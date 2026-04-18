В республике снова обсуждают перевод часовых стрелок. Аргументы «за» экономия энергии, денег и естественные биоритмы. Но местные власти и бизнес против.

В республике который год обсуждают, что делать с часовым поясом. Казань и Набережные Челны встречают рассвет рано. Но есть и «но» — астрономически время в Татарстане верное, а бизнес уже привык работать в одно время со столицей. Часть жителей предложение и вовсе раздражает. Например, люди пишут, что перевод часов — «создание лишних проблем» и «ненужный стресс». А что говорят эксперты?

Встает рано, темнеет быстро



В Госсовете Татарстана вновь предложили провести референдум о переводе часовой стрелки на два часа вперёд. Автором инициативы стал депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Альберт Ягудин. По его словам, летом солнце у нас встает слишком рано, а вечером - световой день слишком короткий. Рассвет, как правило, наступает около трех часов ночи, а закат - в 20:22.

Причинами, почему это хорошая идея, он назвал два фактора. Во-первых, республика сможет экономить до 140 миллионов киловатт-часов в год, потому что перевод стрелок поможет сократить расходы на электричество. Вторая — медицинская: сейчас люди встают затемно, их биологический ритм расходится с социальным графиком, и это вызывает стресс. Депутат уверен, что перевод времени способен улучшить ситуацию. Ягудин также подчеркнул хорошее воздействие изменения часового пояса на здоровье граждан. По его мнению, это снижает уровень стресса, вызванного несоответствием биологических ритмов и социальных графиков.

- Мы говорим не о формальности, а о качестве жизни жителей. Когда в Татарстане летом светает слишком рано, а вечером слишком быстро темнеет, это бьет по семейному распорядку, по работе, по детям, по отдыху, по общему ощущению нормального дня, - пояснил депутат.

Разбираемся, какое время лучшее для Татарстана

Люди не понимают системы счёта времени, отмечает строном Юрий Нефедьев. Раньше на летний период у нас переходили на декретное время, эту традицию и сейчас сохраняет 110 стран. Россия же живет по поясному времени, и конкретно Татарстан - по поясному времени третьего пояса.

- Время московское — это наилучшее для Казани время. Потому что Москва живёт не по времени второго пояса, где она находится, а по времени третьего пояса, по большому счёту, - уточнил астроном.

Фёдоров напоминает историю: в 1986 году Москва попробовала перейти на свой «родной» второй часовой пояс. Он тогда работал и в Казани и в Москве - поэтому ходил с двумя часами на руках. Одни показывали местное время, другие столичное. Все самолёты, поезда и телевидение работали по московскому времени - приходилось искать выходы. Через полгода столица осознала ошибку и вернулась обратно на свой третий пояс.

- Это лучшее время для Казани. Пускай добиваются в Москве, чтобы опять вся страна переходила летом на декретное время. Вот и всё, - заключил специалист.

Почему это плохая идея

Ранее мэр Казани высказался об идее перевода времени коротко. Он сказал, что жить в нынешнем времени комфортно. «Вы меня как человека спросили — мне комфортно, в том числе как мэру города».

Многие бизнес-процессы в Татарстане завязаны на Москву, Санкт-Петербург, Северный Кавказ и центральную часть России — все они живут по московскому времени, отмечает экономист Игорь Кох.

- Перевод на один час, я думаю, ничего хорошего не добавит, а вот неудобства, путаницы и неразберихи добавит точно. Если лично моё мнение, я против этого, - сказал специалист.

По мнению собеседника, существующее время гораздо ближе к астрономическому, чем то, которое предлагает Ягудин. Сейчас разница составляет 15–20 минут. Если перевести стрелки на час, она вырастет до 40–45 минут.

- Изменения, если и будут, то крайне незначительные, потому что у большинства производств рабочие процессы никак не зависят от светового дня. Кроме, может быть, каких-то исключительных отраслей, но это мизерная доля, — резюмирует Кох.

Глава ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов же отметил, что для туристической отрасли перевод времени бы ничего не изменил.

- Когда ты покупаешь билет по Москве по одному времени, то прибытие пишется по местному времени. Поэтому и гостиница, и проживание вообще никак на эту историю не влияют. Туристам тяжело при длительном разрыве - более пяти часов, а один-два часа это даже незаметно, - считает он.

А как лучше для здоровья?



Для здоровья лучше, если не «прыгать» с одного часового пояса на другой, рассказал врач-психиатр группы медицинских центров «Эра» Тимур Залялетдинов. При этом отмечается, что недостаток солнечного света действительно может плохо отразится на психике - так ухудшается выработка гормонов и нейромедиаторов. Но и тут себе можно помочь, успокоила терапевт Ляля Гумерова. По ее словам, нужно чаще бывать на солнце, пускать свет в квартиру, открывая шторы и добавлять в рацион продукты с профилактическими дозами витамина Д.