Животные являются личным подарком президента Лаоса Татарстану.

Казанский зооботсад готовится к уникальному пополнению: в скором времени здесь поселятся две молодые слонихи, которые составят компанию местному слону Филимону. Об этом на полях делового понедельника сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города сообщил, что доставка новых обитателей ожидается в преддверии или во время предстоящего в июне саммита АСЕАН. Он назвал логистику животных сложнейшей задачей и поблагодарил комитет по туризму за проделанную подготовительную работу.

- В скором времени в нашем зоопарке «Река Замбези» поселятся два слонёнка. Мы искренне благодарим президента Лаоса и нашего президента за то, что в преддверии саммита, который пройдет в июне, именно казанский зоопарк, казанские дети и жители города получат этот подарок. Надеемся, что он скоро будет доставлен к нам. Перевозка животных – это целая войсковая операция. Это всегда уравнение со множеством неизвестных, но мы надеемся, что слонята доедут до нас, дай бог, в преддверии или во время саммита. У нас там как раз мальчик Филимон, и две невесты едут к нему, поэтому шикарное событие в День защиты детей, – сказал Метшин.

Животные, по его словам, станут личным подарком президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, о котором было сообщено президенту России Владимиру Путину. Инициативу тепло поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что масштабное обновление ждет Казанский зооботсад. Главная задача реконструкции – сохранить аутентичный облик сада, создав современную и комфортную среду для посетителей и животных. Проект реализуется совместно с бюро Wowhaus под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани.

