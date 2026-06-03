Летний сезон в Татарстане стартовал, и туристы уже бронируют жилье на июль и август. Так где останавливаются путешественники и сколько это стоит?

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Настала пора отпусков: Казань традиционно станет одним из самых популярных туристических направлений России. Столица Татарстана снова будет встречать тысячи туристов, удивлять детей и взрослых национальными блюдами и проводить для жителей и гостей десятки мероприятий. Есть и «но» — в этом году Российский союз туриндустрии ожидает снижение спроса на 9% на летние поездки в республику. Узнали, как обстоят дела со спросом на отели и посуточные квартиры.

Квартира или номера: что выбирают казанские туристы

Согласно исследованию «Авито Путешествий», Татарстан прочно вошел в топ-5 регионов по спросу на посуточное жилье на июньские праздники. Казань занимает третье место в стране по объему бронирований квартир, демонстрируя рост рынка на 14% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость бронирования квартиры в республике составляет 6050 рублей, тогда как загородный дом обойдется в 16 800 рублей. При этом не отстает и гостиничный сегмент: по данным сервиса «Отелло», республика на пятом месте по количеству бронирований отелей на длинные июньские выходные с долей 3,5%. Средний чек за ночь в отеле достиг 8836 рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Но что именно выбирают туристы? Прямого ответа на этот вопрос оперативная статистика пока не дает — летний сезон в самом разгаре. Однако можно вернуться к показателям зимы. За новогодние каникулы Казань приняла 200 тысяч туристов, и в гостиницах остановились лишь 60% гостей. Остальные 80 тысяч человек выбрали посуточную аренду квартир. Такие цифры озвучили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

- Наверное, нам нужно по «серому» рынку сдачи квартир тоже начать работу. Тут тоже есть поле деятельности, — рассказал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Почему же туристы массово отказываются от гостиниц? Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что ответ лежит в экономике. Отельный бизнес несет фиксированные расходы - налоги, персонал, амортизацию, безопасность, «коммуналку» по коммерческим тарифам. Арендодатель этих обязательств в полной мере не несет.

- Собственник одним кликом может изменить цену проживания на сегодняшний день, как на любую дату. Хоть до нуля. И здесь цена может снижаться до пятидесяти процентов и даже больше по желанию самого собственника. У отелей всегда есть устоявшаяся мотивированная сетка, — рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана Руслан Садреев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По его словам, именно эта гибкость и создает своего рода конкуренцию для гостиничного бизнеса. Отельеры не имеют возможности так же быстро реагировать на спрос, потому что их цены зафиксированы в тарифных сетках на год вперед. При этом представители гостиничного сектора постоянно подчеркивают риски, которые несет в себе «серый» рынок.

- Снять квартиру своим гостям я бы не посоветовала. Отели — это безопасность. Гости очень часто сталкиваются с тем, что картинка не соответствует реальности, и пожаловаться некому. Никто не придет с проверкой, - отметила президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова.

Она отмечает, что проблема обмана при бронировании квартир «была, есть и остается». При этом, по мнению Садреева, называть происходящее недобросовестной конкуренцией было бы неправильно.



- Это разные сферы, разные виды бизнеса. К гостиничному бизнесу применимы другие требования, нежели к посуточной аренде. Поэтому камень преткновения в том, что отельеры рассчитывают на то, что контроль за посуточным бизнесом будет аналогичным отельному, но такого не будет, потому что это разные виды деятельности, - отмечает он.

Так что по ценам?

Средняя стоимость ночи в Казани, по данным «Авито», сейчас составляет 4061 рубль. Летом цены на квартиры традиционно растут. По оценкам операторов рынка, стоимость одной ночи в сезон (июль–август) колеблется от 3700 до 4500 рублей, тогда как в несезон (февраль) падает до 1800–2500 рублей. При этом разброс цен очень большой - все зависит от воли хозяина, расположения квартиры, наполненности. От скромных трех тысяч рублей за «однушку» в спальном районе до 10 тысяч за апартаменты, рассказывают риэлторы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Однако владельцы не получают всю сумму целиком - «львиную долю дохода забирают накладные расходы».



- Если долгосрочная аренда приносит 30–40 тысяч рублей в месяц, то при посуточной реально заработать 60–70 тысяч. Но при этом надо учитывать и все риски и расходы. Комиссия у площадок по размещению объявлений сегодня доходит до тридцати процентов от цены в сутки. Высокая себестоимость: уборка, расходники, стирка, персонал, администрирование. Треть дохода уходит на эти самые расходы, - отмечает Садреев.

Похожие цифры отмечает и операционный директор компании «Альтера», руководитель арендного направления Ильмира Садыкова. По ее словам, это от 30 до 60 тысяч в среднем по году, в сезон же доход может достигать 90 тысяч.

- Кто-то сдает в субаренду и фиксирует стоимость на весь год — 40–45 тысяч за однушку. А те, кто выбирают доверительное управление, имеют возможность заработать максимум в сезон, а в несезон уходить в долгосрочную аренду, - поделилась риэлтор.

«Посутки» становятся «отелями без завтрака»

Сегмент посуточной аренды за последние пять-восемь лет совершил огромный сдвиг. «Голые стены» и «старое одеяло», по словам экспертов, ушли в прошлое. Так, сегодня посуточная квартира в Казани — это часто продукт, который по уровню сервиса не отличить от трехзвездочного отеля.

- Сегодня почему гости зачастую выбирают квартиру вместо отеля? Потому что большинство правильно работающих арендодателей предоставляют сервис не хуже, чем отель. Единственное отличие — отсутствие завтрака. Это и тапочки, и чистое белье, и полотенца, и даже возможность смены полотенец. Уборка по согласованию, парковка — тоже часто становится плюсом для выбора, - уверен он.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По данным «Авито Путешествий», в Казани сегодня представлено около 340 объектов в аренду, и это только официально зарегистрированные объявления. Операционный директор компании «Альтера» добавляет, что тренд на «выход из серой зоны» уже набирает обороты, хотя и медленно:

- Мы предоставляем полную отчетность и все необходимые документы для бухгалтерии юридическим лицам. Портрет клиента отеля и квартиры — абсолютно разный, - отмечает она.

Прогнозируем лето 2026

Что же ждет Казань в ближайшие месяцы? Гадзаова оценивает общий фон сдержанно. По ее словам, загрузка этим летом будет меньше, чем в прошлом году, потому что идет общий отток туристов по казанскому направлению. Цены при этом не подорожали — они формируются на год вперед, исходя из расходной части объектов размещения. Ильмира Садыкова приводит конкретные цифры на июнь - это традиционно «просадочный» месяц. Сейчас на июнь забронировано около 60% объектов. А вот по июлю и августу в компании ждут загрузку в рамках 85–90%.

- Прогнозы на летний период радужные. Начались школьные каникулы и с 10–15 июня количество туристов увеличивается. Сейчас автомобильный трафик более надежен, чем перелет на самолете, поэтому больше приезжают на машинах. Но и объектов в Казани становится все больше — квартиры у застройщиков выкупают инвесторы и семьи с детьми. После ремонта многие из них выходят на рынок долгосрочной или посуточной аренды, - считает Садреев.



Поэтому конкуренция в посуточной аренде высокая, и какого-то дефицита в поиске жилья ожидать не стоит, уверен спикер.