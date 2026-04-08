Одобряет ли церковь роскошные куличи? Почему дата Пасхи постоянно меняется? Даем ответ на популярные вопросы о главном христианском празднике.

Начнем пасхальный ликбез без предисловий и по делу. Только два процента жителей Приволжья соблюдает все необходимые религиозные ритуалы. Парадоксально, но Пасху в народе все равно отмечать любят — украшают яйца 68 процентов приволжан, а еще 37 процентов пекут куличи. Однако, по сравнению со среднероссийским уровнем, жители реже освящают еду и посещают службу. Об этом говорится в опросе сети магазинов Fix Price совместно с РОМИР.

Почему же Пасха важна для людей? Все просто — это еще один повод провести время с семьей. Также поводом полюбить этот день становится его духовный смысл и сопутствующее весеннее настроение. Непосредственно праздничный стол радует только шесть процентов опрошенных.

В Татарстане даже наблюдаются собственные пасхальные тренды, рассказали «Вечерней Казани» в пресс-службе «Вайлдберриз». Например, жителей особенно интересуют сувенирные яйца, рост оборота которых достиг целых 455 процентов. Одобряют любители этого праздника и пасхальные рушники, спрос на которые вырос до 310 процентов. Также татарстанцы активно скупают украшения для посуды (264 процента) и подставки для яиц (200 процентов). Всего на маркетплейсе спрос на товары со словом «Пасха» в названии или в описании вырос на 105 процентов по обороту по сравнению с началом марта.

«Вполне естественно выросли продажи ингредиентов для приготовления куличей: пищевых красителей (для яиц или глазури) купили на 122 процента больше, продажи цукатов выросли на 118 процентов, а спрос на кондитерские посыпки вырос на 87 процентов. Оборот декора для выпечки увеличился на 39 процентов, глазури - на 76 процентов. Продажи кексов (в эту категорию входят и куличи) выросли на 27 процентов в натуральном выражении, мы ожидаем дальнейшего роста непосредственно в предпасхальную неделю», — рассказали представители «Вайлдберриз».

И тут мы сталкиваемся с еще одним парадоксом. Все чаще православные жители задаются вопросом: разве можно готовить кулич по новым рецептам? Может ли кулич быть без изюма и со вкусной начинкой? Одобряет ли это церковь?

К сожалению, все возникшие сомнения действительно имеют место быть. Роскошная праздничная еда противоречит моральному и нравственному смыслу Пасхи, заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Куличи с клубникой и шикарной глазурью явно не помогают человеку сконцентрироваться на мыслях о победе над смертью, воскрешении Христа и об открытии врат рая для человечества. Более того, религия всегда выступает за умеренность.

«Верующий человек, даже имеющий возможность купить кулич за 100 тысяч рублей, скорее всего, не будет этого делать, а лучше пожертвует 100 куличей православным воинам, несущим служение в зоне СВО», — цитирует Кипшидзе RT.

Будем вынуждены огорчить любителей Пасхи еще раз — медики тоже не одобряют куличи, как обычные, так и «современные». Угоститься таким десертом с чаем после основного приема пищи вполне можно, но людям с сахарным диабетом придется держать свою обычную диету даже в православный праздник. Об этом RT заявила эксперт «Гемотеста», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Самыми опасными считаются для здоровья как раз те кексы, которые РПЦ тоже считает неправильными. Большое количество сахара в сладких начинках (в марципане, карамели, шоколаде) приводит к скачку сахара в крови. Если съесть кулич все равно хочется, лучше приготовить его самостоятельно из цельнозерновой муки и с минимальным содержанием сахара. Это касается не только диабетиков, но и людей с панкреатитом, целиакией и холециститом. Кулич может вызвать обострение или аллергическую реакцию на глютен, подытожила Кашух.

Вернемся от негативных мыслей к весеннему настроению. Почему же каждый год приходится уточнять новую дату Пасхи? Ведь Рождество, допустим, всегда в календаре стоит 7 января. Смещать весенний православный праздник решили еще в 325 году, назначив торжество в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего не раньше 21 марта — весеннего равноденствия. Пасха 2026 года (12 апреля) считается достаточно ранней, но не рекордной.

Поговорим о том, почему именно яйцами обмениваются православные в этот праздник, даже устраивая с ними различные забавы. Дело в том, что этот атрибут символизирует Гроб Господень — твердая скорлупа и зарождающаяся внутри жизнь. Кулич должен напоминать нам об особом хлебе, который оставляется в храме на всю Светлую неделю в знак постоянного присутствия Воскресшего Христа среди верующих.

Есть и запреты для верующих в этот светлый праздник. Например, нельзя работать, если это мешает посещению службы (срочные домашние дела — не в счет). В обычные дни поддаваться эмоциям тоже не рекомендуется, но ссориться, унывать и завидовать в Пасху считается особо тяжким грехом. Также запрещено выкидывать освященную еду. Подождать придется и молодоженам — венчаться можно только спустя неделю после праздника.

Ранее мы писали, что и с украшением яиц все обстоит не так просто. Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал, что для этого не стоит брать изображения храмов, икон и с цитатами из Писания. Дело в том, что все, что наклеено на яйцах, в том числе скорлупа, потом попадает в мусор — а это считается кощунством.

Также сообщалось, что, несмотря на неодобрение РПЦ, россияне продолжают интересоваться нестандартными пасхальными рецептами. С начала года более 3,5 тысячи раз жители искали в интернете рецепты воздушных и творожных куличей, а также совсем из ряда вон выходящие варианты, включая кулич-кранч с орехами и ПП-кулич.

Не так давно произошел курьезный случай, связанный с Пасхой. Из-за использования ВПН некоторые православные россияне 5 апреля отпраздновали этот праздник по католическому календарю. Поисковики в браузере показывали другую дату из-за региональных настроек других стран.