Сигнал тревоги в Казани станет еще громче
Недавно жители испугались массового ночного предупреждения о ракетой опасности — дело в том, что в городе появились свыше 230 новых сигнальных установок.
В столице республики продолжается развитие системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в частности, об угрозе атаки с воздуха. За последнее время службы смонтировали 230 сигнальных установок, а в ближайшие три месяца их количество увеличится до 380—400. Сигнал покроет 98 процентов территории города. Об этом «Вечерней Казани» рассказал Сергей Чанкин, начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани.
— В рамках проекта, который утвердил раис республики еще в прошлом году, в Казани, в частности, активно идет монтаж новых сиреновых установок. Уже порядка свыше 230 установлены новые, и, наверное, люди уже слышали их не так давно — неделю назад мы их запускали. Планируется в ближайшие месяца три полностью завершить монтажные работы по городу Казани, это примерно ближе к 380—400 [установкам]. Специалисты просчитали, что 98 процентов территории будет покрыто сигналом оповещения, — рассказал глава управления гражданской защиты нашей редакции.
Сирены будут слышны и в населенных пунктах, расположенных в черте города, — в Дербышках, Усадах, Куюках и других. Установкой занимается Таттелеком.
Во время испугавшего казанцев ночного оповещения о ракетной опасности, проводившегося неделю назад, на улице также были слышны мегафоны автомобилей. Как объяснил Чанкин, они используются в «белых пятнах» города, где пока до конца не установлена система оповещения.
— Это предусмотрено и приказами МЧС — задействовать в том числе и машины оперативных служб. Это полиция, Росгвардия, которые имеют СГУ [светосигнальные громкоговорящие установки], то есть мы их тоже задействуем при системе оповещения населения, — поделился начальник управления.
Ранее в Госсовете Татарстана пожаловались на укрытия и систему оповещения. Из 838 бомбоубежищ в Татарстане лишь 443 (53 процента) приведены в нормативное состояние.
