В России сокращается число людей, свободно владеющих татарским языком. Молодежь все реже использует его в повседневной жизни.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Проблема сохранения татарского языка не теряет актуальности и во многом зависит от места проживания человека. В сельской местности татарский язык остается основным средством общения, поскольку именно там он естественно используется в семье, быту и при взаимодействии с окружающими.

– Эта проблема не теряла актуальности с 1930-х годов. Сегодня степень остроты варьируется в зависимости от территории и слоев общества. В регионах язык теряется быстрее, чем в Казани и Татарстане, в Казани быстрее, чем в деревне. Однако сейчас ситуация усугубляется из-за глобализации способов приема и передачи информации, - объясняет Айдар Шайхин, заведующий Музеем истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи.

Согласно данным переписи населения, за период с 2010 по 2021 год количество жителей России, владеющих татарским языком, сократилось с 4 миллионов 280 тысяч до 3 миллионов 260 тысяч человек. Другими словами, за одиннадцать лет более миллиона человек утратили языковые навыки. При сохранении существующих тенденций татарский язык может постепенно утратить статус языка повседневного общения. Даже внутри татарских семей около половины людей используют смешанную речь.

Гузель Тухватова, кандидат филологических наук, заведующая Литературным музеем Габдуллы Тукая рассказывает, что когда в семье перестают говорить на родном языке, это приводит к утрате культуры, тогда как использование родного языка в семье способствует интересу к его более глубокому изучению.

Интерес молодежи к татарскому языку

Несмотря на то, что татарский язык остается одним из самых распространенных национальных языков России, среди молодых людей он все чаще уходит на второй план. Для многих подростков и студентов родной язык перестает быть частью повседневной жизни в учебе и потреблении контента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Айзиля Абдрахманова, пресс-секретарь Всемирного форума татарской молодежи, куратор акции «Татарча диктант», считает, что проблема заключается не столько в отсутствии интереса, сколько в разрыве между культурной идентичностью и языковой практикой. В регионах, особенно за пределами Татарстана, очень много молодых людей, которые искренне считают себя татарами, участвуют в национальных праздниках, активно продвигают татарскую культуру в своих городах и поселках. Но при этом некоторые из них, к сожалению, не говорят на языке свободно. Важно подчеркнуть: почти все они понимают татарскую речь, причем на достаточно хорошем уровне.

Вместе с тем наблюдается и обратная тенденция: есть молодые люди, проявляющие интерес к изучению татарского языка и его популяризации. Сегодня проводится множество культурных мероприятий, фестивалей и национальных праздников, которые помогают привлечь внимание к традициям народа. Молодежь активно участвует в этих проектах и нередко сама становится их организатором, способствуя сохранению родной речи.

– Меры предпринимаются, и что особенно важно, многие из них рождаются по инициативе самой молодежи, становятся традицией и собирают тысячи участников, – делится Айзиля Абдрахманова.

Все больше людей стремятся узнать историю своего народа, лучше понять свои корни и культурную идентичность. Одной из причин такого интереса становится активное распространение татарской культуры в социальных сетях. Современные исполнители создают новую татарскую музыку, а известные народные песни получают иное звучание, благодаря чему они становятся ближе и понятнее молодому поколению.

– Молодые люди сильнее подвергаются влиянию трендов, а сегодня есть определенный тренд на «татарскость» и татарский язык. Поэтому на самом деле идут два параллельных процесса: мейнстрим предполагает постепенное уменьшение носителей татарского языка, при этом есть небольшое, но интересное сообщество (может быть, даже сообщества) молодых ребят в Татарстане и городах России, изучающее татарский язык, внедряющее язык в обиход, – отмечает Айдар Шайхин.

Ответственность за сохранение языка

Когда речь заходит о сокращении числа носителей татарского языка, возникает вопрос: кто несет ответственность за его сохранение? Одни обвиняют систему образования, другие – родителей, третьи считают, что главную роль сыграли социальные сети и цифровая среда. Однако сохранение языка возможно только при совместной работе всех этих факторов.

Гузель Тухватова подчеркивает, что семья закладывает основы владения языком и формирует привычку использовать его в повседневной жизни, школа помогает систематизировать знания и расширить сферу применения, а современные медиа и цифровая среда делают язык востребованным и привлекательным для молодого поколения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Эти элементы не существуют по отдельности: они дополняют друг друга, и эффективность каждого из них во многом зависит от работы остальных. Именно комплексный подход создает условия, при которых язык не только сохраняется, но и продолжает развиваться.

– Для меня важно, чтобы молодежь не воспринимала татарский язык как обязанность или экзамен. Он должен быть возможностью: говорить с бабушкой и дедушкой, понимать песни и литературу, чувствовать связь с народом, создавать современные проекты и быть частью большой татарской общности, – добавляет Райнур Хасанов, председатель Всемирного форума татарской молодежи.

Факторы сохранения языка

Сохранению и развитию татарского языка способствуют инициативы молодежи, которая организует культурные мероприятия, языковые курсы и создает современные проекты, а также государственная поддержка, направленная на популяризацию национального языка. Впрочем, одних образовательных программ недостаточно: язык должен стать естественной частью повседневной жизни, культуры и цифрового пространства.

Айзиля Абдрахманова самым важным считает создание и развитие полноценной татароязычной среды в цифровом пространстве, так как сегодня мир молодежи – это интернет и соцсети. Пока язык не станет «всегда на связи» в приложениях, играх, блогах, мемах, подкастах, популярных аккаунтах, он будет восприниматься как архаичный. Наша задача – укрепить татарский мир в цифровой среде, сделать его естественным и органичным для каждого молодого человека.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Помимо цифровой среды важную роль играют личная мотивация и преемственность поколений. Именно через культурное наследие сохраняется связь времен, позволяя новым поколениям лучше понимать свои корни и ценить опыт предков.

– Для меня лично мотивация говорить на родном языке заключается в понимании того, что наш язык, культура и религия прошли большой путь, чтобы дойти до нас. И я не имею права допустить, чтобы этот путь остановился на мне. Я должен передать это дальше своим детям и внукам, – уверен председатель Всемирного форума татарской молодежи.

Язык живет до тех пор, пока на нем говорят в семье и передают из поколения в поколение. Именно поэтому главным условием его сохранения остается воспитание детей в родной языковой среде.

Автор материала: Светлана Зиннурова