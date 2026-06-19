На протяжении нескольких лет власти столицы Татарстана говорят о концепции «Казань – город на воде». Эксперты рассказали, как воплотить эту идею в жизнь.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прошлом году Казань приступила к реализации концепции «Казань – город на воде», которая предполагает создание водно-туристического кластера и развитие речной инфраструктуры и транспорта. Согласно этой идеи, на полуострове Локомотив должен будет появиться водно-туристический кластер площадью 65 гектар. Планируется построить и центр экстремальных водных видов спорта со всесезонной искусственной волной, где в год смогут тренироваться до 1,5 тысячи спортсменов. Также власти города намерены разместить в этом месте самую большую в России речную яхтенную марину на 700 швартовочных мест. В рамках первой очереди создадут порядка 450 мест для маломерных и средних судов, а к 2034 году – их увеличат до 700. На набережных установят 11 городских марин и пять спортивных сооружений.

Активная работа идёт и на самих набережных. Среди важных объектов - новая территория, которая через пару лет откроется у комплекса «Яр Парк». Самое главное, что эта набережная будет не просто местом для прогулок, а многофункциональным городским пространством. То есть местом, где вода работает на город, его жителей и гостей каждый день, а это, по словам спикеров, очень важно для Казани, мечтающей приобрести статус «город на воде».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Используем ли мы потенциал воды на сто процентов? Нет, конечно. Но я бы не расстраивался: это не провал, это потенциальный ресурс — что куда приятнее. Витрины-то мы уже сделали, набережная Кабана сразу стала новым символом города. Дальше задача интереснее — превратить воду из «места для красивого фото по выходным» в часть обычных будней, – отметил автор подкаста «Мамкины урбанисты» Василь Закиев.

Спикер подчёркивает, что Казани повезло с расположением, поскольку в отличие от большинства миллионников, у которых одна река и город исторически «стоит спиной» к ней, здесь сразу три водных объекта в центре — Волга, Казанка и озёро Кабан. Раньше у прибрежных территорий активно строили промзоны, сейчас идёт обратный процесс — весь мир разворачивает города лицом к воде. Уже есть удачные примеры преображения таких локаций.

Что может подсмотреть Казань у других городов?

Градостроитель, маркетолог, глава урбанистического консорциума LABT («Лаборатория смыслов для территорий»), автор канала о развитии прибрежных территорий России и мира «Берег» Виктория Рожок рассказала, что сейчас прибрежные территории рассматривают как единую линейно-узловую систему. Этот подход существует в мире с 1970-х годов и называется ICZM (Integrated Coastal Zone Management) — комплексное управление прибрежными территориями. Его суть в том, что вода, первая линия и городская ткань вокруг нее, развиваются синхронно, как одна система, а не как набор отдельных проектов, отметила собеседница.

Один из самых показательных примеров марин – Porto Montenegro в Черногории. Это место – не просто набережная, а целостная среда с круглогодичным сценарием использования, отметила спикер. Интересно, что помимо набережной была спроектирована параллельная главная улица. Причем ее ширина примерно на 2–2,5 метра превышает ширину набережной. За счет этого пешеходный поток перераспределяется. Таким образом, нагрузка не концентрируется на первой линии, а равномерно по все территории. Кроме того, на набережной правильно соблюден баланс функций: на территории есть отели и ЖК для постоянного проживания, а также культурные центры.

- Это очень важный момент для Казани: одной набережной недостаточно, и если не заложить параллельные сценарии, вся активность будет перегружать только первую линию, – рассказала собеседница.

В контексте речных примеров стоит обратить внимание на Вену и скандинавские города. Они умело работают с курортностью, не уступая южным направлениям, несмотря на климат. Ключевое решение — создание круглогодичных набережных, а именное — городских круглогодичных пляжей. Это делает воду не фоном, а частью повседневного городского опыта.

С этим согласна и градостроитель, руководитель комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель Агентства ООО «Простор», GR-директор в яхтенной компании ООО «Сила ветра» Анна Носова. По её мнению, для Казани важно адаптировать не форму, а принцип: вода должна работать круглый год и для разных аудиторий. Не только парадная набережная, но и сеть точек доступа: причалы, прокаты, спортивные школы, кафе, событийные площадки, маршруты и сервисы для судовладельцев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Показательный пример Копенгагена, где бывшие портовые территории стали полноценными городскими районами с общественными пространствами у воды. В Гамбурге HafenCity демонстрирует, как портовая идентичность может стать основой нового делового и жилого кластера. Лондон важен как пример интеграции городских причалов и речного транспорта в повседневную мобильность. Из российских кейсов стоит смотреть на Москву - прежде всего на перезапуск речного электротранспорта и систематизацию причалов, а также на Нижний Новгород, где Волга и Ока стали частью туристического и событийного образа города, – поделилась Носова.

Однако при реновации прибрежных территорий часто совершаются ошибки. Спикеры отметили, что одна хорошая набережная, один сильный отель или даже качественный жилой комплекс у воды не формируют систему. Без связей такие проекты становятся анклавами. Также есть случаи, когда город отрезают от воды дорогами, парковками или закрытыми коммерческими объектами.

