«Увидеть не в виде отчётов»: сенаторы оценят работу Татарстана с ветеранами СВО
Представители Совета Федерации объездили регионы Поволжья, чтобы посмотреть на решение социальных вопросов. Финальная точка — Татарстан, который предложил свои практики по заботе о бойцах и их семьях.
Татарстан, как место лучших практик
Проект Совета Федерации «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» стартовал 21 апреля. Делегация уже побывала в Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. Наконец, они добрались и до нашей республики — они оценят, как в регионе работают с социальными вопросами, в том числе демографическими практиками и реабилитацией участников СВО.
- Конечно, очень хотелось побывать в вашей республике — это финальная точка нашего маршрута из шести городов. К посещению Татарстана мы относимся как к месту, где сосредоточены лучшие практики, — начал председатель комитета Совфеда по социальной политике Алексей Синицын. На худи у него стояла эмблема «PUTIN RUSSIA TEAM» на худи.
Он также отметил, сам приезжает в республику не впервые — любит туристическую Казань. Но сегодня тема другая - рассмотреть работу по ряду социальных направлений. Самые главные из них - социальная демография и участники реабилитации.
«Социальный блок нацелен на жизненную ситуацию»
- В Татарстан уже вернулись демобилизованы и проходят реабилитацию, психологическое консультирование. Коллеги действительно настроены, чтобы говорить. Ведь поверьте, наш социальный блок Республики Татарстан — это практико-ориентированный социальный блок. Мы все — неравнодушные люди, — рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
По ее словам, сегодня вся работа социального блока в Татарстане нацелена на жизненную ситуацию конкретного человека. Практически каждый человек нуждается в том, чтобы вокруг него был чётко сформирован контур: как работать, по каким векторам направлять работу, считает Фазлеева. И такой подход распространяется на все проекты: от работы с детьми до реабилитации взрослых, включая вернувшихся из зоны СВО.
В работе задействованы министерства здравоохранения, культуры, спорта, соцзащиты, а также комиссия по делам несовершеннолетних, отметила Фазлеева.
Спорт как средство реабилитации
Особое место в программе занял адаптивный спорт. В Минспорте республики организовывают чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО. Сотрудники проявляют «невероятный энтузиазм, чтобы выстроить траекторию обучения, обретение новой профессии, в том числе в случае инвалидизации», уверена она. Кроме того, в республике есть команда следж-хоккея, паралимпийского волейбола и баскетбола «Крылья Барса». Последний, считает Фазлеева, вызывают бурю эмоций и у молодых людей, которые не имеют ограничений здоровья.
- И отсюда мы выстраиваем и реабилитацию. И социальную, и медицинскую — в принципе, всю работу, — уточнила заместитель премьера. - Чемпионат участников специальной военной операции — это колоссальное решение. Невероятный энтузиазм каждого позволяет быстро выстроить траекторию обучения и обретения новой профессии, в том числе в случае инвалидизации.
По итогам «Абилимпикса» в Татарстане пришли к выводу: многие прежние практики работы с людьми с ограничениями требуют пересмотра.
Гостям рассказали и о творческой реабилитации. Заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова лично решает вопросы, как помочь детям и взрослым, которые живут в спецучреждениях, адаптироваться. Она же занимается тем, чтобы культура была доступна для всех.
- И участники СВО у нас также являются творческим потенциалом Татарстана. Коллективы уже появляются, дробятся, появляются новые. У нас есть великолепный женский хор — это хор, состоящий из участниц СВО, жён и матерей. Еще у нас есть танцевальный коллектив женщин. В нем участвуют и жёны, которые потеряли своих мужей-матерей. Они сегодня активные участники всех республиканских проектов, - отметила Фазлеева. - У нас есть региональный совет общественного здравоохранения, который я тоже возглавляю. Соответственно, раз в месяц мы в обязательном порядке анализируем работу всех учреждений здравоохранения республики и делаем выводы с точки зрения обращений жителей и с точки зрения этих самых рейтингов.
Кстати, рассказали и о том, что татарстанские медики хотят привить культуру здоровья, правильного отношения к себе и медицину здорового долголетия. Уже сейчас Татарстан - лидер по рождаемости в ПФО. Также в республике ощутимо снизился уровень смертности, отметил председатель комитета по социальной политике Госсовета республики Алексей Созинов.
- Теперь задача республики – привить культуру здоровья, правильного отношения к себе и медицину здорового долголетия. Тут мы будем пытливо смотреть на опыт других регионов, - признался Созинов.
В регионах есть проблемы с трудоустройством вернувшихся участников СВО - такую проблему отметил генпрокурор Александр Гуцан на выступлении в Совете Федерации. Есть случаи, когда участники боевых действий проходят обучение, но не могут устроиться на работу. Эту тему отдельно собираются обсудить и в Татарстане.
- Естественно, посмотрим историю с адаптивным спортом. Надо понимать, что развитие адаптивного спорта с учётом того, что будет возвращаться массово участники, которые захотят быть вовлечёнными в активную деятельность, это наша важнейшая миссия, — отметил Синицын.
Сенатор также призвал указывать на сотрудников министерств все недоработки, которые есть в республике. Ведь в Совете Федерации, ориентированы на то, чтобы любая практика, которая реализуется на территории России, улучшалась.
- Для этого мы и реализуем проект: чтобы выехать, пообщаться с людьми своими глазами это увидеть, а не в виде бумажных отчётов. Мы, конечно, в своих регионах это знаем, но у нас великолепная, прекрасная очень разнообразная страна, - сказал он.
Республика открыта для того, чтобы практики брать у других регионов и внедрять их у себя, подчеркнула Фазлеева.
Замруководителя исполкома Казани попал под прицел силовиков после того, как вывел со своих счетов более 83 миллионов рублей перед разводом.
Немногим более 30 дней потребовалось следователям на сбор доказательств, допросы и утверждение обвинения по делу о групповом изнасиловании. Причины такой спешки неясны, с учетом чуть ли не полугодовой заминки в суде.
Казань нашла деньги, чтобы продолжить благоустройство набережной водоема. Но активисты считают, что из-за работ страдает экология.
Поговорили с жертвами Альберта Медведева и узнали, как ему удавалось обманывать женщин. Потерпевшие раскрыли психологический портрет обвиняемого в мошенничестве «на любовном фронте».
Конфликт между застройщиком и жителями домов на Меридианной из-за строительства продолжается уже несколько лет. Реконструкция теплопункта привела к планам возвести высотное ЖК. Теперь жильцы оспаривают законность строительства во дворе.