В Казани прошел крестный ход в честь 447-летия обретения Казанской иконы Божией Матери. В обновленном храме в честь Николая Чудотворца Святейший называл республику примером межконфессиональных отношений и сердечно поздравлял с праздником.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Праздничный день начался для православных жителей Казани с крестного хода в честь 447-летия обретения Казанской иконы Божией Матери. Несмотря на жаркий день, ранним утром у Благовещенского собора в Кремле уже собрались тысячи человек. В это время в ряды уже выстроились священнослужители казанской епархии, алтарники, Оренбургское казачье войско и паломники со всей России.

Наконец, процессия стартовала: в начале двигался автомобиль, в котором двое звенели в колокола, следом, освящая путь, шел заместитель премьер-министра Татарстана Олег Коробченко и десятки священников с хоругвями (священные знамена церкви, на которых изображают особо чтимых святых. — «ВК») в руках. Далее шли матери с детьми, бабушки, дедушки и мужчины. Верующие и плакали, и смеялись, успевали и снимать по видеозвонку торжество для родных.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Верующие обошли Кремль и прошли вдоль дамбы — колоколам из машины начали вторить еще одни, из финальной точки крестного хода, Казанско-Богородицкий мужской монастырь. Чтимый Казанский образ внесли в возрождённый храм в честь Николая Чудотворца - реставрация объекта началась в 2024 году и закончилась лишь в этом. Именно здесь приняли чудотворную икону после обретения в 1579 году. Святыня стала одной из самых почитаемых среди православных.

Как прошла первая литургия в обновленном храме

В девять часов в храме началась торжественная литургия - в святилище места хватило далеко не всем, поэтому большинство пришедших смотрели прямую трансляцию на улице. Те, кому повезло попасть внутрь, искали места ближе к царским вратам, ставили свечки и молились. Среди гостей оказались и первые лица республики: раис Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Алексей Песошин, заместитель премьер-министра Олег Коробченко, главы городов республики и чиновники из мэрии. Песнопения звучали от архиерейского смешанного хора Казанской епархии (под управлением Марины Литвиненко) и архиерейского мужского хора Казанской епархии (управление Дениса Рогова). При этом часть песнопений исполняли на татарском языке. Священники совершили очищение храма и провели литургию.

— В воскресный день каждый верующий старается быть на литургии и причащаться. Понятно, что в будние все работают, — объяснили в пресс-службе церкви. — Главное, к чему мы стремимся, — соединение с Христом, это совершается именно на литургии.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Главу Русской православной церкви, 16-го патриарха Московского и всея Руси Кирилла, встречали дети. «Святейший Владыка, просим молитв ваших», «спасибо вам за любовь», — говорили маленькие православные. Началось великое освящение храма, за которым последовала божественная литургия — это первая литургия в воссозданном храме. После прошел обряд причащения - православные выстроились, чтобы принять истинное Тело и Кровь Господа Иисуса Христа под видом смеси из хлеба и вина.

— Там уже не хлеб и не вино, а тело и кровь Христа. Во время литургии был момент «канон» — в это время произносятся слова, которые сам Господь произнес в Евангелии. Он преломил хлеб и сказал апостолам: «Примите, едите — это тело мое, которое за вас предается». Также налил в чашу вино и сказал: «Это кровь моя, которая за вас проливается». Пока совершается литургия — мир живет, мы соединяемся с Богом, она происходит вне времени. Поэтому, когда верующие подходят, мы становимся участниками той самой литургии, мы все с Христом, — рассказали представители храма.

Также, как рассказали в церкви, обряд считается таинством, сокровением, и обычно его не снимают. Доступ дают лишь по праздникам.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан и Москва обменялись иконами

— Дорогой наш Святейший Владыка, на этом святом месте 440 лет тому назад будущий Святейший патриарх Гермоген перенёс копию явленного буквально в нескольких шагах отсюда Казанскую икону Божией Матери. Потому что здесь был единственный после большого пожара уцелевший храм святителя Николая. И вот прошло почти четыре с половиной века, и на этом месте, в этом святом месте, Вы как преемник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси сегодня освятили этот замечательный храм во имя святителя Николая в честь его образа. Какое счастье мы все испытываем сегодня! — обращался к Святейшему митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Он также «сердечно» поблагодарил верующий народ, который любит Пресвятую Богородицу, чтит её Казанский образ и самого Святейшество. Казанский митрополит подарил патриарху Кириллу икону Успения Пресвятой Богородицы. Святейший, в свою очередь, преподнес ему икону Николы Тульского.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Выступил на литургии и Рустам Минниханов — он поздравил всех собравшихся с праздником и отметил, что каждое пребывание митрополита в Казани и Татарстане — это историческое событие. Раис напомнил, что храм Казанской иконы был заложен десять лет назад, еще пять лет назад прошло его открытие. Наконец, в прошлом году в новом облике прошло открытие храма.

— Хотели бы от всех жителей нашей республики, не только православных, мы здесь живем в мире и дружбе, здесь благодаря вашей политике и вашей поддержке. Все конфессии, все национальности в республике живут в мире и согласии. Православие — это первая вера для российского государства. Но в то же время ваш авторитет и ваше участие... То, что вы приняли участие в форуме «Россия — Исламский мир», где очень-очень глубоко выразились по поводу сегодняшних событий, сказали, что православие и ислам могут спасти этот мир. Мы это высоко ценим, — сказал Минниханов. — Желаем вам крепкого здоровья и ждем вас в следующем году.

Патриарх Кирилл «сердечно поблагодарил» главу республики за «добрые слова». Он также подчеркнул уникальность Татарстана, где на протяжении веков мирно сосуществуют православные и мусульмане, которые «веруют в единого Бога, но у которых есть определенные различия, связанные с историей и другими обстоятельствами».

— Важно, чтобы никогда и ни при каких случаях воздействия злых сил не нарушался этот межрелигиозный мир. Потому что тогда будет грош цена нашей вере. Если мы верим в Бога, который есть основа всякого добра и того, что спасает человека, а друг с другом ссоримся — мы пустой колокол. Просто металлическая болванка. Наша вера обязательно должна поспешествоваться делами. И одно из таких важных направлений — это установление мира между людьми, особенно в тех местах, где люди по-разному в силу исторических и прочих обстоятельств возносят мои, — отметил митрополит.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Он также подчеркнул недопустимость повторения трагических страниц прошлого: «Различия никогда не должны порождать никаких крестовых походов. Всё это должно быть оставлено в прошлом. А Россия сегодня подаёт замечательный пример того, как можно жить в мире и единомыслии. И особенно я бы хотел подчеркнуть роль того народа, который вы возглавляете».

Патриарх напомнил, что перед Богом человек не делится по признакам, на которые делят себя люди: «Когда закончится наша земная жизнь, Господь не спросит, какой ты национальности или какую должность занимал. Он спросит другое: разделил ли ты свою жизнь с теми, кто нуждается в помощи? И если мы не способны совершать добрые дела вне зависимости от того, перед нами будут закрыты врата вечности».

— Пусть Господь хранит Татарстан, укрепляет его духовную и материальную жизнь, ограждает от всего, что могло бы помешать продолжению мирной, спокойной, солидарной жизни, — сказал патриарх Кирилл.