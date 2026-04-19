Второй год подряд столица Татарстана примет семейный фестиваль от «ВКонтакте». Вспоминаем, как он прошел в 2025 году, и раскрываем, что ожидается в этом.

В прошлом году VK Fest в Казани прошел впервые и сразу собрал более 20 тысяч гостей. На сцене тогда собрались самые известные артисты последних лет, отдельно собрали и сцену для татарских артистов. В этом году проект хотят сделать еще более масштабным. Что известно о VK Fest 2026 — читайте в материале.

Как прошел первый казанский VK Fest?

Анонсировали фестиваль в апреле — Казань должна была встретить мероприятие 29 июня. Тогда, помимо столицы Татарстана, в список попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Челябинск. Площадкой для VK Fest выбрали дворец бракосочетаний «Казан». Билеты казанцы раскупили уже за два дня до начала.

В назначенный день на сцене собрались Юлия Савичева, «Комната культуры», Zoloto, «Три дня дождя» и «ХЛЕБ». Хедлайнером шоу стал Баста. Также выступили и татарские артисты — Марат Яруллин, рэпер Нурминский, проект «Хижина Музыканта» и группа GAUGA. Вели фестиваль Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев, а юмористы Антон Шастун и Арсений Попов, а также блогер Валя Карнавал раздавали автографы.

В лектории Роза Сябитова со звездами «Натальной карты» обсуждали семейное счастье, а игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов и капитан команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев — то, как в Казани развивается спорт. На площадке также работала зона виртуальной реальности, фудкорт, соревнования по самым разным видам спорта, а для детей организовали отдельную программу с гонками и шоу мыльных пузырей. Можно было и закупиться сувенирами.

Чего ждать от VK Fest в этом году?

В 2026 году организаторы хотят превзойти прошлогодний масштаб. Мероприятие состоится уже 7 июня и в этот раз откроет череду фестивалей по стране.

«С нетерпением ждём возвращения в Казань! В прошлом году мы оценили, как был популярен наш семейный фестиваль в столице Татарстана — все 20 000 билетов были распроданы за два дня до события. В 2026 году на VK Fest снова выступят топовые российские звёзды и местные колоритные артисты. Каждый зритель сможет найти того исполнителя, который будет интересен именно ему», — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

25 марта организаторы анонсировали первую волну исполнителей. В их числе — Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert. Список артистов, как обещают в дирекции фестиваля, будет пополняться. Снова фест пройдет у центра семьи «Казан», снова соберут и «локальную» сцену. Как еще в 2025 году рассказывала Новикова, так фестиваль выражает уважение жителям республики и татарской культуре.

Что по ценам?

Цены на билеты традиционно повышаются раз в несколько недель. В прошлом году, сразу после анонса, «проходку» можно было купить за 800—2000 рублей. Затем стоимость выросла до 1,7 тысячи за детский билет и 2,9 тысячи за взрослый.

В этом году стоимость начиналась от 1,2 тысячи рублей. Теперь обычный входной билет можно купить за 3900, детский проход стоит 1900, а «вездеход» - 10,5 тысячи рублей. На сайте VK Fest обещают, что за эту цену можно будет не переживать за обзор на сцену. Кроме того, покупатель получит отдельный вход и комфортную зону отдыха.

Есть и спецкатегории билетов: VK Fest Семейный, VK Fest Групповой и VK Fest+. Подробности можно узнать у организаторов.



Помимо столицы Татарстана, фестиваль в 2026 году примут ещё три города: 4–5 июля — Санкт-Петербург, 11 июля — Сириус, 18–19 июля — Москва. Взрослые и детские билеты на два фестивальных дня по специальным ценам early bird уже доступны на официальном сайте события: vkfest.ru.