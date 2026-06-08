Казань взяла курс на аутентичное развитие исторических центров города, несмотря на сложную экономическую обстановку в стране.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Мы не трамвай, который по одним рельсам ходит, поэтому давайте соберемся, подумаем, как в таких условиях нашу работу улучшить, и ту задачу, которая перед нами стоит, выполнить. Казань — один из развивающихся туристических центров нашей большой России, и мы должны продолжить поступательный рост, — так на деловом понедельнике в мэрии Казани градоначальник столицы Татарстана Ильсур Метшин подытожил выступления докладчиков.

Говоря об «одних рельсах», мэр имел в виду необходимость властей подстраиваться под исхудалый кошелек россиян, о котором в последнее время все чаще говорят федеральные эксперты. И говорят в контексте замедления развития сферы туризма. Казань, как отметил Метшин, даже в самые тяжелые для страны годы была на видных позициях турпотока в России — и потому отказываться от прежде поставленных амициозных целей по развитию туризма в регионе невозможно, считает глава Казани.

— Если меняется ситуация, значит мы должны менять подходы, — резюмировал градоначальник.

О том, какие подходы предложили Метшину в свежепереименнованной «Дирекции по развитию исторических слобод Казани», — в этом материале.

Старо-татарская слобода

Важность развития исторических центров города обозначается экспертами разных уровней. И речь, отметим, идет не только о важности сохранения истории, но и о прагматике. Уровень взаимодействия бизнеса и властей в контексте объектов культурного наследия сегодня является одним из «субиндексов» оценки состояния инвестклимата в регионе. И Казань это понимает.

На деловом понедельнике проекты развития Старо-татарской слободы, Адмиралтейской слободы и других представила глава МБУ «Дирекция по развитию исторических слобод Казани» Элина Табакчи.

— Историческая среда часто воспринимается, как территория ограничения: особый правовой статус, сложное согласование, необходимость осторожно подходить к любым изменениям. Мы предлагаем другой фокус. Историческая среда — это не препятствие, а один из главных ресурсов развития города. Поэтому работа Дирекции связана не только с сохранением, но и с раскрытием возможностью исторических слобод, — заявила Табакчи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Дирекции отметила, что эти подходы уже отражены в работе по Старо-татарской слободе, где команда спикера работает аж в четырех направлениях — просветительское, событийное, а также работа с промышленной и ремесленной историей слободы и городской средой и бизнесом.

— Мы продолжаем цикл встреч «Tartaria: код нации», начатый в прошлом году. В этом сезоне он будет состоять из семи тематических встреч с татарской идентичностью в разных локациях Старо-татарской слободы с историками, этнографами и социологами, — высказалась Табакчи о первом, просветительском направлении.

Что же до направления событийного, то глава Дирекции рассказала об успешном проведении фестиваля уличного театра и танца «Манзара», который посвящен сказкам народов Поволжья. «В первую пятницу лета улицы Старо-татарской слободы превратились в театр под открытым небом: более 500 участников из творческих коллективов со всего Татарстана оживили национальный фольклор, а более 20 ремесленников представили свои изделия на ярмарке вдоль улицы Каюма-Насыри», — рассказала Элина Табакчи об опыте Дирекции.

По словам спикера, фестиваль «Манзара» планируется сделать ежегодным событием, проводимым внутри Старо-татарской слободы, тем более, что организаторы видят в нем потенциал фестиваля международного уровня. Однако сначала необходимо сделать «Манзару» всероссийской.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кроем того, в рамках событийного направления Дирекция проводит экскурсионные прогулки: «В прошлом году мы провели серию прогулок для сотрудников исполкома и Казгордумы, чтобы наши коллеги, отвечающие за городскую политику, прочувствовали слободу, как сложную, живую, территорию. Со своей историей, укладами и точками в развитии», — заявила Табакчи.

Она отметила, что с середины июня по октябрь «Дирекция по развитию исторических слобод Казани» запустит прогулки для широкой аудитории, проведут которые краеведы и историки. Пока периодичность мероприятий составит два раза в месяц, попасть на прогулку можно будет по предварительной регистрации.

Промышленность, история, бизнес

Третье направление, о работе по которому Табакчи отчиталась Метшин — это промышленная и ремесленная история слободы. «Мы заключили сотрудничество с «Эдельвейс Групп» по культурному программированию комплекса пивоваренного завода Петцольда и братьев Александровых. Суть этого объекта — возвращать объект в городскую жизнь уже на этапе реставрации, знакомя жителей с промышленным наследием завода, его архитектурой, и будущим потенциалом», — заявила глава Дирекции.

В числе мероприятий, направленных на эти цели, Табакчи отметила «ряд экскурсий» и культурное мероприятие «в тени Аркадии», ставшего, по словам спикера, обращением к традции одноименного увеселительного парка конца 19 начала 20 века, располагавшегося на берегу озера Средний Кабан.

— В этом году программа продолжилась показом <…> с модным показом локальных брендов. Таким образом промышленное наследие может становиться площадкой для современных культурных форматов, сохраняя связь с историей места. В течение лета горожан ждут новые экскурсии, событийное наполнение этого уникального объекта. Одного из символов индустриализации Казани, — рассказала Табакчи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кроме того, сейчас «Дирекция по развитию исторических слобод Казани» находится на финальном этапе «разработки концепции обновленного музейного пространства на Каюма Насыри, 38», находяшегося в оперативном управлении МБУ. Показать эту концепцию Табакчи пообещала градоначальнику уже «в скором времени», отметив, что пространство все же не пустует — в течение лета для детей школьного возраста там проходит интерактивная программа по мотивам произведения Каюма Насыри «Повести об Абу-Али-сине». Расписание мероприятий можно уточнить в группах Дирекции.

Относительно же работы по четвертому направлению — работы с городской средой и бизнесом — Табакчи заявила, что Дирекция приступила к разработке дизайн-кода улиц Каюма Насыри и прилегающих к ней улиц: «Наша задача — выработать общие подходы к облику территории в диалоге с ее стейкхолдерами (это человек, группа людей, организация, заинтересованные в результатах проекта - «ВК»), это позволит сделать среду более цельной, комфортной и привлекательной».

В рамках этой задачи, над которой, кстати, трудится еще и Управление архитектуры и градостроительства Института развития города, будет собран экспертно-общественный совет, «чтобы решение по развитию исторических территорий принимались с учетом особенностей каждого места».

Адмиралтейская слобода — следующая

Подход Дирекции к своей работе — это бережное отношение к наследию, понятные правила, качественная среда и новые возможности для жителей и бизнеса, и городских сообществ. И этот подход распростняется не только на центр города, но и на остальные его части. Так, заявила Табакчи, летом прошлого года в Адмиралтейской слободе были проведены более 30 локальных мероприятий для жителей КирМоса.

Основные их задачи — «формирование территориальной идентичности Адмиралтейской слободы, как для нынешних, так и для будущих жителей». Программа включала в себя «глубинное исследование, культурное программирование и брендинг», отметила глава Дирекции.



Подытожил же выступление спикера мэр Ильсур Метшин: «Через любовь к городу, к его истории, мы сможем сделать невозможное. Поэтому всем пессимистам мы помашем ручкой, и пусть смотрят, что все возможно».