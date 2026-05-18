В майские праздники Казань посетили 225 тысяч туристов
Ильсур Метшин отметил высокую туристическую активность в этом году.
В столицу Татарстана в майские праздники приехали 225 тысяч туристов. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.
- Надеемся, что такой старт будет дальше продолжен таким же потоком, — сообщил градоначальник.
По словам мэра, гости города отмечают чистоту и красоту Казани. Это фишка столицы РТ, которую необходимо поддерживать, подчеркнул он.
Значимым событием мая стал международный форум «КазаньФорум», собравший 10 тысяч участников из 99 стран мира. На его полях прошли важные для страны и республики встречи, объединившие представителей власти, бизнеса и индустрии гостеприимства.
Знаковым событием форума стало официальное присвоение Казани статуса культурной столицы исламского мира. Этот статус, по словам Метшина, накладывает дополнительную ответственность и открывает новые возможности для культурного и туристического развития города.
Ранее мы писали, что Казань стала самым популярным городом и среди туристов - пользователей самокатов. В майские праздники сюда приезжали по большей части из Москвы и Санкт-Петербурга.
