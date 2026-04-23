В каком формате в этом году в Казани пройдет «Бессмертный полк»
Формат должен был зависеть от ситуации с безопасностью.
В 2026 году «Бессмертный полк» в татарстанской столице пройдет в офлайн-формате. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в управлении культуры города.
«Пройдет в классической форме в офлайн-формате», - говорится в сообщении.
Ранее начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявлял, что формат «Бессмертного полка» в 2026 году будет зависеть от ситуации с безопасностью в каждом регионе. Главная задача - провести мероприятия, приуроченные к 9 Мая, на высоком уровне.
Также говорилось, что в честь 9 Мая в Казани развернут 300-метровую георгиевскую ленту. Молодогвардейцы раздадут георгиевские ленты всем желающим.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
