Поставленная полвека назад Марселем Салимжановым легендарная пьеса Туфана Миннуллина вернулась к народу в постановке Ильгиза Зайниева и произвела фурор. Публика приняла постановку чрезвычайно взволнованно. Зал рукоплескал стоя.

Главную роль Альмандара исполнил народный артист РТ, заслуженный артист РФ Рамиль Тухватуллин, а посланника ангела смерти Газраиля – заслуженный артист РТ, лауреат премии им. М.Джалиля Эмиль Талипов. И это был искрометный актерский дуэт!

Лучезарный бабай в исполнении Тухватуллина показался очень близким, почти родным человеком, на которого и следует равняться в жизни. Высший пилотаж показал Эмиль Талипов в образе разудалого беса, который выглядел точь-в-точь как современный хипстер с фенечками на руках, широких джинсах, надетом на черную майку-алкоголичку пиджаке с подвернутыми рукавами и характерной шапочке. Игра актеров изобиловала акцентами, приблизившими действие к современным реалиям. Чего стоит сцена, когда Смерть идет с гармошкой вслед старику и наигрывает в быстром темпе похоронный марш! И подобных деталей режиссер припас немало.

Мэр Казани ждал премьеру с нетерпением

Среди зрителей первого показа были руководители республики, различных министерств, ведомств, известные общественные деятели, предприниматели, руководители вузов, представители депутатского корпуса: руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин с супругой и дочерью, почетный председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, и. о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, министр культуры республики Ирада Аюпова, ректор КГМУ Айрат Фаррахов, ректор КГАСУ Рашит Низамов и многие другие известный и медийные лица. Многие пришли на премьеру с цветами.

Присутствовавшая на этом показе редактор отдела культуры «Вечерней Казани» спросила перед началом спектакля мэра Казани Ильсура Метшина, чего он ждет от ремейка горячо любимой несколькими поколениями зрителей пьесы «Старик из деревни Альдермеша».

- Я смотрел этот знаковый для татарского народа спектакль не раз. Впервые увидел еще ребенком по телевидению, а потом уже и в молодые годы. Причем мне посчастливилось застать весь звездный состав постановки еще на старой Камаловской сцене на улице Горького, 13. Помню, у меня были такие места, что я даже слышал дыхание артистов! – поделился своими воспоминаниями мэр Казани. - Режиссеру Ильгизу Зайниеву я уже сказал, что надо иметь смелость и уверенность в себе, чтобы ставить «Старика из деревни Альдермеш» после наших великих театральных «стариков». Знаете, на этом спектакле выросли два поколения, и он по праву находится на одном уровне с шедеврами искусства, как, например, известные киноленты, на которых вся наша страна выросла. Поэтому с нетерпением ожидал премьеру и желаю спектаклю большого успеха и зрительской любви.

Позже режиссер обновленной постановки Ильгиз Зайниев рассказал автору этих строк о том, что пьеса «Старик из деревни Альдермеш» сопровождает его всю жизнь:

- С детства ее люблю! Я даже играл роль Альмандара в школьном театре в восьмом классе, было это примерно в 2002 году, о нашем спектакле даже в районной газете заметку напечатали. Герои пьесы Туфана Миннуллина сопровождают меня всю жизнь. Премьера спектакля Марселя Салимжанова состоялась ровно полвека назад в 1976 году, а сняли ее с репертуара в 2009-м, то есть она не сходила со сцены тридцать три года! А сняли ее только потому, что первый исполнитель роли старика Альмандара народный артист СССР Шаукат абы Биктемиров сказал, что больше не может, устал… Но народ ждал возвращения спектакля, и очень здорово, что он вернулся на сцену именно в год 120-летия театра имени Камала.

Попомните мои слова: постановку ждет грандиозный успех

- Как не волноваться сегодня? Событие важное! Мы все проросли в тот, ставший уже каноническим, спектакль Марселя Хакимовича Салимжанова. Я играл в первом составе влюбленного в правнучку Альмандара паренька, причем, в паре с Алсу Гайнуллиной (народная артистка РФ, супруга Ильдара Хайруллина – прим. «ВК»). Он навсегда остался в наших сердцах, храним его тепло все эти пять десятков лет, , - поделился воспоминаниями с редактором отдела культуры «Вечерняя Казань» народный артист РТ, заслуженный артист России, известный театральный педагог и режиссер Ильдар Хайруллин. - Помню, Салимжанов собрал нас на читку пьесы, а мы ее осторожно приняли. Нам, молодым и не отягощенным жизненным опытом, она показалась не слишком яркой, игровой. В ней действительно больше философии, и надо внимательно слушать диалоги. Но работая над образами с Салимжановым все мы прониклись душевной теплотой пьесы. Ее, кстати, пытались ставить многие театры, но получалось далеко не у всех. А Марсель Хакимович нашел единственно верную тонкую линию! Он из каждого актера создал яркого персонажа. Казалось бы, ну что такого драматического в роли Альмандара? Но благодаря обаянию и сердечности Шаукат Биктемиров буквально расцвел в этом образе! Еще очень точно Салимжанов поймал образ Смерти, которую сыграл Равиль Шарафиев: несуразный, немного нелепый… Поначалу Шарафеев не очень и хотел эту роль. А потом они все как разошлись, и с первого же показа спектакль пошел на ура. Казалось бы, простая притча, а трогает до слез. Особенно до глубины души проникает трогательная сцена встречи старика со своей невестой у речки. Желаю Ильгизу Зайниеву и новой постановке большой удачи. Кстати, в 1984 году москвичи сделали телевизионную запись спектакля, этот фильм до сих пор можно посмотреть в сети, но я считаю, что телевизионный экран никогда не заменит энергию сцены. Поэтому призываю – ходите в театр!

