Наряду с высокими тратами Казани на численность бездомных животных по сравнению с другими городами ПФО, исполком позволяет скрывать результаты работы. Эксперты указывают на архаичность системы, указывая на пример впереди идущих соседей.

Исполнитель государственного контракта на содержание бездомных животных ООО «Зооцентр» более полугода назад перестал публиковать отчеты о проделанной работе. Более того, тарифы на отлов, вакцинацию, стерилизацию или кастрацию ниже реальной стоимости иногда в несколько раз. Об этом «Вечерней Казани» рассказали сразу несколько собеседников, в том числе лидер регионального волонтерского движения «Вверх» Артем Зайцев.

Что с ценами?

Согласно открытым данным госзакупок, Казань платит меньше всех за отлов и операции по кастрации и стерилизации бездомных собак в ПФО. Однако в целом выделяет на эти цели недосягаемые для других городов суммы. Столица Татарстана на 2026 год заложила 40,6 миллиона рублей на регулирование численности беспризорных животных. Ближайший сосед с похожим количеством населения — Самара — выделяет 19,5 миллиона рублей.

— Вы дайте такие деньги нормальным людям, волонтерам, они быстро порядок наведут. В Казани ежегодно тратится огромное количество денег, а результат сомнительный. Оно в целом и понятно, стоит только взглянуть на тарифы по системе «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» (ОСВВ). Они в разы ниже, чем в соседних городах и регионах, например, отлов у вас стоит 350 рублей за единицу, а у нас, в Ульяновске, — 2 тысячи, в Самаре — 3700. Вот и думайте, есть ли мотивация у отловщика работать? — говорит Артем Зайцев.

Срез по ценам в других городах для удобства мы показали в таблице. Как оказалось, разница действительно существенная, причем выбивается не только отлов. Также пропасть в ценах на кастрацию и стерилизацию. Такие операции невозможно провести в рамках выделяемых государством средств. По словам собеседника, руководство Казани это понимает, но ничего не делает.

— Я прямо спрашивал у Искандера Гиниятуллина (замруководителя исполкома Казани), как сделать операцию по стерилизации за тысячу рублей? Возможно ли провести кастрацию за 750 рублей? Он начал говорить что-то про тарифы… Я ему еще раз задал вопрос. В итоге он не ответил. Но ценник смешной, очевидно, что невозможно. За эти деньги только наркоз купишь, — продолжает волонтер.

Поговорить лично с господином Гиниятуллиным журналисту «Вечерней Казани» не удалось. Его секретарь сказала, что все контакты только через пресс-службу. Поэтому ситуацию с тарифами нам подтвердила член совета общественной организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина. Существует единая методика расчета, туда заложен норматив на стерилизацию/кастрацию, отлов и другие виды услуг. Их калькуляция не проводилась около 10 лет, разумеется, за это время даже с учетом инфляции цены сильно изменились.

— Транспортировка стоит 372 рубля, в машине должно быть не мене 5 собак, если меньше, то деньги не заплатят. То есть изначально неправильно, подталкивают на приписки, цены на бензин ведь все видят. Туда ведь входит оплата труда работника, социальные взносы за него, налоги. Все эти нормативные акты принимаются в республике без анализа ситуации. Необходимо поставить задачу, цель, запустить программу и потом провести мониторинг, что-то скорректировать. Но это если мы хотим добиться цели, а здесь даже корректировка цен не происходит, — говорит Эвелина Скрипочкина.

Пропали фотоотчеты

Имея на руках сильно устаревшие цены на услуги, возникает логичный вопрос: удается ли исполнителю госзаказа (ООО «Зооцентр») содержать животных. В самой компании журналисту «Вечерней Казани» отказали в каких-либо комментариях. Тогда мы попытались изучить отчеты, ведь согласно Федеральному закону № 498, каждую особь, отловленную в городе и поступившую в приют, необходимо сфотографировать и опубликовать информацию на сайте.

Страница «Зооцентра» в сети оказалась недоступна. По информации Эвелины Скрипочкиной, сайт не работает с октября 2025 года. Ранее там публиковались около 15—20 фотографий животных в месяц. При этом, согласно отчетам компании, вылавливалось ежемесячно около 300 голов. Ежегодные бюджеты полностью закрываются, по документам вылавливается более трех тысяч животных, часть выпускается.

— Удивляет методика расчетов, в ней не заложено, что количество животных должно уменьшаться. Если уже 6 лет они проводят работу, ловят по 3 тысяч собак, то есть уже поймали 18 тысяч за это время, должна популяция уменьшиться. Но количество собак рассчитывается, исходя из количества жителей. Реальной картины нет. Никто не учитывает работу за предыдущие годы. Вся беда именно в формальном подходе, — подытожила Скрипочкина.

Такой формальный подход сильно резонирует с работой соседей. Взять хотя бы ближайший Ульяновск: местная организация «Флора и Лавра» регулярно публикует на сайте фотоотчеты поступивших собак. Сделана удобная разбивка по районам, в случае потери питомца можно легко определить, попался ли он в руки отловщиков. Именно для этих целей существует пункт в законе, обязывающий исполнителя выкладывать находки. Но в Казани оказалось все шито-крыто — «Зооцентр» ни на сайте, ни в соцсетях отчеты не ведет.

Собеседники издания считают, что пока не будет создана прозрачная система отлова и содержания бездомных животных, пока власти не изменят подход к проблеме, ситуации с нападением собак продолжатся. Конечно, когда за отлов платят пару сотен рублей, говорить о качественной услуге сложно. Например, во время допроса в суде по делу о гибели Жанны Хусаиновой начальник отдела санитарного содержания и благоустройства жилищного фонда комитета ЖКХ Станислава Фадеева не смог объяснить: почему при заявке на 18 агрессивных особей отловщики поймали лишь две и закрыли заказ.