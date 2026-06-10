Общество
10 июня 18:00
Автор материала:
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Алина Камалютдинова

Журналист

У татарстанцев так и не сформировалась потребность в диспансеризации

Профилактическое обследование, несмотря на старания властей, всё ещё не самая популярная «услуга». В основном татарстанцы боятся очередей в поликлиниках и долгого времени прохождения бесплатного чекапа.

У татарстанцев так и не сформировалась потребность в диспансеризации

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прошлом году министерству здравоохранения республики так и не удалось достичь плановых показателей по диспансеризации. Охват составил 87 процентов, отмечал тогда министр Альмир Абашев. Ещё в 2023 году в тексте госпрограммы «Развитие здравоохранения в Татарстане до 2025 года» было сказано, что у жителей попросту «не сформирована потребность» в ежегодной диспансеризации и профилактических осмотрах. Тогда охват составил 55 процентов. Среди причин, которые могут снижать популярность диспансеризации, в 2024 году на тот момент министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин называл очереди и длительное время прохождения.

За последние годы число проходящих диспансеризацию выросло на треть, что говорит о нарастающей востребованности услуги. Однако есть те, у кого возникают сомнения в доступности диспансеризации. Тогда встаёт выбор: пройти бесплатный комплекс мероприятий по ОМС или заплатить за быстрый медицинский чекап в частной клинике. Разберёмся, в чём ключевые различия — по срокам, объёму обследований и итоговой стоимости.

Самые активные жители – от 40 до 54 лет

Диспансеризацию в России могут проходить жители от 18 до 39 лет включительно (18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет) 1 раз в 3 года и с 40 лет и старше – 1 раз в год. Активнее всех к ней прибегают татарстанцы от 40 до 54 и с 54 до 74 лет (20—22%), менее активны — в возрастной категории от 25 до 39 и от 55 до 59 лет (6—9%). Молодежь от 18 до 35 лет составила 16% от всех осмотренных.

За пять месяцев этого года диспансеризацию прошло уже более 700 тысяч человек. В результате было диагностировано более одного миллиона заболеваний, около тридцати тысяч из них выявили впервые.

«Из числа впервые установленных заболеваний 22,0 процента составили болезни системы кровообращения. Среди лиц в рамках диспансеризации установлено 400 случаев злокачественных новообразований, из них 70,0% -  на ранней стадии (I-II)», – ответили нам в министерстве.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, что в диспансеризацию входят осмотр, консультирование по факторам риска, измерение роста, веса, давления, анализы крови, а также инструментальная диагностика (в зависимости от возраста): флюорография, маммография, ЭКГ, измерение внутриглазного давления.

С 40 лет спектр процедур расширяется. Женщины и мужчины могут сдать тест на скрытую кровь в кале, с 45 лет - ФГДС (эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 12-перстной кишки).

Помимо этого, с 18 до 64 лет женщины могут сдать мазок на онкоцитологию, а с 40 лет дополнительно проходят маммографию.

Мужчины же в 45, 50, 55, 60 и 64 года имеют право сдать тест ПСА (на рак предстательной железы).

«Первый этап диспансеризации направлен на раннее выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний и прежде всего болезней системы кровообращения (в том числе ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний), злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких, на 75% являющихся причинами инвалидности и преждевременной смертности населения, а также основных факторов риска их развития: повышенного артериального давления, повышенного уровня холестерина и сахара в крови, избыточной массы тела и ожирения, нерационального питания, низкой физической активности, вредных привычек – курения, чрезмерного употребления алкоголя», – добавили в ведомстве.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если по результатам первого этапа диспансеризации выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый врач сообщит об этом и предоставит направление на второй этап диспансеризации, длительность прохождения которого зависит от объема необходимого дополнительного обследования.

В Минздраве отметили, что продолжительность прохождения обследования в рамках первого этапа диспансеризации зависит от объема, установленного в соответствии с возрастом и полом, но в среднем на обследование тратят от трёх до шести часов. Самое главное - прийти на диспансеризацию голодным, чтобы в один день сдать кровь натощак и пройти другие обследования.

Ускоренных вариантов не существует. Чтобы ускорить этот процесс, нужно соблюдать маршрутизацию, при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Кроме того, если в этом или прошлом году уже проводились медицинские исследования, следует взять документы, подтверждающие это, для предъявления медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации. Кстати, пройти диспансеризацию можно и в вечерние часы, и в субботние дни. Более того, проводят их и частные медицинские организации: всего восемь учреждений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сколько это стоит в частных клиниках?

Конечно, пройти то же самое можно и в частных клиниках, особенно если пугает риск очередей. Есть возможность пройти и большее количество обследований под свои потребности. Однако это недешёвая услуга. К примеру, общий анализ крови стоит от 400 до 700 рублей, маммография - от 1400 рублей, ЭКГ - от 700 рублей. Стоимость консультации терапевта стартует от 1000 рублей и может доходить до 3000 рублей в зависимости от категории специалиста. Базовый пакет обойдётся примерно в 2-3 тысячи рублей в зависимости от выбора клиники.

Приобрести также можно комплексные программы обследования, составленные самими клиниками. Таким образом, можно получить более детальное представление о состоянии здоровья, чем от стандартной диспансеризации. Стоит такое от 6 до нескольких десятков тысяч рублей. Однако стоит учитывать, что нередко в них включают процедуры, которые для условно здорового человека без конкретных жалоб могут оказаться бесполезными.

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