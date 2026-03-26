На итоговом медсовете города министр здравоохранения дал понять, что не стоит надеяться только на строительства новых учреждений. А мэр столицы Татарстана вспоминал, как сам чуть не стал медиком.

Министр здравоохранения Татарстана: «Ничего не будет, уважаемые коллеги»

В Казани прошёл итоговый медицинский совет городского управления здравоохранения с участием министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева. В представленном публике и министру докладе отмечается, что казанская медицинская отрасль переживает дефицит кадров первичного звена. Население города за последние десять месяцев выросло на семь процентов, при этом значительную часть прироста составляют дети.

— При позитивной демографии функционирует 541 терапевтический участок и 303 педиатрических участка. С учётом нормативов дефицит участков составляет 61 и 66 соответственно. Это одна большая поликлиника и две детские поликлиники, — говорит докладчик.

Сложившаяся ситуация велит как расширять подготовку и привлечение кадров, так и строить новые медицинские учреждения. Планы отрасли на 2026 год предполагают, что в 18-й горбольнице начнёт работать приёмно-диагностическое отделение, однако министр здравоохранения в своей итоговой речи сразу же обозначил, что новые больницы сейчас не значатся в приоритетах.

— В докладе прозвучало, что 60 и 50 примерно педиатрических и взрослых участков нужно добавить в Казань, чтобы полноценно сформировать участки, но, уважаемые коллеги, ничего не будет. Я обращаю внимание руководителей медицинских организаций на то, что ничего не будет добавляться, если функция врачебной должности выполняться не будет, — говорит Абашев.

Министр отметил, что понимает, в какой действительности находится. Увеличение количества пациентов видно, особенно детей. Более того, «официальное население» Казани ниже реального, и это тоже известно.

— Агломерация казанская растёт. В докладе это не прозвучало, но «наличное население», которое осуществляет нагрузку на медицинскую инфраструктуру, и «зарегистрированное население» города Казани — это очевидно, две большие разницы. Есть люди, которые сохраняют регистрацию, даже если переехали из сельской местности. Им выгоднее остаться «там» для для доступа к социальным услугам по более низким тарифам, потому что в Казани сразу растёт страховка, растут другие расходы и прочие аспекты, — уверен спикер.

Решение нужно искать не в строительстве новых больниц, а в более пристальном отслеживании работы каждого медицинского сотрудника. Завершить внедрение аналитических информационных панелей в рутинную деятельность медицинских организаций — одна из целей, поставленных отрасли в 2026 году.

— Я бы хотел довести основной тезис, над чем мы работаем в этом году — это развитие информационных панелей, которые отражают активность каждого отдельного медицинского работника в части медицинской профилактики. Профилактика — наиболее мощный вызов в рамках задач, которые стоят перед отраслью здравоохранения, — вещает министр.

Среди целей отрасли также значится выполнение задачи по широкому использованию национального мессенджера Мах.

Ильсур Метшин: «Я передам от вас маме в Нижнекамске большой привет»

С речью на мероприятии выступил и мэр города Ильсур Метшин. Регламент мероприятия пришлось изменить, признался мэр — изначально его речь планировали позже, но в итоге градоначальник сказал напутственные слова в самом начале и покинул мероприятие.

— Сегодня моей маме 85 лет. Она [ваша] коллега — проработала 37 лет в ЦРБ. Я сам в детстве надевал халат, шёл по ЦРБ и мечтал, что стану хирургом. Но, как известно, у хирурга свои дети, из которых вырастают министры, поэтому мне пришлось стать юристом, — шутил Метшин перед залом, загадочно оглядываясь на Абашева.

В своей речи мэр выделил несколько моментов, за которые врачи Казани могут по праву гордиться собой. Среди них есть и одна «простая цифра».

— Простая цифра — мы вторые после Москвы по трансплантации органов. И это, конечно, высший пилотаж, — хвалит спикер медиков.

Достичь таких результатов, конечно, невозможно без современного оборудования, и город старается его закупать. Старается и строить новые медучреждения, и ремонтировать старые, но горожанам, считает мэр, всегда мало.

— Как бы много ни вкладывали в здравоохранение, сколько бы новых поликлиник и больниц мы ни строили, капитально ни ремонтировали, сколько бы ни приобретали оборудование, проблема здравоохранения по-прежнему в первой пятёрке волнующих наших казанцев, — делится Метшин ещё одной «простой цифрой».

