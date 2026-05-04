Меры, которые будут действовать на территории республики, необходимы для безопасности. В столице же уже официально подтвердили, что проблемы со мобильным интернетом будут.

Зампремьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что ограничения связи будут действовать на площадках празднования Дня Победы. Это необходимо в целях обеспечения безопасности.

- Если в целях безопасности в какой-то период мы будем испытывать ограничения по связи, то, я думаю, сохранность наших близких, жизни людей, которые пришли на массовое мероприятие, важнее, чем передача информации друг другу, - отметила спикер.

Отметим, что масштабное ограничение связи 9 мая планируется в Москве. Операторы связи уже начали предупреждать жителей о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая. Из-за этого пользователям рекомендуют использовать сети Wi-Fi для доступа в интернет, а также активировать технологию VoLTE для голосовой связи.

