Общество
11 апреля 08:00
Автор материала:Екатерина Петрова

Кулич за 100 тысяч: Москва поражает изысками

«Вечерняя Казань» составила список самых дорогих пасхальных лакомств в России.

Автор фото: РИА Новости

Пасху отмечают всей страной. Но кто-то готов сильно потратиться, чтобы праздник удался и стол смотрелся богато, а фото в соцсетях вызывали зависть. Для любителей выделиться «Вечерняя Казань» собрала топ дорогих куличей из российских ресторанов и кондитерских. А другие могут лишь позавидовать тем, кто «живет на широкую ногу».

Самый дорогой кулич можно найти в одной из кондитерских Москвы French Cake. На Пасху создали специальную Easter Collection, где и расположился наш лот. 100 тысяч рублей за Кремлевский кулич весом в четыре килограмма. Это кулич с фигуркой из сахарной мастики ручной лепки и ручной росписью. Начинка – «классическая» с цедрой апельсина. В составе мука пшеничная, молоко, сахар, дрожжи, сливочное масло, яйца, соль, ванилин, коньяк, цедра апельсина, помадка сахарная — в целом ничего сверхординарного. На стоимость здесь повлияла в большей степени ручная работа — Кремль, увенчавший творение.

Автор фото: frenchcake.ru

На втором месте — кулич «Семейный» из московского кафе «Пушкинъ». Он стоит 39 тысяч рублей, а весит 2,6 килограмма. За эти деньги вы получите сдобное дрожжевое тесто с изюмом, цукатами лимона и апельсина, вымоченными в темном роме. Есть хрустящий миндальный слой, сахарная помадка. А украшен он шоколадом.

Автор фото: sweetpushkin.ru

В этом же кафе продаются «куличи почти близнецы»: «Кулич в молочном шоколаде» и «Кулич в белом шоколаде». При весе в 1,5 килограмма и 1,4 килограмма соответственно они оба стоят 31 тысячу рублей. Внутри шоколадного купола — классический кулич. Украшены они съедобными яйцами Фаберже ручной работы.

Автор фото: sweetpushkin.ru

В ресторане Москвы «Гвидон» представлен кулич «Жар-птица». Его особенность в том, что он покрыт кондитерским сусальным золотом. Вес на сайте не указан, а вот цена — 30 тысяч рублей. Готовят его по предзаказу. Кулич сделали «как символ роскоши, изобилия и тихого волшебства праздника», сказано в описании.

Автор фото: gvidon.wrf.su

Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Пасха не должна становиться «гастрономическим фестивалем» и поводом сравнивать работы кондитеров. Он сравнил подобное отношение с походом в театр ради вкусного перекуса в антракте. Религия же всегда ратует за умеренность, а роскошь, доступная не всем, противоречит замыслу Пасхи.

