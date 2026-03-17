«Повесил мужик табличку «халяль»: Татарстан поборется с фейковой продукцией
ДУМ республики стало первым официальным органом по сертификации халяль во всей стране. Теперь отрасль станет еще надежнее, а торговать с другими странами - проще.
В 1990-х о системе халяль в России не знали ничего. В двухтысячных Российский исламский институт разрабатывает стандарты — в ГОСТе появляется понятие «халяль». Систему добровольной сертификации регистрируют в Росстандарте. О признанной халяльной продукции узнают не только мусульманские народы, но и остальные.
- Это был первый случай, когда система «Халяль» была признана на государственном уровне, — рассказал председатель Комитета по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман республики Аббяс Шляпошников.
Теперь ДУМ республики и вовсе получил право сертифицировать такую продукцию. Так что это значит для потребителей?
Татарстанский комитет по стандарту «Халяль» обновился до органа сертификации
С начала сентября 2024 года в России начал действовать национальный стандарт, который устанавливает требования к халяль (ГОСТ Р 70402-2024). Через год также появились и критерии по аккредитации органов по этой сертификации. Наконец, 6 марта этого года Комитет по стандарту «Халяль» получил право сертифицировать халяль в России.
- Мы стали единственным органом по сертификации халяль в России, который соответствует национальному ГОСТу, новым критериям и системе аккредитации. Это гарантирует российским и зарубежным потребителям, что продукция, сертифицированная комитетом, надёжна, - добавил Шляпошников.
Комитет проверяли на наличие системы управления качеством, процедуры аудита, механизмов контроля беспристрастности, изучалась компетентность персонала и все необходимые документы, положения об органе по сертификации и многое другое.
Сертификаты комитета признают 22 страны
Сегодня сертификаты комитета признаются в 22 странах мира — это упрощает экспорт российских товаропроизводителей на внешние рынки. Среди ключевых достижений — международная аккредитация SMIC (Организация исламского сотрудничества), аккредитация Департамента исламского развития Малайзии (JAKIM), а также сертификация от Центра Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовского стандарта (SASO), полученная в январе 2026 года.
- Чтобы получить такую аккредитацию, нужно три года работы, — пояснил спикер. — Специалисты приезжают, проверяют нашу систему, две недели мы катались по предприятиям с коллегами из Эмиратов, смотрели, как мы работаем.
Более того, в Татарстане работает межведомственная рабочая группа, которая разработала дорожную карту по продвижению халяль-индустрии в Татарстане.
Продавцы часто выдают обычную продукцию за «халяль» - что с этим делать?
Заведения общепита и продавцы часто выдают обычную продукцию за «халяль». Председатель комитета привел случай: «Повесил мужик табличку «халяль», смотришь — а у него свинина на прилавке».
- Элементарно берут и пишут слово «халяль». Написал «халяль» и повесил себе в окошко — общепита, лавки. Это очень распространено, — отметил Шляпошников.
Например, как спикер рассказывал ранее, лишь прикидываются халяльными многие заведения общественного питания в Казани . А в 2023-2024 годы комитет по стандарту «Халяль» получил 13 обращений с жалобами на нелегитимное использование знака «халяль».
Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
— Это совершенно новый этап. А дальше будет надзор — теперь уже на рельсы поставят и будут работать как нужно, — отметил он.
А насколько продукция конкурентоспособна на рынках стран? По словам Шляпошникова - очень, потому что продукция качественная.
- В мае приедет к нам делегация. Мы были с Василем Шайхразиевым на Mekkah Halal Forum. Мекка — это «двигатель» халяля. Они изъявили желание принять участие в KazanForum - на Russia Halal Market, где они специально приедут с делегацией, чтобы попробовать нашу продукцию, - отметил он.
Что касается других стран, у Татарстана есть возможность выйти на рынок Саудовской Аравии и ОАЭ с курицей, кондитерскими изделиями, косметикой и медикаментами.
Раскрываем подробности громкого дела прошлых лет, когда общественник вымогал деньги у нелегальных игорных клубов, обещая устроить рейды с привлечением СМИ и полиции. Он годами собирал дань с представителей теневого бизнеса.
Весна для многих жителей республики началась с неожиданного роста счетов за коммунальные услуги. Разбираем причины такого резкого увеличения платежей.
В городе уже не в первый раз жители домов делят парковку. В большинстве случаев с юридической точки зрения закрытие места для парковки автомобилей законно, однако собственников, оставшихся «за шлагбаумом», это не утешает.
На допросах потерпевшие и другие фигуранты странным образом стали забывать детали. Они уверены в невиновности подсудимых — об этом им рассказывали непосредственные участники событий, правда, после этого они сразу умирали.
Обвал произошел из-за протекающей воды, хотя рядом проходят провода с электричеством.