Общество
4 мая 15:28
Автор материала:
Не указано
Екатерина Петрова

Пришла в дружный коллектив «Вечерней Казани» в 2023 году. Ведет круглосуточную ленту новостей на сайте, а также пишет статьи на различную тематику. С уверенностью можно сказать, что Екатерина не только профессиональный новостник, но и корреспондент.

Ограничат ли связь в Татарстане на 9 Мая по примеру Москвы

Меры, которые будут действовать на территории республики, необходимы для безопасности. В столице же уже официально подтвердили, что проблемы со мобильным интернетом будут.

Ограничат ли связь в Татарстане на 9 Мая по примеру Москвы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Зампремьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что ограничения связи будут действовать на площадках празднования Дня Победы. Это необходимо в целях обеспечения безопасности.

- Если в целях безопасности в какой-то период мы будем испытывать ограничения по связи, то, я думаю, сохранность наших близких, жизни людей, которые пришли на массовое мероприятие, важнее, чем передача информации друг другу, - отметила спикер.

Отметим, что масштабное ограничение связи 9 мая планируется в Москве. Операторы связи уже начали предупреждать жителей о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая. Из-за этого пользователям рекомендуют использовать сети Wi-Fi для доступа в интернет, а также активировать технологию VoLTE для голосовой связи.

Ранее мы писали, что в преддверии Дня Победы в Татарстане установят памятник Ильдусу Мостюкову - Герою Социалистического Труда.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Тиран и абьюзер: подробности жестокого убийства жительницы Казани турком

Дело о циничной расправе над тренером по художественной гимнастике дошло до суда. Разбираемся в деталях преступления.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Ошибка в одной букве грозит предпринимателю из Казани 12-летним сроком

Организация без разрешения продала в Киргизию почти полтонны вещества, из которого можно сделать химическое оружие. Гендиректор с почти 25-летним опытом говорит, что просто перепутал название.

скриншот видео
«Тихий оазис» Вахитовского района разрушит очередной «человейник»

Детских садов не хватает, дороги перегружены, а строители только разводят грязь, чем приводят в ярость местных.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Золотые» дипломы: вузы Казани обгоняют Европу по стоимости обучения

Столица Татарстана активно растет как «третья столица», и цены на обучение в местных университетах уже сравнимы с московскими и даже европейскими. При этом зарубежные вузы часто оказываются доступнее, чем казанские.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Потратил взятки на благотворительность? В деле Гумера Нафиева заговорила защита

Адвокаты бывшего зампрокурора Казани, обвиняемого в коррупции, опросили друзей своего доверителя, которым тот помогал коррупционными деньгами.

ЛАЙФСТАЙЛ
соцсети

И хочется, и колется: чем цепляет и пугает альбом Cream Soda

соцсети

Миссия выполнима: как из выставки современного искусства делали провокации

личный архив Даниила Сурина

В России не понимают тонкую кухню, но зато у нас самый лучший ресторанный сервис

freepik.com

Как не умереть с голоду, если вы художник

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.