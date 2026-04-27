Системы помощи водителю, которыми так гордится производитель, будут платными. При покупке машины год работы электроники предоставляется в подарок. По истечении 12 месяцев функции отключаются.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Открытие предзаказа на новый «Атом», объявленное производителем накануне, приоткрыл не только предварительную стоимость, но и предлагаемое оснащение. На официальном сайте компании говорится о наличии системы помощи водителю во всех комплектациях. Туда входят пакет систем, предупреждающих о дорожных ситуация, помощь при вождении и упрощение выполнения сложных паковочных маневров, проще говоря — парктроники, вероятно с функцией автоматической парковки.

Примечательно, что для покупателей в 2026 году работа таких систем входит в стоимость автомобиля. Однако по истечении 12 месяцев за дополнительную безопасность и комфорт придется заплатить.

«Срок действия функции (опции) составляет 12 месяцев с даты подписания клиентом акта приема-передачи электромобиля. С 13-го месяца функция переходит в режим ограниченной работы или полностью отключается. Продление работы функции (опции) в полном режиме будет доступно на платной основе. Информацию о продлении функций можно узнать у производителя», - указано в «подвале» сайта мелким шрифтом.

О какой сумме идет речь - неизвестно. Вероятно, цена на активацию систем будет официально объявлена через год, когда владельцы «Атома» столкнутся внезапным отключением функций.

Помимо этого сюрприза, появились условия субсидирования покупки автомобиля государством. Ценник без участия банка на «Атом» составит 3 миллиона 980 тысяч рублей. Но если оформить кредит с «комфортным платежом», указанным на сайте, машина станет на 925 тысяч дешевле. Калькулятор автоматически предлагает внести первоначальный взнос размером 796 тысяч, платеж выйдет почти 46 тысяч рублей сроком на 96 месяцев. С такими условиями «Атом» в конечном итоге обойдется в 5,2 миллиона рублей.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Ранее мы писали, что татарстанский электромобиль «Атом» стал доступен для бронирования. Для этого необходимо внести 150 тысяч рублей, которые будут зачтены в стоимость автомобиля, сообщили в пресс-службе компании. Первыми электромобиль получат клиенты, оформившие предзаказ в 2023 году, а также компании каршеринга, такси и региональные власти.

