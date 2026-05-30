Республика получила поддержку на проведение четырех фестивалей, два их которых пройдут в Болгаре. Одно из мероприятий даже могло бы побить рекорд, если бы не одно но.

Татарстан - уверенный лидер по проведению летних мероприятий, заявил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. Он призвал жителей активнее посещать фестивали, тем более что на каждом из них будут представлены бесплатные активности.

В этом году сразу четыре фестиваля в республике получат федеральную поддержку, по условиям которой основная часть программы будет бесплатной. Три мероприятия пройдут в Болгаре, один – в Крутушке.

Получить финансирование удалось в том числе благодаря устойчивому росту туристического потока. За прошлый год турцентры республики посетили более восьми миллионов человек. Сейчас удерживать эту цифру удается за счет новых объектов загородного отдыха, развития транспортной доступности, в том числе запуска рейсов скоростных судов «Метеор» и открытия трассы М-12, по которой приезжают туристы из уральских регионов. Один из трендов этого года – автомобильный туризм, по этой причине в республике на данный момент активно развиваются кемпинги.

Рекорд будет побит, но неофициально

Вернемся к фестивалям. Событие этого года – первый всероссийский фестиваль воздухоплавания «Мечтатели», который пройдёт с 11 по 14 июля и с 16 по 19 июля. По словам исполнительного директора компании «Путешествие в прошлое» Алексея Кокурина, гости смогут самостоятельно собрать воздушных змеев - от простых до 3D-моделей. Все они будут запущены в небо одновременно. По подсчётам организаторов, всего их будет 600 – такого в России ещё никто не делал.

- Мы даже хотели подать это в Книгу рекордов России, но, когда нам озвучили стоимость участия — это около 700 тысяч рублей только за регистрацию, — решили, что просто поднимем дрон, снимем все сами и покажем, что можем сделать это бесплатно, – рассказал спикер.

Также каждый гость сможет принять участие в одном из 100 мастер‑классов по техническому творчеству: склеить собственного змея и сразу испытать его в деле.

13-14 июля фокус фестиваля сменится на авиамоделирование. В последние годы техническое творчество в стране пришло в упадок, поэтому фестиваль призван возродить интерес к этому занятию, поясняет спикер. Небо над Болгаром станет ареной для юных изобретателей, которые будут участвовать в Кубке Великого Болгара по авиамодельному спорту. Ребята из Татарстана и соседних регионов представят свои творения в трёх номинациях.

По вечерам гостей ждут шоу «Огненные сказки» от коллективов со всей России.

С 16 по 19 июля состоится вторая часть фестиваля. Её посветят аэростатам.

Один только доспех рыцаря стоит миллион

С 8 по 9 июля в Болгар после двухлетнего перерыва вернется фестиваль «Великий Болгар» — и уже надолго, отметил Кокурин. Это мероприятие является самым титулованным историческим фестивалем. Как всегда, гостей ждут масштабные средневековые бои рыцарей, в которых будут участвовать любители этого неофициального вида спорта. Зрители увидят захватывающие конные турниры с участием лучших бойцов из России и Беларуси, а также средневековые бои в разных номинациях: команды 3×3, 5×5 и даже 10×10, плюс дуэльные поединки. Здесь точно будет на что посмотреть, поскольку все бои проходят по-настоящему. Рыцари надевают доспехи весом примерно 60 килограмм, берут деревянное копье и садятся на лошадь. В зависимости от удара противника участник может либо просто упасть с лошади, либо получить травму. Участники к «боям» готовятся сами и на свои деньги покупают «костюмы». Например, цена рыцарского доспеха достигает миллиона рублей.

Особо смелые смогут испытать себя на исторической полосе препятствий, а любители активного отдыха примут участие в квестах — они подготовлены как для самых маленьких гостей, так и для взрослых искателей приключений.

На территории фестиваля раскинется целая средневековая деревня, где пройдут сотни ремесленных мастер‑классов.

Этнофестиваль рядом с Казанью



Фестивальное лето продолжится XVI Международным этническим фестивалем «Крутушка», который пройдёт с 21 по 23 августа в одноимённом посёлке. Это событие, проходящее с 2009 года, стало настоящей площадкой для объединения людей разных поколений, народов и культур, рассказала художественный руководитель фестиваля Дина Башкирова.

«Крутушка» традиционно разворачивается в живописном месте — в лесу на берегу реки Казанки, всего в 20 минутах ходьбы от знаменитых Голубых озёр. Здесь участники будут жить три дня в палаточном лагере, погружаясь в атмосферу живого общения, танцев, песен и игр. Для детей организованы развлечения и кинопоказы, а родители могут прогуляться по ярмаркам и познакомиться с изделиями народных мастеров.

Организаторы подготовили много нового. В этом году гости продегустируют блюда, которые шеф-повара приготовят в печи под открытом небом. Профессиональные фотографы создадут уникальные портреты гостей в аутентичных костюмах, используя при этом старинную технику.

Вечерняя сцена, как обычно, станет сердцем фестиваля: здесь будут проходить самые яркие выступления и творческие встречи.

Музыка, ярмарка и Шишкинские пруды: Елабуга зовёт в гости

Елабуга тоже готовит гостям немало сюрпризов. С 9 по 12 июля здесь пройдёт масштабный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Главной площадкой традиционно станут Шишкинские пруды, где выступят сотни артистов.

Гостей ждёт поистине звёздный состав. Прибудут сам маэстро Березовский, джазовый оркестр Игоря Бутмана, Саида Мухаметзянова, симфонический оркестр Башкортостана и Государственный камерный хор Татарстана.

А с 31 июля по 2 августа в Елабужском районе развернётся Спасская ярмарка — событие, ежегодно привлекающее более 800 мастеров и 1,5 тысячи гостей.

Помимо крупных фестивалей, гостей Татарстана ждут и другие интересные события: фестиваль автотуризма в Бавлах, «Свияжская уха» и «Яблочный Спас».