Казанский журналист-исследователь Светлана Брайловская установила не только точный возраст особняка Сандецкого, но и детали его содержания, включая огромные расходы на «коммуналку».

Эта новость взбудоражила краеведческое и музейное сообщества. «Вечерняя Казань» узнала подробности из первых рук.

Пора поставить точку в споре, когда же был построен дом командующего войсками Казанского военного округа, который современникам известен как усадьба Сандецкого, в котором расположено главное здание ГМИИ РТ. И это – 1904 год, а не ошибочно указываемый 1906-й в различных путеводителях!

Право открытия принадлежит казанскому журналисту Светлане Брайловской, известной широкой общественности своими сенсационными исследованиями родословной жены Сальвадора Дали – уроженки Казани Галины Дьяконовой (Галы).

– Я нашла несколько документов в архивах и библиотеках, которые позволяют с точностью определить все этапы строительства, причем от покупки участка до сдачи дома, – пояснила редактору отдела культуры «Вечерней Казани» Светлана Брайловская. – В том числе обнаруженные и до сегодняшнего времени неизвестные документы, которые также раскрывают данные о расходах на содержание дома.

Дело в том, поясняет исследователь, что в Российском государственном военно-историческом архиве имеются бумаги, подтверждающие, что к лету 1902 года «вопрос о специальном доме для командующего войсками уже был разрешен принципиально». Так, в докладе главного инженерного управления говорится, что 22 мая 1902 года принято решение приобрести участок у госпожи Безобразовой «мерою в 1400 кв. сажень за заявленную цену в 40 тыс. руб.». Строительство особняка велось на протяжении двух лет – с 1903 по 1904 год. В 1903 году «все здания построены вчерне», в 1904-м – завершилась «чистая отделка зданий». Более того, в ведомости 1903 года указано, что за год было построено: «Двухэтажное каменное здание с подвальным этажом под железной крышей. Число жилых покоев – 42, нежилых – 12. Одноэтажное здание под железной крышей с 3-мя жилыми помещениями и 4-мя – нежилыми. В этом здании должен размещаться каретник, прачечная и отхожее место. Одноэтажное каменное здание под железной крышей с 3-мя нежилыми покоями, предназначенными для конюшни, дровяника и ледника».

– Согласно предварительным планам, на строительство усадьбы требовалось 153 тысячи рублей. Из «Всеподданнейшего отчета Государственнаго контролера за 1905 год» я узнала, – продолжает Брайловская, – что «на эту постройку было ассигновано в 1903 и 1904 годы 170 533 руб., в том числе 17 тыс. руб. на приобретение мебели». Кстати, траты на коммунальные расходы находились, как сейчас говорим, в открытом доступе – их опубликовала газета «Русский инвалид» за сентябрь 1904 года.

Итак, цитата: «Военный совет установил ежегодный денежный отпуск на содержание дома командующего войсками Казанского военного округа в 3809 руб. в том числе: за наем машиниста (он же печник и ведающий обстановкой дома) – 600 руб; садовника – 360 руб.; на освещение электричеством дома и служб при нем – 650 руб.; на отопление – 1034 руб.; на наем двух истопников – 240 руб.; на очистку нечистот – 480 руб.; дымовых труб – 120 руб.; на содержание в чистоте тротуаров, улиц и дворов от мусора и снега – 325 руб.».

То есть в современном выражении» коммуналка» особняка тянет почти на 7 миллионов рублей!!!



И когда строительство и отделка дома были завершены, то ревизор, контролирующий расходы военного ведомства, возмутился такой расточительности. Он отметил в отчете: «Хотя строительная операция произведена была на законном основании, тем не менее необходимо отметить ее невыгодность и убыточность для казны. Бывший командующий войсками округа до постройки для него особого дома получал квартирные деньги в размере 3 тыс. руб. в год. Этот квартирный оклад, по местным условиям, более чем достаточен для найма обширного помещения со службами, конюшней, отоплением и освещением. Между тем с постройкой дома расходы казны на квартирное довольствие непомерно возросли. Одни проценты на затраченный капитал, из 4% годовых, составляют уже сумму в 6821 руб. 32 коп., превышающую более нежели вдвое годовой оклад квартирных денег!».

– Удивительно, но и на этом мои находки не закончились! – сообщила «Вечерней Казани» Светлана Брайловская. – В республиканском архиве я «раскопала» опись мебели из усадьбы Сандецкого. Но, к большому разочарованию, дело уничтожили в 1964 году, как не представляющее никакого интереса. А мне все-таки интересно, кто и по какому приказу замел следы? И где сейчас мебель из усадьбы, на которую было затрачено 17 тысяч (царских. – «ВК») рублей?

Напомним, один из красивейших исторических особняков Казани расположен на улице К. Маркса, дом 64. Двухэтажный особняк усадебного типа в стиле поздней эклектики строился по образцовому проекту, присланному из Военного ведомства (Санкт-Петербург). Его строительство долгое время связывали с именем известного казанского архитектора начала XX века К.Л. Мюфке, но на данный момент исследователи склоняются к тому, что архитектором все таки был Ф.Р. Амлонг, а не Мюфке.

Вокруг особняка, обладающего статусом объекта культурного наследия федерального значения (поставлен на охрану Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»), до сих пор в идеальном состоянии возведенная одновременно со строительством особняка и флигеля чугунная ограда. Вместе с изумительной отделкой входных групп это один из лучших образцов чебаксинской художественной ковки (мастерские располагались под Казанью в селе Чебакса).



После революции 1917 года в этой архитектурной жемчужине сначала располагался президиум Казанского городского исполнительного комитета, а с 1924-го почти сорок лет здесь размещался туберкулезный госпиталь. А Музей изобразительных искусств ТАССР, образованный в 1959-м благодаря подвижнической деятельности своего первого директора Галины Могильниковой на базе картинной галереи Государственного объединенного музея Республики Татарстан (ныне Национальный музей РТ), обосновался здесь лишь в 1967 году.

В наши дни в главном здании ГМИИ РТ хранятся и экспонируются произведения западноевропейского, древнерусского, русского искусства XVI – начала ХХ веков, организуются выставки классического изобразительного искусства. К музейному особняку примыкает уютный парк с фонтаном, демонстрируется выставка советской скульптуры 1970–1980-х годов. В глубине парка размещено фондохранилище, реставрационные мастерские, научный архив.



В 2020 году в особняке Сандецкого завершили реставрацию, а также модернизировали инженерные системы, установили системы видеонаблюдения и кондиционирования. Общая сумма преображения памятника обошлась республиканской казне в полмиллиарда рублей.