В безоговорочном триумфе спектакля уверен и драматург, лауреат Тукаевской премии Мансур Гилязов:

- В культуре каждого народа есть свои легенды, а значимость постановки «Старик из деревни Альдермеш» давно вышла за рамки сцены, ведь на этом спектакле весь народ вырос. Я немножко побуду оракулом: уверен на сто процентов, что эту постановку ждет грандиозный успех. Попомните мои слова! Прежде всего, зритель соскучился по любимым героям. А еще люди соскучились по актеру Рамилю Тухватуллину, предсказываю – при его появлении на сцене будут греметь овации. Я даже рад, что немного затянули с возвращением «Старика из Альдермеша» на главную сцену национального театра, потому что Тухватуллин дозрел до главной роли Альмандара, который стал символом народной мудрости и жизнелюбия, и сейчас он входит в новый этап своего творчества. И, конечно, зритель очень сильно любит Эмиля Талипова, которому под силу любые роли. Так что постановка Ильгиза Зайниева просто обречена на успех!

Видеотрансляция из «канцелярии» ангела Смерти

В новой версии спектакля «Старик из деревни Альдермеш» зрители также увидели народного артиста Татарстана Олега Фазулзянова (Искандер), заслуженную артистку РТ Алсу Каюмову (Уммия), народную артистку республики Ильсию Тухватуллину (Хамдебану), заслуженных артистов РТ Ильтазара Мухаметгалеева (Евстигней) и Гузель Гюльвердиеву (Гульфира), а также Искандера Низамиев (Мансур), Асфандияра Шамсуарова (Ильсур).

В видеоэпизоде в роли «шефа» Смерти – Газраиля выступил народный артист России и Татарстана Равиль Шарафиев. Интересно, что к кинофрагменту, придавшему спектаклю особый смысл и флер вселенской тайны, приложил руку известный по мистическому фильму «Микулай» режиссер Ильшат Рахимбай сотоварищи (Айдар Шарипов, Гульназ Хасанова). Об этом эпизоде стоит рассказать подробнее. Начало и конец постановки сопровождает видеотрансляция «с того света», где Газраиль сверху наблюдает за миром людей и раздает прислужникам-посланцам указания, кто зажился на белом свете и когда его доставить с Земли. При этом Газраиль в исполнении Равиля Шарафиева выглядит не мифическим чудищем, а вполне респектабельным господином в черном фраке (так и подмывает сравнить с мафиозным доном в округе «Небесная канцелярия»). В эпилоге, когда Альмандар оказывается в чертогах Газраиля, происходит фантастическая мизансцена: одна из прислужниц грозного Ангела смерти вскрикивает – «Альмандар меня… обнимает!» И в пространство над сценой как бы из ниоткуда транслируются кадры: черное такси увозит старика из Альдермеша, а он с неунывающей улыбкой смотрит на зрителей. Привязавшаяся к нему Смерть при этом философски и не без симпатии замечает: это не просто старик, это бессмертный Альмандар из Альдермеша!

Художником постановки выступил народный художник Татарстана, заслуженный художник России, лауреат Госпремии им. Г.Тукая Сергей Скоморохов. Притом, что сценография не меняется по ходу двух действий, Сергей Геннадьевич максимально наполнил ее символами. Так, из прессованной деревянной стены (как бы ствол) прорастают ветви с нанизанными на них яблоками (кстати, натуральные), а в целом мы считываем художественный код и принимаем имитацию яблони за роскошный сад, который в конце своего последнего земного дня Альмандар завещает маленькому приятелю Ильсуру. Сканируется зрителем и переход души старика из одного мира в другой: Альмандар поднимается на крышу (поближе к звездам?) и уходит не в темноту, а смело шагает в портал, наполненный солнечным светом!

Добавим, что хореограф постановки - заслуженный деятель искусств РТ Салима Аминова. В спектакле использована музыка композитора Алмаза Монасыпов в аранжировке Юрия Федорова.

Кстати, насчет яблок. В главном холле театра к премьере устроили оригинальную фотозону: телега и корзины, полные натуральных аппетитных яблок. Причем на каждом ароматном плоде – наклейка с маленьким фото Рамиля Тухватуллина в образе главного героя пьесы и ее название. Ни один приглашенный в тот вечер гость не прошел мимо, каждый взял яблочко на память.

Премьера «Старик из деревни Альдермеш» состоялась 10 апреля, следующие показы пройдут 11, 12 и 30 апреля, а также 1, 27, 28 мая.