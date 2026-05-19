В последние годы, по словам специалиста, сложные и редкие случаи все чаще концентрируются в специализированных центрах, где есть необходимый хирургический и мультидисциплинарный опыт.

Автор фото: личный архив Александра Дзидзарии

Главная тенденция в лечении онкологии заключается в том, что онкология становится все более персонализированной, когда тактика лечения определяется не только локализацией опухоли, но и ее биологическими особенностями, стадией, гормональной активностью, морфологией и состоянием конкретного пациента. Об этом рассказал уролог, онколог, андролог, заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии в ФГБУ РНЦРР, президент Ассоциации молодых урологов России Александр Дзидзария.

Ещё одна важная тенденция — концентрация сложных и редких случаев в специализированных центрах. Такие клиники располагают опытными хирургами и командами врачей разных специальностей, что повышает шансы на успешное лечение. Большое значение имеет ранняя диагностика: чем раньше выявлена болезнь, тем эффективнее можно с ней бороться. Одновременно врачи стараются выбирать менее травматичные методы терапии, то есть те, что наносят меньше вреда организму. При этом качество жизни пациента стало таким же важным результатом лечения, как и непосредственная борьба с опухолью.

Дзидзария также прокомментировал распространённое мнение о том, что рак «молодеет». По его мнению, эта формулировка неверна. В его практике молодые пациенты действительно встречаются. Например, у молодых мужчин часто диагностируют опухоли яичек, однако это не означает, что вся онкология в этой сфере стремительно «молодеет».

- Скорее правильнее говорить о том, что заболевание стало чаще выявляться раньше, в том числе у пациентов, которые прежде могли бы дольше оставаться без диагноза, – отметил спикер.

Ранее в аналитическом материале «Вечерняя Казань» обозначила проблемы отрасли, среди которых нехватка лекарственных препаратов и нагрузка на РКОД Татарстана. Всего в Татарстане за период 2021–2025 годов показатель заболеваемости в республике увеличился на 21,2% — с 417,9 до 506,4 случая на 100 тысяч населения.