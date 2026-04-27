В Татарстане озвучили количество жителей, получающих нищенскую пенсию
На такую сумму вынуждены жить те люди, которые стояли на рынке в 90-е годы или получали зарплату в конверте, объяснила глава Минтруда Татарстана.
Порядка 80 тысяч жителей республики получают социальную пенсию в размере 15 757 рублей. При этом средний уровень выплат пожилым в регионе - 26 553 рубля, заявила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.
- Это те люди, кто, к сожалению, в девяностые годы стоял на рынке, не был соответствующим образом оформлен, работал за заработную плату в конверте, - объяснила глава ведомства.
Для женщин правильное оформление имеет особое значение, поскольку оно позволяет получать выплаты в декретном отпуске и на больничном по уходу за ребенком. В случае травм и других инцидентов работники, не устроившиеся на работу должным образом, не смогут добиться выполнения социальных гарантий, выдачи больничных и отпускных. Зарипова отметила, что работодатели часто подменяют трудовой договор гражданско-правовым, однако в этом случае факт рабочих отношений приходится в конфликтных ситуациях доказывать через суд.
В Татарстане права четырех тысяч таких сотрудников были восстановлены благодаря деятельности муниципальных комиссий по легализации сферы занятости, которые работают в каждом муниципалитете, а также благодаря работе республиканской комиссии.
Ранее мы писали, что с начала года в Татарстане в результате 82 инспекций на руководителей предприятий завели 51 уголовное дело из-за нарушений в сфере охраны труда. Также выдано 156 предписаний, часть производств принудили остановить деятельность на срок до трех месяцев.
Замруководителя исполкома Казани попал под прицел силовиков после того, как вывел со своих счетов более 83 миллионов рублей перед разводом.
Сразу трем представителям ДПС столицы Татарстана грозит 12-летний срок по статье о получении взятки за непривлечение к ответственности пьяного водителя – подсудимые сдали за него анализы, чтобы тот не лишился прав.
Немногим более 30 дней потребовалось следователям на сбор доказательств, допросы и утверждение обвинения по делу о групповом изнасиловании. Причины такой спешки неясны, с учетом чуть ли не полугодовой заминки в суде.
Казань нашла деньги, чтобы продолжить благоустройство набережной водоема. Но активисты считают, что из-за работ страдает экология.
Приехавший инспектор Росприроднадзора не захотел брать пробы грунта.