Первопричины проблем со здоровьем нужно искать в зеркале, уверен градоначальник.

— Всегда человек не ищет в зеркале проблему своего здоровья, глядя на себя, а, так человек уж устроен, рассчитывает на какие-то таблетки, на какие-то чудо-лекарства или какие-то аппараты. На самом деле, вы лучше меня знаете, что образ жизни — это 50%, генетика там 10—15% или 25—20. И только 10—15% — это здравоохранение, экология, — говорит Ильсур Раисович.

Именно поэтому город вкладывается и в здоровый образ жизни, в спортивные объекты.

— Мы не только здравоохранением занимаемся, мы продвигаем здоровый образ жизни. После тысячелетия [города] у нас только 13% [населения] систематически занимались физкультурой и спортом. Мы с тех пор построили новых 357 объектов и как результат на сегодняшний день 67% людей наших казанцев занимаются постоянно физкультурой и спортом, ведут здоровый образ жизни, — хвалится мэр.

Также градоначальник пожелал медикам «поменьше работать».

— Пусть у вас будет поменьше работы, только профилактика, только оценка, уровень диспансеризация. <...> Я поеду в родной Нижнекамск, обниму маму с юбилеем и передам от вас большой привет, — обещает Метшин.

Стоит отметить, выполнение плана по профилактическим мероприятиям и диспансерному наблюдению — главная цель, которую ставит перед собой медицинская отрасль в 2026 году.

Какие ещё цели у медицинской отрасли в 2026 году

Как отмечается в докладе, больницы Казани заполнены врачами на 85 процентов. В 2025 году по программам специалитета и ординатуры трудоустроено 178 молодых специалистов, а всего городе на момент начала 2026 года работало более четырех тысяч врачей и семи тысяч среднего медперсонала. Задача отрасли — совершенствовать работу по кадровому обеспечению, в том числе по развитию наставничества.

Дополнительно планируется продолжить ремонт пунктов раздачи детского молочного питания и завершить капитальный ремонт стационаров. Как вспоминал в своей речи Метшин, раньше в стационарах были такие трещины, что проникать холодному ветру в помещения могла помешать только сама природа.

— Мы с [раисом Татарстана] Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] после «тысячелетия» приехали в стационар пятнадцатой горбольницы. Поднялись туда, а там пол из где-то пятнадцати захваток линолеума. Когда зашли в палату к мужчинам, они лежали там на панцирных кроватях после какого-то операционного вмешательства. В стене была трещина, загнутая байковым одеялом, и схвачена она была наледью. Лёд не позволял ветру заходить, — вспоминает мэр.

И ещё одной целью года является оказание высококвалифицированной помощи участникам СВО. Сейчас с ними ведётся работа, растут меры по психологической помощи как непосредственно участникам, так и их семьям.

— С момента начала работы кабинетов была оказана медико-психологическая помощь 643 участникам специальной военной операции и 879 членам их семей, включая 46 детей. При сравнительном анализе отмечается рост общего числа посещений, увеличилась и доля участников СВО, однако процент таких посещений пока незначительный. Несущественной остаётся и доля посещений членами семей участников СВО, — отметили на заседании.

Определенно, немаловажным является и необходимость физической реабилитации после ранений. На совете были продемонстрированы современные технологии, которые буквально помогают «встать на ноги» пережившим тяжёлые травмы.

— Это мобильный экзоскелет. Благодаря нему можно проводить реабилитацию пациентов, которые передвигаются с помощью коляски. С помощью тренажера они тренировать вставание, стояние и ходьбу, — объяснила корреспонденту «Вечерней Казани» врач физической реабилитационной медицины Регина Сайфеева, работающая в седьмой горбольнице.

Также у аппарата есть возможность поддерживать стимуляцию мышц дополнительно во время ходьбы. Управление — джойстиком на костыле, то есть хозяин сам может подавать сигнал и без какой-либо помощи, без ассистента передвигаться на любые расстояния, уточняет врач. Подобные технологии применяются уже с 2022 года, но именно недавние модификации позволили добавить экзоскелету ещё и стимуляцию наиболее слабых мышц и управление джойстиком.

Главная задача медицины — вернуть человека к жизни, к семье, к работе, к будущему. Каждый новый шаг вперёд — это результат труда врачей, поддержки близких и заботы всего города, говорится в одном из видеороликов, представленных на мероприятии.