Татарстанский электромобиль «Атом» стал доступен для бронирования
Разрабатываемый в Татарстане электромобиль «Атом» можно бронировать. Для этого необходимо внести 150 тысяч рублей, которые будут зачтены в стоимость автомобиля, сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.
Забронировать авто можно с гарантией покупки в 2026 году. Количество машин, запланированных к выпуску в 2026 году, уже определено и с низкой вероятностью будет пересмотрено.
Первыми электромобиль получат клиенты, оформившие предзаказ в 2023 году, а также компании каршеринга, такси и региональные власти.
Напомним, емкость батареи «Атома» 77 кВт/ч, для зарядки от 20 до 80% потребуется около 40 кВт. При использовании зарядки мощностью 44 кВт/ч нужно заряжать чуть менее часа. Обычная зарядка, кирпич так называемый, дает заряд до 7 кВт/ч, до 14 кВт дает домашний. То есть городские жтели будут заряжать около 50 минут, чтобы получить возможность проехать около 350—400 километров.
Источник: ИД «Вечерняя Казань»
Даже при 20-градусном морозе батарея обеспечит не менее 312 километров хода. Это стало возможным в том числе благодаря «закрытому термостатическому контуру». Технология позволяет энергоемкое тепло от электродвигателя направить, например, на обогрев и выход на рабочую температуру батареи.
