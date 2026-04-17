Общество
17 апреля 12:59
Автор материала:Мария Пояркова

Сигнал тревоги в Казани станет еще громче

Недавно жители испугались массового ночного предупреждения о ракетой опасности — дело в том, что в городе появились свыше 230 новых сигнальных установок.

Автор фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В столице республики продолжается развитие системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в частности, об угрозе атаки с воздуха. За последнее время службы смонтировали 230 сигнальных установок, а в ближайшие три месяца их количество увеличится до 380400. Сигнал покроет 98 процентов территории города. Об этом «Вечерней Казани» рассказал Сергей Чанкин, начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани.

— В рамках проекта, который утвердил раис республики еще в прошлом году, в Казани, в частности, активно идет монтаж новых сиреновых установок. Уже порядка свыше 230 установлены новые, и, наверное, люди уже слышали их не так давно — неделю назад мы их запускали. Планируется в ближайшие месяца три полностью завершить монтажные работы по городу Казани, это примерно ближе к 380400 [установкам]. Специалисты просчитали, что 98 процентов территории будет покрыто сигналом оповещения, — рассказал глава управления гражданской защиты нашей редакции.

Сирены будут слышны и в населенных пунктах, расположенных в черте города, — в Дербышках, Усадах, Куюках и других. Установкой занимается Таттелеком.

Во время испугавшего казанцев ночного оповещения о ракетной опасности, проводившегося неделю назад, на улице также были слышны мегафоны автомобилей. Как объяснил Чанкин, они используются в «белых пятнах» города, где пока до конца не установлена система оповещения.

— Это предусмотрено и приказами МЧС — задействовать в том числе и машины оперативных служб. Это полиция, Росгвардия, которые имеют СГУ [светосигнальные громкоговорящие установки], то есть мы их тоже задействуем при системе оповещения населения, — поделился начальник управления.

Ранее в Госсовете Татарстана пожаловались на укрытия и систему оповещения. Из 838 бомбоубежищ в Татарстане лишь 443 (53 процента) приведены в нормативное состояние.

Популярное
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Обнал миллиардов, увод миллионов: бизнесмен из Казани собрал «бинго» против ФНС

Дело экс-директора «Смарт Строя» Ильнура Гибадуллина начали рассматривать в суде. По обвинениям в обналичивании почти четырех миллиардов рублей в составе ОПС предпринимателю и его сообщникам грозит до 20 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Девочки, дошла до завода, ничего не понятно»: хроника ЧП на казанском пороховом

Громкий звук и стечение десятка машин срочных служб напугали казанцев. Оказалось, что из-за пожара на оборонном предприятии частично обрушилась конструкция. Пострадавших на данный момент двое, один погибший.

kzn.ru
Вознесенский тракт в Казани не получится сделать платным только для приезжих

Хоть вылетная магистраль и помогла разгрузить городской трафик, многие казанцы не желают расставаться с кровными за поездки в городской черте. И ссылаются на пример Москвы, где есть платная дорога только для машин не с местными госномерами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Чингисхановский менталитет»: почему гибнут люди на дорогах Казани

Всплеск смертельных ДТП, охота на питбайкеров, доставщики с «желтыми коробками» - в Госавтоинспекции рассказали о проблемах на дорогах города.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Бизнесмен из Казани вел учет откатов для «тыловиков» МВД — записи нашли силовики

По делу о коррупции в сфере поставок автозапчастей для силового ведомства допросили основного свидетеля обвинения — бизнесмена Фаата Нагуманова, по версии следствия, заплатившего правоохранителям более 23 миллионов рублей.

ЛАЙФСТАЙЛ
freepik.com

Что такое стекловидные волосы и как за ними ухаживать?

Дарья Карпенко

Как зарубить карьеру звезде: актерский агент раскрыла изнанку профессии

Ésmeíns

Молодые бренды одежды из России, к которым стоит присмотреться уже сейчас

соцсети

Зумеры выбирают дофаминовый дизайн интерьера и легкомысленно относятся к деньгам

