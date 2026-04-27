На такую сумму вынуждены жить те люди, которые стояли на рынке в 90-е годы или получали зарплату в конверте, объяснила глава Минтруда Татарстана.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Порядка 80 тысяч жителей республики получают социальную пенсию в размере 15 757 рублей. При этом средний уровень выплат пожилым в регионе - 26 553 рубля, заявила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

- Это те люди, кто, к сожалению, в девяностые годы стоял на рынке, не был соответствующим образом оформлен, работал за заработную плату в конверте, - объяснила глава ведомства.

Для женщин правильное оформление имеет особое значение, поскольку оно позволяет получать выплаты в декретном отпуске и на больничном по уходу за ребенком. В случае травм и других инцидентов работники, не устроившиеся на работу должным образом, не смогут добиться выполнения социальных гарантий, выдачи больничных и отпускных. Зарипова отметила, что работодатели часто подменяют трудовой договор гражданско-правовым, однако в этом случае факт рабочих отношений приходится в конфликтных ситуациях доказывать через суд.

В Татарстане права четырех тысяч таких сотрудников были восстановлены благодаря деятельности муниципальных комиссий по легализации сферы занятости, которые работают в каждом муниципалитете, а также благодаря работе республиканской комиссии.

Ранее мы писали, что с начала года в Татарстане в результате 82 инспекций на руководителей предприятий завели 51 уголовное дело из-за нарушений в сфере охраны труда. Также выдано 156 предписаний, часть производств принудили остановить деятельность на срок до трех месяцев.

