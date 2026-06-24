Новая возможность избавляет пациентов от необходимости снова посещать врача — файл с защищенной выпиской автоматически придет в мессенджер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В тестовом режиме в республике запускают получение результатов медицинских анализов с помощью приложения «Макс». Татарстан стал одним из первых регионов, где здравоохранение соединилось с национальным мессенджером. Выписка в защищенном формате будет приходить в мессенджер после подтверждения врача, сообщает пресс-служба Минздрава.

Новая возможность избавляет пациентов от необходимости снова посещать врача ради распечатки с результатами. Тестирование услуги продлится до 1 сентября, к нему подключились крупные медорганизации региона. Позже инновация появится и в центральных больницах. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей».

«Интеграция с мессенджером «Макс» — это не просто дань технологической моде, а логичный шаг в развитии регионального сегмента единой государственной системы отечественного здравоохранения. Жители республики привыкли решать бытовые вопросы в мессенджерах, и теперь там же они смогут безопасно получать медицинские данные, сокращая время ожидания и количество бумажной работы для врачей», — рассказал замминистра здравоохранения республики Андрей Ефремов.

Ранее татарстанцы получили возможность и больничные закрывать через «Макс». При первой консультации врач предложит больному использовать мессенджер для коммуникации и запишет контактные данные. Затем пациенту направят приглашение на телемедицинскую встречу с указанием времени и ссылку.

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