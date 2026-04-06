Перед мотосезоном МВД меняет правила игры с подростками. Если раньше их вместе с родителями наказывали штрафами, то теперь будет грозить до трех лет тюрьмы за незаконную езду. Но сможет ли обвинение убедить в этом суд?

Первый прецедент в России по привлечению к уголовной ответственности родителей несовершеннолетних питбайкеров случился в Татарстане. По данным прокуратуры республики, на отца ребенка из Кайбицкого района завели дело по статье о «вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

ДТП, ставшее спусковым крючком

Случилось это после резонансного ДТП летом 2025 года. По сообщению главы Кайбицкого района Альберта Рахматуллина, подросток без прав управлял мопедом, посадил пассажира, у обоих не было касок.

— На автодороге Большие Кайбицы — Камылово около села Корноухово. Выезжая со второстепенной дороги на главную, он не уступил дорогу автомобилю «КамАЗ». Из-за нарушения правила дорожного движения произошло столкновение мопеда с грузовиком. Подростков, получивших множество переломов и ушибов, транспортировали в отделение реанимации Детской республиканской клинической больницы, — говорил Рахматуллин на внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних сразу после инцидента.

Неясно по какой причине прокуратура обратила внимание именно на этот инцидент, а не на другие в республике. Однако случай квалифицировали как уголовное преступление, завели дело и сейчас оно передано в суд Кайбицкого района для рассмотрения по существу. Родителю подростка грозит лишение свободы до трех лет.



ПДН поддерживает идею привлечения к уголовке

Согласно закону, родители привлекаются к ответственности за ДТП, в котором ребенок стал виновником и управлял велосипедом, самокатом, квадроциклом и иным средством передвижения. До 14-летнего возраста в любом случае будет отвечать взрослый. А вот с 14 до 18 лет можно привлечь уже самого водителя. Однако если у несовершеннолетнего нет дохода или имущества для возмещения вреда, то привлекут снова родителя.



Такие меры в основном касаются, если в результате аварии получены легкие травмы и незначительный ущерб. Еще на родителей могут составить административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Но в МВД по РТ также указывают, что при определенных обстоятельствах возможна уголовная ответственность.

— Если приобретенное транспортное средство привело к действиям, опасным для его жизни. Родители обязаны контролировать и пресекать любые противоправные попытки со стороны несовершеннолетних. Надо помнить, что транспортное средство является источником повышенной опасности. Родители несут ответственность даже за бездействие, если они знают о нарушениях, но не принимают никаких мер. Родители должны осознавать свою ответственность и не допускать, когда несовершеннолетние управляют ТС без соответствующих прав и навыков, — пояснила заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Резеда Вахитова.



Теперь автоинспекторы будут задерживать транспорт с подростками за рулем, отправлять на штрафстоянку и конфисковывать. Родители будут привлекаться сразу по двум кодексам: административному и уголовному. Ранее в Татарстане такую практику не применяли, отметил начальник ГАИ УМВД России по Казани Михаил Савин. И такая мера просто необходима, поскольку 22% несовершеннолетних, проживающих в частном секторе города, владеют питбайками и квадроциклами.

Статья — абсурд, нужны поправки



Юристы настроены скептически к уголовным делам по статье о вовлечении несовершеннолетнего. Адвокат Линара Генералова в беседе с журналистом «Вечерней Казани» высказала сомнения относительно доказательств умысла.

— Статья не предусматривает санкций за покупку ребенку байка. Более того, как будет доказан умысел родителей при покупке того или иного транспортного средства на то, что именно ребенок сядет за руль этого байка, а не один из родителей? И умысел на то, что ребенок выедет на дорогу общего пользования — тоже не ясно, — говорит юрист.



Адвокат указывает — прокуратуре необходимо будет доказать, что родители покупали байк именно с целью выезда на нем их ребенка на проезжую часть. То есть на то, что бы в первую очередь своего же ребенка подвергнуть опасности. Как это сделает сторона обвинения — пока не ясно.

— В целом, привлечение родителей по этой статье — абсурд, для этого нужно вводить соответствующие поправки в статью, где в первую часть будет добавлен умысел на выезд ребенка на транспорте на проезжую часть. Еще потребуются Постановления Пленума ВС РФ, которые разъяснят, как именно этот умысел должен быть доказан, ведь сама по себе покупка такого транспорта не запрещена, — добавила Генералова.





Общественность всеми руками «за»

Реакцию граждан на инициативу по привлечению к уголовной ответственности долго ждать не пришлось. Прокуратура Татарстана опубликовала 2 апреля, новость сразу разнесли как региональные, так и федеральные СМИ. В комментариях читатели выразили надежду, что в ситуации с подростками на питбайках скоро наведут порядок.



«Давно нужно принять закон по питбайкам на федеральном уровне! В сёлах от шума этих транспортных средств нет покоя. Гоняют подростки и не соблюдают ПДД. Столько молодых людей погибает! А родители, покупая такие транспортные средства, обрекают своих детей на гибель», написал один из пользователей в соцсети.

Представители мотосообщества Казани также выразили поддержку привлечению родителей к уголовной ответственности. Известный мотоциклист Амир Вахитов (псевдоним Альварес) уверен, что статистика по ДТП в 2026 году пойдет на спад, поскольку административка в 30 тысяч рублей пугает далеко не всех.

— Родители не задумываются о том, что будет с ребенком дальше. Здесь самое важное — осветить эту информацию, люди должны знать, что их ждет. Все мы понимаем, что незнание законов не освобождает от ответственности. Теперь будет уголовная ответственность, не как раньше штраф, может, они начнут задумываться. Для людей, которые могут позволить купить ребенку питбайк, а он стоит от 150 тысяч рублей, для них штраф в 30 тысяч как будто не совсем существенен. Таким образом, либо штраф повышать надо, прям чтобы стало больно их платить, но тогда не факт, что и это их остановит. А вот уголовная ответственность, это серьезнее, — прокомментировал Амир Вахитов.

В целом видна положительная реакция общества на нововведение, хоть и присутствуют некоторые юридические разногласия. В любом случае, будем наблюдать за первым судебным процессом в Кайбицах. Дата рассмотрения дела еще не назначена, но старт должен случиться в первой половине апреля.