Профилактическое обследование, несмотря на старания властей, всё ещё не самая популярная «услуга». В основном татарстанцы боятся очередей в поликлиниках и долгого времени прохождения бесплатного чекапа.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прошлом году министерству здравоохранения республики так и не удалось достичь плановых показателей по диспансеризации. Охват составил 87 процентов, отмечал тогда министр Альмир Абашев. Ещё в 2023 году в тексте госпрограммы «Развитие здравоохранения в Татарстане до 2025 года» было сказано, что у жителей попросту «не сформирована потребность» в ежегодной диспансеризации и профилактических осмотрах. Тогда охват составил 55 процентов. Среди причин, которые могут снижать популярность диспансеризации, в 2024 году на тот момент министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин называл очереди и длительное время прохождения.

За последние годы число проходящих диспансеризацию выросло на треть, что говорит о нарастающей востребованности услуги. Однако есть те, у кого возникают сомнения о доступности диспансеризации. Тогда встаёт выбор: пройти бесплатный комплекс мероприятий по ОМС или заплатить за быстрый медицинский чекап в частной клинике. Разберёмся, в чём ключевые различия — по срокам, объёму обследований и итоговой стоимости.

Самые активные жители – от 40 до 54 лет

Диспансеризацию в России могут проходить жители от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года (18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39) и с 40 лет и старше – 1 раз в год. Активнее всех к ней прибегают татарстанцы от 40 до 54 и с 54 до 74 лет (20-22%), менее активны в возрастной категории от 25 до 39 и от 55 до 59 лет (6-9%). Молодежь от 18 до 35 лет составила 16% от всех осмотренных.

За пять месяцев этого гоада диспансеризацию прошло уже более 700 тысяч человек. В результате было диагностировано более одного миллиона заболеваний, около тридцати тысяч из них выявили впервые.

«Из числа впервые установленных заболеваний 22,0 процента составили болезни системы кровообращения. Среди лиц в рамках диспансеризации установлено 400 случаев злокачественных новообразований, из них 70,0% - на ранней стадии (I-II)» – ответили нам в министерстве.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, что в диспансеризацю входит осмотр, консультирование по факторам риска, измерение роста, веса, давления, анализы крови, также инструментальная диагностика (в зависимости от возраста): флюорография, маммография, ЭКГ, внутриглазное давление.

С 40 лет спектр процедур расширяется. Женщины и мужчины могут сдать тест на скрытую кровь в кале, с 45 лет - ФГДС (эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 12-перстной кишки).

Помимо этого, с 18 до 64 лет девушки могут сдать мазок на онкоцитологию, а женщины с 40 лет дополнительно проходят маммографию.

Мужчины же в 45, 50, 55, 60 и 64 года имеют право сдать тест ПСА (на рак предстательной железы).

«Первый этап диспансеризации направлен на раннее выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний и, прежде всего, болезней системы кровообращения (в том числе ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний), злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких, на 75 % являющихся причинами инвалидности и преждевременной смертности населения, а также основных факторов риска их развития: повышенного артериального давления, повышенного уровня холестерина и сахара в крови, избыточной массы тела и ожирения, нерационального питания, низкой физической активности. вредных привычек – курения, чрезмерного употребления алкоголя» – добавили в ведомстве.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если по результатам первого этапа диспансеризации выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый врач сообщит об этом и предоставит направление на второй этап диспансеризации, длительность прохождения которого зависит от объема необходимого дополнительного обследования.

В Минздраве отметили, что продолжительность прохождения обследования в рамках первого этапа диспансеризации зависит от объема, установленного в соответствии с возрастом и полом, но в среднем на обследование тратят от трёх до шести часов. Самое главное - прийти на диспансеризацию голодным, чтобы в один день сдать кровь и пройти другие обследования.

Ускоренных вариантов не существует. Чтобы ускорить этот процесс, нужно соблюдать маршрутизацию, при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Кроме того, если в этом или прошлом году уже проводились медицинские исследования, следует взять документы, подтверждающие это, для предъявления медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации. Кстати, пройти диспансеризацию можно и в вечерние часы, и в субботние дни. Более того, проводят их и частные медицинские организации: всего восемь учреждений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сколько это стоит в частных клиниках?

Конечно, пройти то же самое можно и в частных клиниках, особенно если пугает риск очередей. Есть возможность пройти и большее количество обследований под свои потребности. Однако стоит такая услуга недешёво. К примеру, общий анализ крови стоит от 400 до 700 рублей, маммография - от 1400 рублей, ЭКГ - от 700 рублей. Стоимость консультации терапевта стартует от 1000 рублей и может доходить до 3000 рублей в зависимости от категории специалиста. Базовый пакет обойдётся примерно в 2-3 тысячи рублей в зависимости от выбора клиники.

Приобрести также можно комплексные программы обследования, составленные самими клиниками. Таким образом, можно получить более детальное представление о состоянии здоровья, чем от стандартной диспансеризации. Стоит такое от 6 до нескольких десятков тысяч рублей. Однако стоит учитывать, что нередко в них включают процедуры, которые для условно здорового человека без конкретных жалоб могут оказаться бесполезными.