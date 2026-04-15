Прошлый год завершился для бюджета города дефицитом более чем в два миллиарда рублей. В этом году, несмотря на рост доходов, дефицит может увеличиться до 4,5 миллиарда рублей.

Дефицит городского бюджета

На VII сессии Казгордумы пятого созыва начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин представил отчет об исполнении городского бюджета за прошлый год и озвучил ключевые параметры на плановый период 2025–2026 годов. Несмотря на дефицит, Казань сохраняет высокую планку социальных расходов и находит ресурсы для масштабных городских проектов.

По словам Мухаметшина, доходы Казани в прошлом году составили 62,2 миллиарда рублей, а расходы превысили эту сумму и достигли 64,2 миллиарда рублей. В результате бюджет города оказался дефицитным на 2 миллиарда рублей.

- Доходы и расходы выросли на 20 процентов по сравнению с планом 2024 года, достигнув 62 миллиардов рублей. Дополнительные поступления составили 12 миллиардов: 6,8 миллиарда — налоговые и неналоговые доходы, 5,2 миллиарда — безвозмездные поступления. Налоговые доходы увеличились на 14 процентов, до 32,1 миллиарда рублей. Неналоговые доходы — 5,7 миллиарда. Основной источник доходов — налоги, составляющие 85 процентов общей суммы. На НДФЛ приходится 54 процента, или 17,5 миллиарда рублей. Налоги на совокупный доход — 6,8 миллиарда, земельный налог — 5 миллиардов. Эти три налога дают 90 процентов налоговых поступлений. Налог на имущество физических лиц составил 1,8 миллиарда, прочие налоги — 1,1 миллиарда, - отметил спикер.

Начальник финуправления подчеркнул, что доходы от использования и продажи муниципального имущества, не относящиеся к налоговым поступлениям, достигли 5,7 миллиарда рублей. Эти средства внесли существенный вклад в бюджет.

- Городской бюджет пополняется за счет штрафов, платежей за платные услуги и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Важную часть доходов составляют безвозмездные поступления из различных бюджетов. В 2025 году планировалось получить 19,1 миллиарда рублей, но фактически было получено 24,3 миллиарда рублей, что на 5,1 миллиарда больше плана. Все эти средства имели целевое использование. В 2025 году большая часть дополнительных денег была направлена на развитие социально-культурной сферы и городского хозяйства, - добавил Мухаметшин.

Он выделил ключевые направления расходов, где значительную часть средств — 1,8 миллиарда рублей — направили на реализацию «майских указов». Ещё 800 миллионов рублей ушли на поддержание объектов внешнего благоустройства, а 600 миллионов — на выплаты сотрудникам муниципальных организаций.

- Социальная сфера получила 48 миллиардов рублей, что составляет почти 75 процентов всех расходов. Городское хозяйство — 8 миллиардов рублей, общегосударственные вопросы — 7,9 миллиарда. На обслуживание муниципального долга потратили 27 миллионов рублей, другие расходы — 130 миллионов. Образование — ключевая отрасль. На него выделили 39,4 миллиарда рублей. Средства распределили между дошкольными учреждениями, школами, дополнительным образованием, содержанием других организаций и детским отдыхом. По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 19 процентов, или на 6,3 миллиарда рублей, - сказал Мухаметшин.

Увеличение затрат на образование связано с открытием новых учреждений, ростом зарплат и ежегодной индексацией. Большая часть бюджета на образование — около 77 процентов, или более 30 миллиардов рублей, — идет на оплату труда. Оставшиеся 17 процентов направляются на содержание имущества и коммунальные услуги, а по 3 процента — на налоги и организацию питания. Расходы на молодежную политику составили 648 миллионов рублей.

- На культуру выделили 2,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,8 миллиарда пошли на содержание учреждений культуры: домов культуры, концертных организаций, музеев, зоопарка, библиотек, парков и скверов. Ещё 303 миллиона направили на общегородские мероприятия, а 101 миллион — на укрепление материально-технической базы и антитеррористическую защиту. На физкультуру и спорт потратили 3 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда ушли на содержание 19 спортивных учреждений, 944 миллиона — на укрепление базы, 68 миллионов — на организацию спортивных мероприятий, а 38 миллионов — на антитеррористическую защиту, - сообщил Мухаметшин.

В прошлом году на социальные программы выделили 2,7 миллиарда рублей. Эти средства пошли на проезд в общественном транспорте для льготников (свыше 1,5 миллиарда рублей), поддержку участников специальной военной операции (610 миллионов рублей), выплаты на содержание детей-сирот (226 миллионов рублей) и организацию питания для школьников из льготных категорий (более 280 миллионов рублей).



