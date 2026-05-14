На KazanForum обсудили, какие социальные меры поддержки есть в странах мира, как в них помогают людям и почему бедность теперь другая.

Первый день XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» стал насыщенным. Гостей встречал робот Марат, который помогал людям навигацией и песнями Салавата Фатхетдинова, а на международной выставке на «Казань Экспо» показали товары из Малайзии, Азербайджана, Омана, Туркменистана, Турции и многих других стран. Во втором павильоне выстроились застройщики и компании – показали и первый макет «Яр Парка».

Традиционно студенты приходили за «раздатками», а министерства – послушать своих. Зато в тему попала сессия про бедность и уровень жизни.

Дать удочку, а не рыбу

Об уровне жизни рассказывали три страны — Россия, Узбекистан и Гана, они представили измеримые механизмы социальной поддержки. Открыл дискуссии статс-секретарь, заместитель министра труда и соцзащиты России Андрей Пудов. Он сделал акцент на макроэкономическом фоне: средняя зарплата в России за год выросла на 13,5%, а реальная — на 4,4%. МРОТ теперь растет быстрее прожиточного минимума.

- В России у нас ведётся постоянная, плодотворная работа по повышению минимального размера оплаты труда. И должен сказать, теперь МРОТ у нас постоянно повышается темпами роста, чем прожиточный минимум. Рост идет постоянный, — отметил Пудов.

По словам спикера, главная идея - сместить фокус с раздачи денег на системную адресность. Например, в России действуют единое пособие - его получают 9,7 миллиона детей и 120 тысяч беременных женщин, а также новая семейная налоговая выплата. Работает она так: работающим родителям с двумя и более детьми (при доходе ниже 1,5 прожиточных минимумов) возвращают часть НДФЛ из расчета ставки 6%. Действует и соцконтракт - государство дает деньги на открытие бизнеса или хозяйства, а взамен человек обязуется честно пройти всю программу: учиться, работать, выполнять договоренности.

- В этом смысле государство даёт удочку, а не рыбу, чтобы гражданин сам смог достичь высокого уровня доходов. Социальный контракт предполагает активные действия с обеих сторон — и со стороны гражданина, и со стороны государства. Это больше, чем просто социальная помощь. Тут совсем другой инструментарий работает, - объяснил Пудов.

Отдельно спикер отметил и «технологический прорыв» - объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в Социальный фонд России позволило вывести 120 услуг на портал «Госуслуги». Теперь большинство мер, включая установление инвалидности, назначаются проактивно — без заявлений, подчеркнул он.

Татарстан в лидерах по уровню бедности

Татарстан — промышленный лидер. Республика занимает 6-е место по ВРП, 4-е по промпроизводству, но даже здесь проблема бедности решается через микроменеджмент, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Республика занимает третье место в рейтинге регионов страны с наименьшим уровнем бедности. Уровень занятости населения республики – 62,4 процента, а уровень безработицы – 1,7 процента.

- Все региональные меры, за исключением поддержки многодетных, являются адресными. Мы учитываем нуждаемость, чтобы каждый рубль дошёл до того, кто действительно нуждается. 93% получателей мер поддержки получают их электронно — не надо собирать документы, — отметила она.

Кроме того, в регионе борьба с бедностью стала критерием эффективности для чиновников.

- Мы спустили оценку уровня бедности на муниципальный уровень. У нас 45 муниципалитетов, и в оценку каждого главы включён этот показатель. Он не просто оценивает экономику — он решает вопросы, чтобы показатель был на достойном уровне, — рассказала министр.

По словам Зариповой, соцконтракт работает и в регионе: у 62% участников доход превысил прожиточный минимум. Люди открывают ремонтные мастерские, ателье, пекарни, а женщины еще и трудоустраивают соседей. Для тех, кто не хочет уезжать из малых городов, работают промпарки с льготной арендой — чтобы можно было достойно жить и у себя в районе.



В Узбекистане нет проблемы с рождаемостью, но есть с безработицей

Каждый год население Узбекистана растет на 2 процента, ежегодно на рынок выходят свыше 600 тысяч молодых соискателей, рассказал начальник департамента Минзанятости Узбекистана Собир Хайтмуратов. Уровень безработицы в стране — 4,8%, но у большинства людей нет квалификации.

