфин и сюда влез, например, уменьшив вдвое 50-процентную скидку на штрафы и подняв одновременно их размер. Растут стоимость услуг ЖКХ, величина налогов, акцизов, сборов и пр. Взят курс на отслеживание всех транзакций, вплоть до частных денежных переводов. В планах — безумное введение налога на полученные на счёт (карточку) деньги как на вид дохода, — прогнозирует собеседник.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Бывший депутат заявил, что усиливается контроль и за доходами и расходами граждан. Для этого будут использоваться данные банков. Если расходы превысят доходы, возможно доначисление налогов.



- Естественно, усиливается и контроль за денежными операциями юрлиц. И он будет только расти. Как пример — недавний арест ОПГ, обналичивавшей выводимые деньги, среди клиентов которой была и строительная компания «Самолёт», — добавил спикер.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов полагает, что новые правила заполнения реквизитов при переводах направлены на усиление контроля над финансовыми операциями в стране. С их помощью, вероятно, властям будет легче выявлять подозрительные транзакции и обнаруживать тех, кто занимается предпринимательской деятельностью без официальной регистрации.



- При переводе теперь, очевидно, потребуется более внимательно заполнять платежные документы, поскольку ошибки могут привести к задержке перевода или его возврату. По информации от представителей властей, новые правила не будут применяться к переводам между физическими лицами. Остается только надеяться на их правдивость, — сказал Додонов.



Эксперты считают, что меры по защите клиентов банков могут создать дополнительную цифровую бюрократию. Это увеличит нагрузку на ресурсы, включая онлайн-сервисы. И все это — когда в стране есть проблемы с качеством мобильного интернета, причина которых также лежит в плоскости безопасности.