- Речь о том, насколько легко территория связана с городом по суше и по воде, сколько существует маршрутов, как распределяются потоки. Именно сочетание этих параметров определяет, будет ли территория жить как часть города, или останется красивым, но изолированным фрагментом. Отсюда три базовых вывода: необходимо обеспечивать проницаемость, формировать сетевые связи и уходить от анклавности, – добавила Виктория Рожок.

Руководитель комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии Анна Носова также напомнила, что при реновации часто забывают об экологии. Ведь береговая линия - чувствительная система, и ее нельзя развивать только как недвижимость.

Потенциал Казани

Закиев считает, что в первую очередь столице Татарстана необходимо усиленно развивать территорию речного порта. Там уже ведется реализация проекта «Новая Портовая». Единственная проблема, по словам редактора телеграм-канала «Казанец» Ивана Иванова, в том, что проект продвигается достаточно медленно, темпы застройки малы.

Дальнейшая застройка Казанки, ограничена наличием особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Русско-Немецкая Швейцария», расположенной от моста Миллениум до третьей транспортной дамбы, отметил Иванов. Таким образом остаются свободными участки на правом берегу, которые сейчас осваиваются проектами «Яр Парк» и проектами вблизи ЖК Atlantis Deluxe.

Иной перспективный район - Адмиралтейская слобода. Однако его редевелопменту мешает имеющаяся промзона и отсутствие единого плана развития слободы.

- В плане благоустройства берега нужно стремиться к созданию большой Волжской набережной, через весь город. Сейчас благоустройство есть лишь небольшими очагами - у ЖК Richmond и реализуемое в настоящее время обустройство полуострова Локомотив, – отметил спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По словам Виктории Рожок, свом заявлением о планах стать городом-курортом Казань вступила в в прямую конкуренцию с Москвой, которая также декларирует «стать курортом к 2030». Однако пока ни у одной из столиц нет четкого понимания, как это сделать, кроме как открыть воду через набережные.

- И достаточно ли для курортности только работы с набережными? Наш опыт исследования ста городов в пяти средиземноморских странах показал, что нет. Ключевое здесь — комплексность. Необходимо одновременно ревитализировать прилегающие районы и заново программировать городскую ткань вокруг воды. В случае с малыми городами, — всего населенного пункта. Речь идет о сценариях: как человек, житель или турист, попадает в эту среду, как он по ней движется и сколько времени в ней проводит. Это включает работу с первыми этажами — формирование активного и продуманного коммерческого фронта — и проницаемость: возможность непрерывно двигаться пешком по курортному маршруту без разрывов и «мертвых зон», – поделилась Рожок.

Казань может стать главным логистическим и туристическим хабом

Эксперты сходятся во мнении, что реализация концепции «Казань — город на воде» способна кардинально преобразить город и открыть новые возможности для его развития. Конечно, ограничиваться лишь набережными не стоит.

Президент Ассоциации Развития Яхтенного Туризма и Марин Ольга Шебзухова уверена, что развитие яхтенного туризма обладает для Казани стратегическим потенциалом, выходящим далеко за рамки одного города. Концепция развития города предполагает, что столица Татарстана может стать главным логистическим и туристическим хабом, объединяющим все 13 регионов макрорегиона. Но успех зависит от кооперации регионов и формирования современной туристической водной инфраструктуры во всех 13 субъектах. Это позволит обеспечить связанность территорий и кратно увеличить объемы яхтинга на внутренних водных маршрутах России.

- Интеграция Казани в водную сеть открывает путь к реализации концепции «От Черного моря до Белого» (разработанной ГК «Альянс Марин Девелопмент»). Она включает создание международных и межрегиональных маршрутов, связывающих побережье Черного моря через внутренние водные пути России с северными морями и Арктикой. Казань, обладающая уникальной водной инфраструктурой, станет ключевой точкой сборки и отдыха на этом пути, – поделилась спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Чтобы марины и яхт‑клубы в Казани не превратились в закрытые «гаражи для лодок», их необходимо органично встроить в городскую среду. Собеседница советует разместить вдоль причальной стенки не только оборудование для швартовки, но и воркаут‑зоны, открытые шахматные столы и пространства для семейного отдыха. Также важно реализовать принцип Mixed‑Use и всесезонности, поскольку крытые павильоны на территории марин можно использовать как арт‑галереи, лектории и «городские гостиные» круглый год. Кроме того, марина должна выступать в роли транспортного хаба (ТПУ), а событийный календарь постоянно обновляться.

Закиев акцентирует внимание на развитии речного транспорта как части повседневной городской инфраструктуры. Сейчас флот Казани в основном выполняет прогулочно‑экскурсионные функции, но чтобы водный транспорт стал реальной альтернативой дороге, необходимы выполнить три условия одновременно. Среди них регулярный график движения, единый билет, интегрированный с метро и наземным транспортом, а также решения для эксплуатации в зимний период.

Особенно востребованы такие маршруты будут там, где путь по воде существенно короче, чем по суше. Редактор телеграм-канала «Казанец» дополнил, что в существующей застройке особенно перспективен маршрут «Ак Барс Арена — Аракчино» с промежуточными остановками у «Яр Парка», «Елмай», Кремля и Кировской дамбы. После застройки Новой Портовой можно будет добавить ответвление туда, а развитие правого берега Волги откроет ещё больше возможностей для водных маршрутов.