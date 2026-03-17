Кажется, задача найти кадры теперь не менее сложная, чем построить медицинское учреждение. Особенно для отдалённых уголков города.

Врачи работают на несколько поликлиник

В конце прошлого года состоялось торжественное открытие филиалов поликлиники № 20 в ЖК «Весна» и центра врача общей практики в жилмассиве Вишневка. Сообщалось, что у местных жителей наконец будет возможность получить медпомощь в шаговой доступности. Ранее им приходилось ездить «в город» по часу или больше. Ещё на открытии у многих возникал вопрос относительно обеспеченности медучреждений кадрами. Тогда говорили о том, что поликлиника в ЖК «Весна» полностью укомплектована, а в филиале в «Вишнёвке» будут работать врачи из других поликлиник. Однако уже через месяц возникли проблемы. Как говорят местные жители, до сих пор некоторые специалисты поликлиники № 20 вынуждены заменять специалистов, которых не хватает в новых медучреждениях.

Одна из жительниц жилого массива Вишневка рассказала, что записала в новый центр врача общей практики свекровь, однако там её не приняли из-за отсутствия врача.

- На следующий день вообще никого кроме охранника не было. Она еще съездила через несколько дней, ситуация была та же. Были морозы, женщина в возрасте шла пешком. Ужас в общем! Лучше бы и не открывали тогда! Помощь так и не получила, – негодует собеседница.

Это жалоба далеко не единственная. Жители в общих чатах отмечают, что попасть к врачу в Вишневке удаётся далеко не всем. Сообщается, что часть специалистов поликлиники № 20 поочередно отрабатывает смены и в здании поликлиники в ЖК «Весна».

Как сообщили «Вечерней Казани» в Минздраве Татарстана, на амбулаторию в Вишнёвке поступали две жалобы в начале февраля, касались они нехватки врачей. Временно прием педиатра тогда проводился в другом медучреждении. Это было связано с временным отсутствием электроснабжения и сложными погодными условиями, заявили в ведомстве.

Сейчас медорганизация работает по графику три раза в неделю: понедельник, среду и пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Поиск врача-терапевта участкового и участковой медсестры ведётся ещё с открытия амбулатории.

«Привлечение медицинских сотрудников из основной поликлиники № 20 обусловлено отсутствием указанных специалистов. Это временная мера, пока проводится поиск постоянных сотрудников», – сообщили в министерстве.

Сейчас в центре врача общей практики в Вишневке медицинские работники отделения выезжают согласно установленному графику в своё основное рабочее время вместе с водителем до амбулатории и обратно, заверили в Минздраве.

На одном из сайтов по поиску работы размещено объявление о поиске врача-терапевта в Вишневке со странной зарплатой «от 12 100 рублей до вычета налогов». Возможно произошла опечатка - во многих вакансиях поликлиника предлагает зарплату в 121 тысячу рублей.

Татарстан в поисках врачей

К сожалению, это не только казанская проблема. В Татарстане ежегодно недосчитываются примерно полутора тысяч врачей. На итоговой коллегии в феврале 2026 года министр здравоохранения Альмир Абашев заявил, что в республике обеспеченность населения врачами на восемь процентов ниже общероссийской. И это несмотря на то, что оплата труда в Татарстане значительно выше, чем в других регионах Приволжского федерального округа, отмечал спикер. Основная проблема в том, что врачи неравномерно распределены по территории республики. Хуже всего ситуация обстоит в городах с населением от 50 до 500 тысяч человек.

Сейчас в этой сфере трудятся чуть более 14 тысяч врачей, или 35 медиков на 10 тысяч человек. Наибольший дефицит наблюдается в первичном звене. Не хватает участковых терапевтов, педиатров, врачей общей практики, акушеров-гинекологов. Из-за этого, по нашей информации, некоторые молодые врачи не могут пойти работать по узкой специализации. Им не позволяют уйти из первичного звена из-за нехватки кадров.

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, предоставленным «Вечерней Казани», только за последний месяц было опубликовано 390 объявлений по поиску врачей и 230 по поиску медицинских сестер и братьев. За последний месяц медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях врачей составила 109,3 тысячи рублей. За год она выросла на 23 процента. При этом, согласно постановлению Кабмина Татарстана от октября 2025 года, оклад участковых врачей-терапевтов и педиатров составляет 33 тысячи рублей. Впрочем, конечно, одним окладом заработная плата медиков не ограничивается.

Обеспечить бесперебойную работу в сфере медицины удаётся благодаря совмещению. Ещё в октябре прошлого года сообщалось, что укомплектованность кадрами составляла 70 процентов для врачей, но за счет совмещения потребность во врачах закрыта на 95 процентов. Многие врачи вынуждены работать свыше положенных часов. Ещё три года назад профессиональная социальная сеть «Врачи.РФ» проводила опрос среди медиков относительно переработок. Тогда четверть от опрошенных врачей тогда хотели уйти из профессии из-за постоянных задержек на работе. Более 25 процентов из них, к примеру, работали больше 60 часов в неделю.

Уже сейчас министерство разрабатывает меры по привлечению кадров, думая и о повышении заработной платы, и введении новых выплат. Помимо этого ведомство планирует создать кадровый центр, который займется прогнозированием и планированием подготовки кадров от школьной скамьи до уровня специалиста.

В министерстве здравоохранения России также активно работают над разработкой мер для решения кадрового голода. Одна из них – введение обязательной отработки после окончания обучения, который подвергся критике со стороны профессионального сообщества. Однако, несмотря на это, закон о принудительной отработке был подписан. Поможет ли это нововведение в решении проблемы нехватки кадров – покажет время. На данный момент новостей относительно поддерживающих мер нет. Сейчас министерство больше озабочено рекомендациями по внешнему виду медработников, согласно которым сотрудники будут носить форму в определенных цветовых гаммах в соответствии с иерархической ветвью организации. Идея уже была раскритикована председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он потребовал отозвать эти рекомендации.