- На общегосударственные нужды в 2025 году направили 7,9 миллиарда рублей. Эти средства покрыли расходы на содержание аппарата управления, муниципальных учреждений, исполнение государственных полномочий, развитие информационных систем и другие нужды. На городское хозяйство выделили более 8 миллиардов рублей. Из них 73 процента пошли на благоустройство, 9 процентов — на транспорт и жилищное хозяйство, а 495 миллионов рублей — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, - добавил начальник финансового управления казанского исполкома.

В прошлом году особое внимание, напомнил Мухаметшин, уделялось городскому благоустройству. На эти цели было выделено 5,8 миллиона рублей. Из них 4,2 миллиона пошли на текущее обслуживание дорог, ремонт уличного освещения, уход за зелеными насаждениями, общественными туалетами и фонтанами. Также средства были направлены на ликвидацию несанкционированных свалок и поддержку контейнерных площадок.

Депутат от фракции «Единая Россия» Пётр Королёв задал вопрос о крайне низком исполнении расходов по ЖКХ — всего 66,9 процента от уточнённого плана. При этом ЖКХ — одна из самых важных сфер для жителей. Он также поинтересовался, почему по жилищному хозяйству исполнение составило лишь 57,9 процента, по капитальному хозяйству — 3,8 процента, а по благоустройству — чуть более 75 процентов.

- Низкое исполнение связано с техническими причинами, поскольку у нас есть значительный объём переходящих контрактов. Например, ремонт фасадов жилого комплекса «Лазурные небеса» на сумму около полумиллиарда рублей. Также у нас есть переходящий контракт на инвентаризацию коммунальных сетей водоснабжения, который был заключён через комитет земельных и имущественных отношений. Кроме того, есть средства, выделенные республикой на обустройство дорожек для похоронного комплекса «Курган», - ответил депутату Мухаметшин.

В конце прошлого года, по его словам, был заключён переходящий контракт на эту работу, и его исполнение запланировано на этот год. Сумма контракта составляет около 145 миллионов рублей. Таким образом, по его мнению, здесь речь идёт не о злостном неисполнении направленных средств, а о заключении переходящих контрактов технического характера.

Хочется большего, но…

Говоря о налоговых поступлениях города, мэр Казани Ильсур Метшин заявил на сессии Казгордумы, что, «конечно, всегда хочется большего, но не стоит жаловаться. Давайте ценить то, что имеем». По словам Мухаметшина, в прошлом году в бюджет Казани поступило около 375 миллиардов рублей налогов. Из этой суммы 32 миллиарда остались в городском бюджете, а остальную часть налогов примерно поровну поделили между бюджетом Татарстана и федеральным центром.

- Традиционно пропорция остаётся примерно такой же из года в год: около 7–8 процентов налоговых доходов остаётся в городе, остальное уходит в вышестоящие бюджеты, но затем возвращается к нам через различные программы и трансферты. Это включает реконструкцию Горьковского шоссе и Вознесенского тракта, строительство школ и других социальных объектов, - отметил Мухаметшин.

Депутат от КПРФ Динара Халимдарова спросила у Мухаметшина, почему, несмотря на рост бюджетных доходов, неналоговые поступления сократились более чем на 1,5 процента. Ее интересовало, что стало причиной этого снижения и какие меры предпринимаются для улучшения управления муниципальной собственностью. Следующий вопрос касался высокой зависимости городского бюджета от НДФЛ, который составляет около 46 процентов всех доходов.

Из оставшихся средств бюджета, как отметил он, планируется выделить 1,33 миллиарда рублей. Из них 898,2 миллиона пойдут на погашение переходящих обязательств, 172,7 миллиона — на создание резервного фонда оплаты труда, 157,8 миллиона — на погашение кредиторской задолженности, а 71,8 миллиона — на природоохранные мероприятия. Кроме того, 230,7 миллиона рублей, которые вернут автономные и бюджетные учреждения, направят на устранение предписаний надзорных органов и охрану школ.

Сессия Казгордумы запомнилась и тем, что она не завершилась без мэра Казани Ильсура Метшина. Примерно в середине заседания градоначальник покинул зал. Когда все доклады были завершены, депутаты ждали его возвращения около пяти минут. В это время они общались между собой. Вернувшись, Метшин объяснил, что отошел по важному звонку от руководства, но деталей не раскрыл. После этого он объявил заседание закрытым.