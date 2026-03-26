Чаще всего приезжие из других стран попадают в поле зрения правоохранительных органов из-за краж. А в республику также приезжают не только из стран СНГ, но и Китая и Индии.

Татарстан остаётся излюбленным регионом для мигрантов. Чаще всего в республику приезжают для заработка , однако есть те, кто в погоне за заработками не только работает нелегально, но и идёт на преступления.

Мигранты совершают меньше преступлений, но картина пока не полная

За два месяца этого года расследовано 77 преступлений, которые совершили 69 иностранцев. Это на 40 процентов меньше показателей аналогичного периода прошлого года. По словам заместителя министра внутренних дел по Татарстану - полковника полиции Дениса Дзьоника, чаще всего мигранты совершают кражи, причём также часто являются и жертвами подобного рода преступлений.

- Что касается непосредственно снижения преступлений, это очевидный плюс. Это связано с добросовестной работой правоохранительных органов. Работа с точки зрения профилактики, тоже существует. Но правильно всё-таки сделать вывод по итогам двадцатого пятого года и в дальнейшем по итогам двадцать шестого года. Мы на сегодняшний день, конечно, фиксируем определённое снижение по ряду преступлений, но говорить о том, что у нас какие-то существенные изменения я бы преждевременно не стал, - предупредил спикер.

Напомним, что по итогам прошлого года количество преступлений мигрантов также сократилось на 15 процентов(по сравнению с 2024-м годом), а уличная преступность снизилась на 14%. Более того, раскрываемость убийств составила 95 процентов, а преступлений причинении тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбойных нападений достигла 100 процентов. По словам спикера, важны преступления, вызывающие общественный резонанс. К таким относятся преступления, связанные с половой неприкосновенностью. Например, в августе прошлого года была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу иностранца, который не один раз насиловал 16-летнюю девочку.

Всего в Татарстан в прошлом году прибыло 43 тысячи мигрантов (в 2024 — 31 тысяча). Ещё 800 были выдворены за пределы страны, что в два раза больше показателей прошлого года.

- Мы видим ужесточение законодательства, с точки зрения, усиления санкций за организацию нелегальной миграции, статьи 322 Уголовного кодекса. Это здоровый баланс и мер, направленных на усиление ответственности и направленных на информирование иностранных граждан. Важно, чтобы они включались в культурный код региона, где они находятся, - добавил Дзьоник.

Татарстан привлекает не только мигрантов из СНГ, но и жителей Китая и Индии

Татарстан занимает третье место по стране по количеству прибывающих иностранцев, большая часть из которых мигранты из СНГ. Конечно, охотнее остаются в России приезжие из стран, с которыми действует безвизовый режим. Например, жители Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии.

За год оформлено около семи тысяч патентов на работу, что сопоставимо с показателями прошлого года. Помимо этого, в республике работают около десяти тысяч приезжих из стран ЕАЭС, например, Казахстана и Армении. Мигрантам из этих стран для работы в России не нужны патенты, только трудовой договор.

Интересно, что Татарстан привлекает всё больше граждан Китая и Индии, однако пока точных цифр нет. В большинстве случаев мигранты устраиваются на работу на строительные объекты и предприятия общепита. Те, кто прибывает из стран, с которыми нет соглашения на безвизовый въезд, чаще всего работают в ОЭЗ «Алабуга», «КАМАЗе» и «СИБУРе».

Есть и те, кто заключает контракт с министерством обороны. Это, по словам спикера, помогает мигрантам быстрее получить гражданство, буквально, сразу после подписания контракта. При этом стать гражданами России в таком случае имеет право и семья приезжего.

Мигрант-нелегал может остаться ни с чем

Конечно, до сих пор фиксируется немало случаев привлечения к работе мигрантов-нелегалов. За год нашли 225 таких мигрантов. 400 работодателей уже привлечены к административной ответственности., которые должны будут заплатить штраф до миллиона рублей. Спикер напомнил о наличие реестра иностранных граждан в России, через который можно проверить является ли мигрант нелегалом. Проблема в том, что не все работодатели его используют.

Спикер напомнил, что при устройство на работу нелегальным способом, у мигранта есть риск остаться ни с чем.

- Если у нас работодатель ответственный, добросовестный, то прибывающий мигрант находится под постоянным контролем, обеспечен жилищными, социальными, материальными нормами, и его работа идёт на благо региона, России. И наоборот, если работодатель по каким-то причинам допускает нарушение, то и мигрант может попасть в серую сферу, то есть, например, остаться без заработной платы и так далее, - пояснил Дзьоник.

Кстати, сейчас проходит эксперимент по организованным наборам мигрантов для въезда в Россию. Приезжему не придется самому искать работу в республике, его заранее определят на предприятие, где необходимы рабочие руки. При приёме на работу будет учитываться его специальность, предприятие возьмет на себя подготовку необходимых документов и решит вопросы с проживанием.

Особенно ценятся высококвалифицированные специалисты. Как пример — медицинские работники. По словам докладчика, часто закончившие медицинские вузы иностранцы претендуют на получение вида на жительство и успешно его получают. Квоты также охотно выдаются специалистам в строительной сфере и сфере производства.