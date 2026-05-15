Россия объединилась с исламским миром против коллективного Запада
В Татарстане отметили двадцатилетие группы «Россия — Исламский мир». Раис республики критиковал США и Израиль за атаку на Иран, а гости из Тегерана говорили о неэффективности либеральной модели.
«Ключевая тенденция — формирование нового многополярного мира»
В этом году казанский форум приурочен к важной дате — 20-летию группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Однако причины для встречи связаны не только с конфронтацией России с Западом, но и с затянувшимся ближневосточным конфликтом. Из-за этого Иран не представил свой стенд, а делегация Катара не приехала.
- В начале нового тысячелетия мир столкнулся с значительными переменами в системе международных связей, где ключевой тенденцией стало становление новой многополярной мировой структуры, - подытожил раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе заседания группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в рамках форума.
По словам Минниханова, статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества (ОИС) значительно укрепил отношения России с исламским миром. При этом, раис особо выделил вклад в эту работу Евгения Примакова бывшего премьер-министра и главы МИД России, а также Минтимера Шаймиева, первого Президента Татарстана.
- Благодаря их усилиям, опыту и авторитету как внутри страны, так и на международной арене, диалог между ОИС и Россией стал более конструктивным и многоплановым. Это способствовало укреплению взаимопонимания и расширению сотрудничества в сферах безопасности, борьбы с терроризмом, экономики, гуманитарных проектов, культурных обменов и межрелигиозного диалога, — отметил Минниханов.
Раис подчеркнул, что для дальнейшего укрепления партнёрства важно не только совпадение позиций по ключевым вопросам мировой политики и экономики, но и общность нравственных ценностей.
Несмотря на глобальные события последних месяцев, Иран и Ближний Восток не стали центральными темами обсуждения. Темой заседания была «Общие ценности как фундамент для сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром». Геополитические вопросы тесно переплелись с гуманитарными аспектами.
Президент России Владимир Путин обратился к участникам заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с приветственным письмом, которое зачитал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Он начал со слов, о том, что международный экономический форум проходит в Татарстане, потому что это динамично развивающийся регион России, который известен традициями межнационального согласия.
- Мы собираемся в эпоху, когда Россия сталкивается с давлением со стороны западного альянса, а на Ближнем Востоке вновь усиливается напряжённость. Казань собрала политиков, общественных деятелей, учёных, богословов и бизнесменов из России и других стран. Вам предстоит обсудить ключевые вопросы экономики, гуманитарной и духовной сфер. Также важно поделиться опытом сотрудничества между Россией и исламскими странами. Это партнёрство строится на уважении к культурным различиям, стремлении к диалогу и совместным проектам. Цель — создать стабильное и успешное будущее, - отметил Путин в письме.
Он отметил, что на протяжении веков Россия принимает людей различных вероисповеданий и национальностей, при этом каждый из них сохраняет свою культурную идентичность и особенности.
- Ислам — одна из мировых религий, широко распространённая в России. Его последователи, насчитывающие миллионы, активно участвуют в экономической, научной, культурной и социальной жизни страны. Россия укрепляет связи с исламскими государствами, сотрудничает с ними на международной арене и реализует совместные проекты в энергетике, промышленности, информационных технологиях, строительстве, сельском хозяйстве, финансах, образовании, медицине и туризме, - добавил президент.
Ненависть к исламу подпитана дезинформацией
На пленарном заседании Минниханов поднял вопрос об исламофобии. Он отметил, что сотрудничество между Россией и исламским миром направлено на противодействие этой проблеме и защиту традиционных религиозных институтов как на постсоветском пространстве, так и за его границами.
- Укрепление сотрудничества в образовательной сфере, включая религиозную, имеет огромное значение. Это способствует более глубокому пониманию религиозных ценностей в условиях глобализации и общих цивилизационных вызовов, - отметил Минниханов.
Глава Татарстана подчеркнул, что в этом году в мероприятии «КазаньФорум» приняли участие представители более чем 100 стран. Этот факт демонстрирует, что Россия не может быть полностью изолирована от мирового сообщества.
Согласился с раисом и заместитель генерального секретаря ООН, спецпосланник по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос. Он отметил, что ненависть к исламу не возникает на пустом месте. Её подпитывают дезинформация и страх, который используют в риторике.
