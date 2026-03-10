Туристы Татарстана мечтают о Дубае, несмотря на звуки взрывов на Ближнем Востоке
Пока застрявшие в Эмиратах рвутся домой, часть россиян летит отдыхать, невзирая на опасность. А туроператоры ждут восстановления спроса после окончания боевых действий.
В конце зимы на Ближнем Востоке снова разгорелся конфликт между Ираном, США и Израилем - попало и по туристическим Объединенным Арабским Эмиратам. По подсчетам, тогда в Эмиратах оставалось около 50 тысяч туристов из России, до трех тысяч из которых - татарстанцы. Спустя более недели после начала конфликта рассказываем, смогли ли улететь туристы.
Проблемы туристов
Утро 28 февраля, Иран, Ирак и Израиль закрывают небо на фоне ударов по Тегерану. В полдень по тому же пути идут Катар и ОАЭ. Туристы, собиравшиеся вылетать обратно домой, остаются в аэропорту. Рейсы начинают задерживать и отменять и в России. Вечером беспилотник атакует международный аэропорт Кувейта, в одном из отелей начинается пожар
В ночь на 1 марта туристов и жителей Дубая будит тревога, люди перебираются в подземные парковки, выходят спать в коридоры, закрывают матрасами окна. Ночью удар приходится на аэропорт Дубая, работает система ПВО. В первых числах марта без запланированного вылета остаются тысячи пассажиров. Часть туристов с закончившимися путевками бесплатно расселяют по номерам, части приходится выкупать комнаты самостоятельно, кому-то и вовсе не хватает места в отелях. Например, жительница ПФО Наталья Трубина продлевала проживание самостоятельно, потому что так и не смогла добиться ответа от турагента.
- Выехать из отеля было невозможно — в ночь, с детьми, в чужой стране и без знания языка! Мы первые сутки оплатили наличкой, которая осталась на руках. Теперь попросили купить нам продление у себя в городе — карт, которые здесь обслуживаются, нет, — рассказала туристка.
Информация меняется постоянно — Ассоциация туроператоров России публикует по несколько сообщений в час. 1 марта власти Эмиратов обещают покрыть расходы на размещение пострадавших туристов, а туроператоры продлевают отмену рейсов. На следующий день отелям поручают продлить проживание туристов. Последующие дни рейсы то появляются, то снова исчезают из-за воздушной опасности. Туристов возвращают регулярными и специальными рейсами самих авиакомпаний. Как рассказала одна из туристок, Любовь, люди приезжают в аэропорты без подтвержденных рейсов, надеясь улететь хоть куда-нибудь. Другая девушка, решившаяся остаться анонимной, отметила, что вылета ждали «на чемоданах». Домой пришлось лететь через сторонние страны, а длительность полета выросла в два раза.
9 марта в АТОР сообщают: программы вывоза завершаются, в продаже остаются последние билеты. По данным организации, из Эмиратов уже вернулось около 40 тысяч российских туристов.
«Обожаю Дубай. Обожаю жизнь. Я тут и умру счастливой!»
Что касается тех, кто летит не из Дубая, а прямо туда, такие есть. Как предсказывал президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов, спрос на ОАЭ со стороны россиян восстановится, как только «всё закончится».
- Как только всё закончится, цены на отели упадут, и, пока европейцы будут бояться, наши туристы побегут покупать туры. Отели начнут давать скидки, появятся шикарные спецпредложения — шанс улететь по хорошей цене будет у всех. Мы уже привыкли жить в режиме постоянных новостей, поэтому нас это не пугает, — отмечает Мифтахов.
В подтверждение этого тезиса некоторые туристы не отказываются от поездки. Один из отдыхающих, Сергей, рассказал, что впервые запланировал отметить день рождения за границей. Несмотря на новости, он решил полететь — в итоге он летел рейсом с семью пассажирами, самолет несколько часов кружил над аэропортом, но всё же добрался до Дубая.
«Обожаю Дубай. Обожаю жизнь. Я тут и умру счастливой! Не хочу бежать никуда. Так что добро пожаловать в город смельчаков», - пишет другая туристка, Ольга.
«Ближний Восток быстро восстановится»
С такой позицией согласны и в Ассоциации туроператоров — спрос на Ближний Восток восстановится очень быстро, как только ситуация нормализуется, уверена исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
«Ближний Восток всегда был чрезвычайно устойчивым рынком, и спрос быстро восстанавливается, как только возвращается стабильность. Мы это уже проходили с Египтом в 2015 году», — рассказывала она на пресс-конференции.
Туроператоры из-за конфликта на Ближнем Востоке потеряли около трех миллиардов рублей — больше всего денег уйдет на выплаты туристам, которые аннулируют свои туры. Как отметили в ассоциации, чаще всего россияне выбирают замену направления. Среди альтернативных лидеров — Турция, Египет, Таиланд.
Говоря о майских праздниках, с ними советуют не торопиться. В то же время Минэкономразвития страны сейчас не рекомендует ездить в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.