- При сохранении безработицы на отметке 5% к 2030 году число безработных может достичь 2 миллионов, а потребность в рабочих местах — 6 миллионов. Основная проблема — отсутствие квалификации: 76% обратившихся имеют лишь среднее образование, - рассказал Хайтмуратов.

С 2026 года республика полностью покрывает расходы на профобучение и языковые курсы для безработных - в том числе и малообеспеченных семей. В этом помогает цифровая платформа рынка труда с искусственным интеллектом, который подбирает вакансии и отслеживает длительность безработицы.



- Рост доходов прежде всего зависит от занятости. Доход от трудовой деятельности составляет более 60% от совокупных доходов населения. За пять лет нам удалось снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2021 годом, - уточнил представитель Узбекистана.

Проблемы Ганы: вода, туалеты, рабство

Руководитель фонда Janet O. Boadi Foundation из Ганы Джанет Осей-Боади напомнила о том, что «качество жизни» в разных широтах - радикально разное. В Гане более 500 школ проводят занятия на улице, 3,8 тысячи школ не имеют доступа к воде, а 6,7 тысячи — туалетов. Девочки бросают учебу из-за ранних браков и отсутствия гигиены во время месячных. Это убивает мотивацию к учёбе, уточнила Джанет.

Самое жуткое, сложное для понимания — традиционные практики, с которыми фонд борется как с угрозой жизни.

- Есть система «трокоси» — отдача молодых девочек в святилища в качестве искупления. И калечащие операции на женских половых органах. Это обрезание девочек. Оно травматично, часто имеет летальный исход. Миллионы девочек проходят через это, — заявила Осей-Боади, призвав укреплять правовые системы и расширять доступ к образованию и скринингам.

ВШЭ: «Нельзя чёрное назвать белым»

Как отметила проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, бедность — это относительная категория, содержание которой меняется в зависимости от эпохи и страны. Однако именно эта сущность создаёт соблазн для управленцев: бороться не с самой бедностью, а с её статистическим отражением.

- Изменим инструментарий — и бедность изменилась. Это тупиковый путь. Если вы ставите национальную цель по сокращению бедности, менять методологию измерения нельзя, - уверена она.

Она напомнила, что в России сегодня существует две линии бедности: жёсткая (потребительская корзина, используется для мониторинга) и более высокая (для назначения пособий). Это нормально, хотя иногда вызывает критику — и внутри страны, и со стороны международных партнёров. Главный «инсайт» выступления — исследование «Вышки» о том, где проходит грань между выживанием и ощущением стабильности.

- Наши исследования показали: ощущение плохого материального положения исчезает, когда медианная заработная плата равна четырём прожиточным минимумам, — отметила Овчарова.

По её словам, это не абстрактная цифра, а практический ориентир для политики доходов. Особенно если говорить о демографии. Я не встречала ни одного родителя, который хотел бы, чтобы его дети жили в бедности. Вести разговор про демографию инструментами борьбы с бедностью — это бесполезно, — уверена она.

Эксперт ВШЭ привела и международные сравнения. По паритету покупательной способности Россия вместе с арабскими странами практически не имеет бедности на уровне $3 в день. Но денег, подчеркнула она, недостаточно для настоящего благополучия. Важны жильё, инфраструктура, безопасность, образование. Если доходы высокие, а жить негде и некомфортно — люди будут уезжать, а дети не родятся.

Главный барьер для детей в современной России, по её словам, — не только деньги, а время и усталость.

- При нашей системе оплаты труда на одну зарплату двоих детей не прокормишь. Жёсткое разделение обязанностей — муж добывает, жена сидит дома — ушло в историю, — заявила Овчарова. — Муж и жена будут работать. А дома вместе делать всю работу. И мужчины, и женщины.

Она привела и тест на развитость страны: более комфортны те страны, где в семье всё умеют делать вместе — где нет «женской» и «мужской» работы. Нельзя пренебрегать благополучием населения даже в период экзистенциальных вызовов. Особенно нельзя эксплуатировать благополучие населения для решения других вопросов, резюмировала Овчарова.