- Цифровые технологии способствуют распространению анонимных высказываний, что усиливает проблему. ООН обеспокоена нападениями на мусульман и их дискриминацией. Это требует скоординированного ответа, - сказал Моратинос.
Высказался в рамках темы и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Казань давно стала местом, где представители разных культур находят общий язык. Здесь они работают и творят вместе, что объединяет их, подчеркнул спикер.
- Группа «Россия – Исламский мир» ежегодно собирается в Казани, которая стала символом культурного взаимодействия. В этом году разговор шел о ценностях, которые объединяют Россию и исламские страны, а также помогают людям лучше понимать друг друга внутри страны. Эти ценности играют важную роль в укреплении единства народов России и борьбе с исламофобией, - отметил Комаров.
По его словам, Россия нацелена на интеграцию, диалог и равноправное сотрудничество как на международной арене, так и внутри страны. Опросы показывают, что более 80 процентов жителей Приволжского федерального округа (ПФО) оценивают межконфессиональные и межнациональные отношения как устойчивые. По данным исследований, оценки граждан и состояние межнациональных отношений остаются высокими
Устойчивость к внешнему давлению и внутренняя солидарность, по его мнению, формируются благодаря интересу к традиционным ценностям, которые разделяют большинство россиян.
Неоправданная агрессия против Ирана
Минниханов также раскритиковал миропорядок, основанный на западных правилах. Такое устройство международных отношений стало причиной агрессии США и Израиля против Ирана и усиления напряженности на Ближнем Востоке. Раис республики подчеркнул, что «коллективный Запад» снова демонстрирует двойные стандарты, не осуждая и даже не оправдывая явную агрессию, а удары по Ирану являются Минниханов неспровоцированной и неоправданной агрессией.
На заседании обсуждались гуманитарная катастрофа, палестино-израильский конфликт и война США с Ираном. Также рассматривались возможные пути их разрешения.
- Россия всегда выступала за создание независимого и суверенного Палестинского государства. Группа продолжит усилия по укреплению доверия между странами, формированию благоприятной атмосферы и развитию публичной дипломатии, - сказал раис Татарстана.
От имени главы Башкортостана Радия Хабирова высказался верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин. Он заявил о том, что Россия всегда объединяла разные культуры и вероисповедания. В Башкортостане более двух миллионов мусульман.
- Мы бережно храним традиции межнационального мира и согласия. Сила России и Башкортостана — в верности духовным традициям, уважении разных народов и религий, открытости миру.Наша республика активно сотрудничает с исламскими странами. Мы внедряем механизмы партнёрского финансирования, что привлекает инвестиции из исламских стран в экономику. Расширяются культурные и образовательные связи, - отметил Таджуддин.
От Тегерана в Казани выступил глава Организации по делам культуры и исламским связям Мехди Мухаммад Иманипур. Он подчеркнул, что в условиях современных конфликтов и глобальной несправедливости необходим возврат к общечеловеческим и духовным ценностям.
- Исламский мир столкнулся с несправедливой политикой двойных стандартов, которая провоцирует конфликты. Последние годы доказали, что взаимодействие между независимыми странами может способствовать формированию справедливого многополярного мира. Либеральная модель и нынешние международные институты оказываются неэффективными, и миру необходима новая концепция развития, - отметил Иманипур.
Он также отметил, что текущая война противоречит принципам Устава ООН и нарушает нормы гуманитарного права. В качестве примера он упомянул удар по школе для девочек в Минабе и продемонстрировал участникам встречи табличку с QR-кодом, чтобы они могли ознакомиться с подробностями этой трагедии.
В беседе с журналистом «Вечерней Казани» российский сенатор и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что важно участие духовных лидеров, священников и имамов в обсуждении на заседании группы. Поскольку тема международных конфликтов касается не только политических, но и эмоциональных аспектов.
- Встреча прошла активно и продуктивно. Мы продолжим эту работу. К обсуждению присоединились парламентарии, в том числе Совет Федерации России. Они налаживают контакты с представителями исламских государств. Мы будем продолжать эту работу. Участники встречи выражали добрые намерения. Не было никаких злобных выпадов, только трезвый анализ и предложения по выходу из сложных геополитических ситуаций, - уточнил Карасин.
Спикер поделился, что его обязанности были ограничены: он взаимодействовал с молодыми дипломатами из разных стран. Вчера он выступил на сессии, где обсуждали создание Большого Евразийского партнёрства (БЕП) и формирование новой архитектуры евразийской безопасности.
