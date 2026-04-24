Представители Совета Федерации объездили регионы Поволжья, чтобы посмотреть на решение социальных вопросов. Финальная точка — Татарстан, который предложил свои практики по заботе о бойцах и их семьях.

Татарстан, как место лучших практик

Проект Совета Федерации «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» стартовал 21 апреля. Делегация уже побывала в Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. Наконец, они добрались и до нашей республики — они оценят, как в регионе работают с социальными вопросами, в том числе демографическими практиками и реабилитацией участников СВО.

- Конечно, очень хотелось побывать в вашей республике — это финальная точка нашего маршрута из шести городов. К посещению Татарстана мы относимся как к месту, где сосредоточены лучшие практики, — начал председатель комитета Совфеда по социальной политике Алексей Синицын. На худи у него стояла эмблема «PUTIN RUSSIA TEAM» на худи.

Он также отметил, сам приезжает в республику не впервые — любит туристическую Казань. Но сегодня тема другая - рассмотреть работу по ряду социальных направлений. Самые главные из них - социальная демография и участники реабилитации.

«Социальный блок нацелен на жизненную ситуацию»

- В Татарстан уже вернулись демобилизованы и проходят реабилитацию, психологическое консультирование. Коллеги действительно настроены, чтобы говорить. Ведь поверьте, наш социальный блок Республики Татарстан — это практико-ориентированный социальный блок. Мы все — неравнодушные люди, — рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

По ее словам, сегодня вся работа социального блока в Татарстане нацелена на жизненную ситуацию конкретного человека. Практически каждый человек нуждается в том, чтобы вокруг него был чётко сформирован контур: как работать, по каким векторам направлять работу, считает Фазлеева. И такой подход распространяется на все проекты: от работы с детьми до реабилитации взрослых, включая вернувшихся из зоны СВО.

В работе задействованы министерства здравоохранения, культуры, спорта, соцзащиты, а также комиссия по делам несовершеннолетних, отметила Фазлеева.

Спорт как средство реабилитации

Особое место в программе занял адаптивный спорт. В Минспорте республики организовывают чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО. Сотрудники проявляют «невероятный энтузиазм, чтобы выстроить траекторию обучения, обретение новой профессии, в том числе в случае инвалидизации», уверена она. Кроме того, в республике есть команда следж-хоккея, паралимпийского волейбола и баскетбола «Крылья Барса». Последний, считает Фазлеева, вызывают бурю эмоций и у молодых людей, которые не имеют ограничений здоровья.

- И отсюда мы выстраиваем и реабилитацию. И социальную, и медицинскую — в принципе, всю работу, — уточнила заместитель премьера. - Чемпионат участников специальной военной операции — это колоссальное решение. Невероятный энтузиазм каждого позволяет быстро выстроить траекторию обучения и обретения новой профессии, в том числе в случае инвалидизации.

По итогам «Абилимпикса» в Татарстане пришли к выводу: многие прежние практики работы с людьми с ограничениями требуют пересмотра.

Гостям рассказали и о творческой реабилитации. Заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова лично решает вопросы, как помочь детям и взрослым, которые живут в спецучреждениях, адаптироваться. Она же занимается тем, чтобы культура была доступна для всех.

- И участники СВО у нас также являются творческим потенциалом Татарстана. Коллективы уже появляются, дробятся, появляются новые. У нас есть великолепный женский хор — это хор, состоящий из участниц СВО, жён и матерей. Еще у нас есть танцевальный коллектив женщин. В нем участвуют и жёны, которые потеряли своих мужей-матерей. Они сегодня активные участники всех республиканских проектов, - отметила Фазлеева. - У нас есть региональный совет общественного здравоохранения, который я тоже возглавляю. Соответственно, раз в месяц мы в обязательном порядке анализируем работу всех учреждений здравоохранения республики и делаем выводы с точки зрения обращений жителей и с точки зрения этих самых рейтингов.

Кстати, рассказали и о том, что татарстанские медики хотят привить культуру здоровья, правильного отношения к себе и медицину здорового долголетия. Уже сейчас Татарстан - лидер по рождаемости в ПФО. Также в республике ощутимо снизился уровень смертности, отметил председатель комитета по социальной политике Госсовета республики Алексей Созинов.

- Теперь задача республики – привить культуру здоровья, правильного отношения к себе и медицину здорового долголетия. Тут мы будем пытливо смотреть на опыт других регионов, - признался Созинов.

В регионах есть проблемы с трудоустройством вернувшихся участников СВО - такую проблему отметил генпрокурор Александр Гуцан на выступлении в Совете Федерации. Есть случаи, когда участники боевых действий проходят обучение, но не могут устроиться на работу. Эту тему отдельно собираются обсудить и в Татарстане.

- Естественно, посмотрим историю с адаптивным спортом. Надо понимать, что развитие адаптивного спорта с учётом того, что будет возвращаться массово участники, которые захотят быть вовлечёнными в активную деятельность, это наша важнейшая миссия, — отметил Синицын.

Сенатор также призвал указывать на сотрудников министерств все недоработки, которые есть в республике. Ведь в Совете Федерации, ориентированы на то, чтобы любая практика, которая реализуется на территории России, улучшалась.

- Для этого мы и реализуем проект: чтобы выехать, пообщаться с людьми своими глазами это увидеть, а не в виде бумажных отчётов. Мы, конечно, в своих регионах это знаем, но у нас великолепная, прекрасная очень разнообразная страна, - сказал он.

Республика открыта для того, чтобы практики брать у других регионов и внедрять их у себя, подчеркнула Фазлеева.