Правительство обсуждает законопроект об автоматическом переводе средств обязательного пенсионного страхования в программу долгосрочных сбережений. Речь идет о миллиардах рублей, замороженных в 2014 году. Разбираемся вместе, что это значит.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новый статус старых денег

Главная особенность готовящихся изменений — принцип «молчаливого согласия». Чтобы перевести свои накопления в ПДС, гражданам больше не придется собирать документы, посещать офисы фондов или подписывать новые договоры. Процесс станет полностью автоматическим.

Экономист Арсений Кулескин считает, что физического перемещения капитала не будет. Деньги останутся в тех же организациях, но изменят свой юридический и экономический статус. Накопительная часть пенсии станет первоначальным взносом в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

- Реформа затронет абсолютно всех клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).Так называемых «молчунов», чьи средства сейчас находятся под государственным управлением. Для тех граждан, которые никогда самостоятельно не выбирали частный фонд, власти готовят отдельное инфраструктурное решение. На базе государственной корпорации ВЭБ.РФ и банка ВТБ планируется создать единый гигантский негосударственный пенсионный фонд под жестким контролем государства. Именно в эту структуру перейдут средства «молчунов», общий объем которых оценивается экспертами примерно в 3 триллиона рублей, - отметил экономист.

Председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» России Игорь Шувалов уже подтвердил, что разработка проекта новой объединенной структуры активно ведется.

Как уточняет юрист Расул Багаутдинов, у большинства работающих россиян есть так называемая «накопительная часть пенсии». С 2014 года она заморожена: новые взносы туда не идут, а старые лежат либо в государственном фонде (СФР), либо в частных (НПФ). И вот власти предлагают сменить юридический статус этих денег.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Сейчас это «обязательное страхование» — по сути, государственные средства, закрепленные за СНИЛС. Их хотят превратить в ПДС — то есть в добровольный договорной вклад. Деньги останутся в тех же фондах, где лежат сейчас, но правила игры изменятся кардинально, - считает юрист.

По словам Багаутдинова, главная деталь новой реформы — автоматический перевод. Это значит, что если гражданин не напишет официальный отказ, государство посчитает, что он согласен.

- Здесь действительно будет латинский принцип «молчание — знак согласия». Если закон примут, фонды просто уведомят людей о переводе. Не успели или забыли написать заявление об отказе в установленный срок? Деньги автоматически поменяют статус и перейдут в новую программу. Для тех, чьи средства лежат у государства и кто никогда не выбирал частные фонды, создадут один огромный государственный Мега-НПФ, - добавил спикер.

Эксперт напомнил, что в старой системе забрать накопительную пенсию можно было строго при достижении «старого» пенсионного возраста: в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. В новой программе правила становятся более жесткими, но с альтернативой.

- Согласно новой программе, деньги блокируются на 15 лет. Досрочно забрать их без потери дохода можно в трех случаях: при достижении 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин), а также при необходимости дорогостоящего лечения из специального перечня Минздрава или в случае потери кормильца. В остальных ситуациях досрочный доступ к деньгам невозможен — фонд откажет или вернет сумму с большими штрафами, - пояснил Багаутдинов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Юрист отмечает, что одним из значительных преимуществ новой программы является увеличение страхового покрытия. На данный момент государство обеспечивает возврат до 1,4 миллиона рублей в случае проблем с вашим пенсионным фондом. В рамках новой инициативы этот лимит был удвоен и теперь составляет 2,8 миллиона рублей.

- Еще одним важным преимуществом является обеспечение честного наследования. В прежней системе, если человек начинал получать пенсию и затем умирал, его сбережения часто терялись. Теперь все средства будут гарантированно переданы его детям или родственникам в полном объеме, - сказал эксперт.

Юрист советует не торопиться и не паниковать. По состоянию на июнь 2026 года документ находится в статусе законопроекта, который только разрабатывается и обсуждается в правительстве.

Зачем это государству?

По мнению источника, знакомого с законодательной инициативой, для государства автоматический перевод — это способ вернуть в оборот колоссальный объем средств, который фактически находился на паузе последние 12 лет. Власти рассчитывают превратить эти накопления в «длинные деньги» для финансирования ключевых инфраструктурных, технологических и промышленных проектов страны.

- В условиях, когда ключевая ставка ЦБ бьет рекорды, а банки предлагают доходность по обычным вкладам в районе 18-20 процентов годовых, заманить обычного человека в ПДС — задача из разряда фантастики. Зачем отдавать деньги фонду на 15 лет, если можно положить их на депозит под огромный процент и забрать через год? Автоматический перевод — это классический административный «ход конем». Он позволяет в один день накачать ПДС миллионами новых участников и триллионами рублей, превратив буксующую реформу в грандиозный успех на бумаге и на деле, - предполагает эксперт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сейчас накопительная пенсия — это ответственность государства. Если фонд плохо справился со своей задачей, государство обязано возместить номинальную сумму. В системе гарантированного пенсионного обеспечения правила меняются, и как только деньги переводятся туда (даже автоматически), граждане становятся инвесторами, подписывая коммерческий договор с негосударственным пенсионным фондом. Если через 15 лет окажется, что инфляция съела большую часть доходов, а инвестиции фонда не принесли прибыли, предъявить претензии государству не удастся.

По мнению территориального директора «Цифра брокер» в Казани Алены Ащеуловой, государству подобная пенсионная реформа нужна по двум причинам. Это и мобилизация 3 триллионов рублей, которые сейчас лежат под управлением ВЭБ.РФ в довольно консервативной модели, и популяризация ПДС за счет массового перетока «молчунов».

- Для простого человека соответствующее решение будет иметь свои последствия. Автоматический переход в ПДС меняет правила игры: накопления перестают быть частью обязательной пенсионной страховки и становятся личными сбережениями граждан в частной структуре. При этом средневзвешенная доходность НПФ за прошедший год составила 14 процентов. Закон гарантирует сохранность только суммы внесенных взносов (с учетом инфляции), но не обещает высокой реальной доходности. Это означает, что через 15 лет или при выходе на пенсию вы можете получить обратно сумму, сопоставимую с вашими первоначальными взносами, но с гораздо меньшей покупательной способностью, - отметила Ащеулова.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Спикер согласна с мнением юриста, а также советует не паниковать и не бежать сломя голову писать отказ. Она просит честно посмотреть на свой возраст и планы.

Если человек моложе 40 лет и готов вложить средства на 15-летний срок ради государственного софинансирования и налоговых послаблений, то, как считает Ащеулова, участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) может быть целесообразным. Однако если человек находится в предпенсионном возрасте и ему важно иметь доступ к этим средствам по достижении текущего пенсионного возраста, или если он не доверяет частным фондам, то отказ от участия в ПДС может быть обоснованным решением.